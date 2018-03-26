Максим Цветков спас российский этап Кубка мира: что о нём нужно знать
Team Russia — об одном из лидеров сборной России по биатлону. Он выиграл
Team Russia — об одном из лидеров сборной России по биатлону. Он выиграл
Про лыжи и биатлон
Максим Цветков родился в Вологодской области, в небольшом городке Бабаево. В советские годы там был центр гиревого спорта, привозили даже чемпионат мира.
«Это маленький городок. Для России — вообще крохотный. Но когда я рассказываю о нём Рикко Гроссу, он всё время удивляется: “Сколько? 12 тысяч человек? Это огромный город”».
Цветкова привёл в спорт
— У меня получалось в лыжах, но я не видел возможностей для дальнейшего развития в своём регионе. Был 10-й класс, заканчивалась школа, нужно было определяться с будущим, — говорит Максим.
В это время в Москве решили создать экспериментальную биатлонную команду «Сочи-2014». Ответственным за функциональную подготовку назначили супертренера Николая Лопухова. Спортсменов собирали по всей стране. 16-летний лыжник Цветков оказался в том составе самым младшим.
«Я перешёл в эту команду с подачи отца. Он понимал, что так для меня будет лучше, что у меня будет больше возможностей. Я смогу постоянно выезжать на сборы, буду работать с командой и с очень сильным тренером. Николая Петровича Лопухова в лыжных гонках и биатлоне знали и знают все.
После первого сбора сказали, что большую часть времени буду работать дома. Я расстроился — понимал, что упускаю шанс из маленького городка попасть в большую и серьёзную команду. Но в конце сбора показывал хорошую стрельбу. Решение пересмотрели. И я начал ездить с командой.
В те годы Лопухов, помимо прочего, готовил к Олимпийским играм в Сочи главную биатлонную сборную и удивлял Шипулина и компанию сверхнагрузками. Вспоминая тренировки с Лопуховым, Шипулин обычно рассказывает про тренерскую изобретательность: «Среди прочего было занятное устройство: две направляющие крепились под углом 30 градусов к полу, по ним ездила компактная платформа на колёсиках. Способов передвигать её — масса. Хотели с ребятами поджечь эту штуку».
Цветкову тоже досталось.
— Упражнения с этими платформами — одни из самых тяжелых, которые я
А результаты были.
Про режим и питание
К спорту у Цветкова системный подход. Он активно интересуется тренерскими методиками, отдельное внимание уделяет правильному питанию, а свой интерес объясняет предельно просто: «Питание — это основной источник энергии для человека и его восстановления. У спортсменов две тренировки в день, и для нас важно быстро восстанавливаться для того, чтобы в полном объёме выполнять тренировочный план. Также то, что ты ешь влияет на твоё самочувствие и настроение».
В конце сезона-2013/14, который стал для Цветкова дебютным во взрослом биатлоне, могло показаться, что он притормозил в развитии. А лучшим результатом в карьере так и останется восьмое место в дебютном спринте в Холменколлене. Максим долго искал причины неудач и, в конце концов, полностью пересмотрел режим жизни и питания.
«В течение сезона худел, постоянно терял вес. Просто не хватало сил всё время бегать одинаково хорошо. Решил, что нужно с этим разбираться. Изучил кучу специальной литературы. Сначала очень жёстко во всем себя ограничивал. Убрал мучное, полностью отказался от сладкого. Чипсы, газировка, фастфуд даже не обсуждались. Постоянно высчитывал белки и углеводы. Через пару месяцев понял, что с настроением
В свободное время Максим с удовольствием делится своими знаниями на специальных семинарах и во время
Про английский и блог
Цветков — один из самых открытых в российском биатлоне. Он не боится давать интервью, грамотно говорит, общается с болельщиками на личном сайте, а в этом сезоне завёл бодрый канал на YouTube. Сейчас там 20 тысяч подписчиков и примерно столько же просмотров у каждого видео, в которых важные подробности о жизни сборной России.
Ограничиваться только русскоязычной аудиторией Цветков не хочет и потому вовсю учит английский язык. Для нашего спорта это редкое, но важное исключение — если мы хотим, чтобы нас слышали, надо знать язык, на котором говорит весь мир.
«В перерывах между стартами учу английский. Сначала старался сам заниматься, но было тяжело, — объясняет Максим. — Школьную программу вроде хорошо понимал, а когда началось
Про психологию и семью
За пределами биатлона Максим — дипломированный психолог. Защитил диплом на тему «Влияние семейных отношений на психологию ребенка». Но до практики дело пока не дошло. В своей спортивной жизни знания, полученные в институте, он применяет с большой осторожностью.
«Психология помогает в спорте. Но не в том случае, когда тебе в голову лезут и начинают там свои порядки устанавливать. Можно воспользоваться отдельными методами. Например, есть метод фокусировки, когда учишься концентрироваться на
Ещё один важный момент — нельзя зацикливаться на поражениях. Я стараюсь ко всему спокойно относиться: проиграл — проиграл, выиграл — выиграл. Меня даже близкие в этом смысле не всегда понимают. Спрашивают: «Как ты можешь быть так спокоен?» Всё очень просто: я пробежал гонку, понимаю, что это прошло и уже ни на что не смогу повлиять. Это прошлое, и оно забыто. Исправить ничего невозожно. А многие начинают копаться в прошлом, зацикливаются и часто именно поэтому перестают выдавать результат.
В январе у него родился сын Марк. И свою первую кубковую победу он посвятил ему и жене Александре.
Использованы цитаты из материалов «Матч ТВ»
Марина Крылова