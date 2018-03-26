Максим Цветков спас российский этап Кубка мира: что о нём нужно знать

Источник: РИА "Новости"

Про лыжи и биатлон

Максим Цветков родился в Вологодской области, в небольшом городке Бабаево. В советские годы там был центр гиревого спорта, привозили даже чемпионат мира.

«Это маленький городок. Для России — вообще крохотный. Но когда я рассказываю о нём Рикко Гроссу, он всё время удивляется: “Сколько? 12 тысяч человек? Это огромный город”».

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Цветкова привёл в спорт отец-тренер. До 16-ти лет они успешно работали вместе. Максим выезжал на соревнования и регулярно привозил оттуда награды.

— У меня получалось в лыжах, но я не видел возможностей для дальнейшего развития в своём регионе. Был 10-й класс, заканчивалась школа, нужно было определяться с будущим, — говорит Максим.

В это время в Москве решили создать экспериментальную биатлонную команду «Сочи-2014». Ответственным за функциональную подготовку назначили супертренера Николая Лопухова. Спортсменов собирали по всей стране. 16-летний лыжник Цветков оказался в том составе самым младшим.

«Я перешёл в эту команду с подачи отца. Он понимал, что так для меня будет лучше, что у меня будет больше возможностей. Я смогу постоянно выезжать на сборы, буду работать с командой и с очень сильным тренером. Николая Петровича Лопухова в лыжных гонках и биатлоне знали и знают все.

После первого сбора сказали, что большую часть времени буду работать дома. Я расстроился — понимал, что упускаю шанс из маленького городка попасть в большую и серьёзную команду. Но в конце сбора показывал хорошую стрельбу. Решение пересмотрели. И я начал ездить с командой.

В те годы Лопухов, помимо прочего, готовил к Олимпийским играм в Сочи главную биатлонную сборную и удивлял Шипулина и компанию сверхнагрузками. Вспоминая тренировки с Лопуховым, Шипулин обычно рассказывает про тренерскую изобретательность: «Среди прочего было занятное устройство: две направляющие крепились под углом 30 градусов к полу, по ним ездила компактная платформа на колёсиках. Способов передвигать её — масса. Хотели с ребятами поджечь эту штуку».

Цветкову тоже досталось.

— Упражнения с этими платформами — одни из самых тяжелых, которые я когда-либо встречал. Иногда их устанавливали практически под углом в 60 градусов, и надо было себя тянуть. У меня даже осталось одно неприятное воспоминание. Перед Сочи на одной из таких тренировок потянул немного спину. Но без такой работы результата не добиться.

А результаты были.

Цветков — двукратный чемпион мира среди юниоров (до 21 года) и трёхкратный чемпион мира среди юношей (до 19 лет). На взрослом уровне тоже есть чем похвастаться: золото чемпионата мира-2017 в эстафете и три личных подиума в Кубке мира, включая первую кубковую победу в карьере, которая случилась на этапе в Тюмени.

Про режим и питание

К спорту у Цветкова системный подход. Он активно интересуется тренерскими методиками, отдельное внимание уделяет правильному питанию, а свой интерес объясняет предельно просто: «Питание — это основной источник энергии для человека и его восстановления. У спортсменов две тренировки в день, и для нас важно быстро восстанавливаться для того, чтобы в полном объёме выполнять тренировочный план. Также то, что ты ешь влияет на твоё самочувствие и настроение».

В конце сезона-2013/14, который стал для Цветкова дебютным во взрослом биатлоне, могло показаться, что он притормозил в развитии. А лучшим результатом в карьере так и останется восьмое место в дебютном спринте в Холменколлене. Максим долго искал причины неудач и, в конце концов, полностью пересмотрел режим жизни и питания.

«В течение сезона худел, постоянно терял вес. Просто не хватало сил всё время бегать одинаково хорошо. Решил, что нужно с этим разбираться. Изучил кучу специальной литературы. Сначала очень жёстко во всем себя ограничивал. Убрал мучное, полностью отказался от сладкого. Чипсы, газировка, фастфуд даже не обсуждались. Постоянно высчитывал белки и углеводы. Через пару месяцев понял, что с настроением что-то не так, на тренировки ходить не хочется. Еще раз пересмотрел свой рацион. И решил не бросаться из крайности в крайность. Когда ты себя ограничиваешь в чём-то очень жёстко, это сильно угнетает, становишься грустным, необщительным. Потому стараюсь не говорить себе категорично “нет”. Но стал замечать, что в магазине мимо витрин с шоколадками и мармеладками уже прохожу совершенно спокойно. Зато хлебцы и творог покупаю всегда. На тренировках поддерживаю питьевой режим. Перед гонкой не ем ничего жирного».

В свободное время Максим с удовольствием делится своими знаниями на специальных семинарах и во время мастер-классов в спортивных школах, куда его всегда охотно приглашают.

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Про английский и блог

Цветков — один из самых открытых в российском биатлоне. Он не боится давать интервью, грамотно говорит, общается с болельщиками на личном сайте, а в этом сезоне завёл бодрый канал на YouTube. Сейчас там 20 тысяч подписчиков и примерно столько же просмотров у каждого видео, в которых важные подробности о жизни сборной России.

Ограничиваться только русскоязычной аудиторией Цветков не хочет и потому вовсю учит английский язык. Для нашего спорта это редкое, но важное исключение — если мы хотим, чтобы нас слышали, надо знать язык, на котором говорит весь мир.

«В перерывах между стартами учу английский. Сначала старался сам заниматься, но было тяжело, — объясняет Максим. — Школьную программу вроде хорошо понимал, а когда началось что-то новое, понял, что не справляюсь сам. Попросил знакомого учителя позаниматься. Занимаемся по скайпу, хотя бы два раза в неделю. Прогресс почувствовал где-то через три месяца после начала занятий — начал более свободно с Рикко Гроссом разговаривать. Без помощи русских тренеров, гонки обсуждать, не одной-двумя фразами, а подробно».

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Про психологию и семью

За пределами биатлона Максим — дипломированный психолог. Защитил диплом на тему «Влияние семейных отношений на психологию ребенка». Но до практики дело пока не дошло. В своей спортивной жизни знания, полученные в институте, он применяет с большой осторожностью.

«Психология помогает в спорте. Но не в том случае, когда тебе в голову лезут и начинают там свои порядки устанавливать. Можно воспользоваться отдельными методами. Например, есть метод фокусировки, когда учишься концентрироваться на каком-то конкретном действии. Например, на рубеже лучше не думать, что надо бежать гонку, что будет какое-то продолжение, надо сфокусироваться на стрельбе и всё. Ставить конкретные задачи и последовательно их решать.

Ещё один важный момент — нельзя зацикливаться на поражениях. Я стараюсь ко всему спокойно относиться: проиграл — проиграл, выиграл — выиграл. Меня даже близкие в этом смысле не всегда понимают. Спрашивают: «Как ты можешь быть так спокоен?» Всё очень просто: я пробежал гонку, понимаю, что это прошло и уже ни на что не смогу повлиять. Это прошлое, и оно забыто. Исправить ничего невозожно. А многие начинают копаться в прошлом, зацикливаются и часто именно поэтому перестают выдавать результат.

С точки зрения перспектив сейчас Цветкову интереснее другое направление — менеджмент в спорте. Он получает второе высшее образование. А первое, возможно, больше пригодится в личной жизни.

В январе у него родился сын Марк. И свою первую кубковую победу он посвятил ему и жене Александре.

Использованы цитаты из материалов «Матч ТВ»