Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным
ГД ответила Эстонии и Латвии за грядущую высылку дипломатов РФ
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Скоро сами будете строить: в Сети ответили на обход Украины СП-2
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
14:52 (мск), источник: TeamRussia.pro

Максим Цветков спас российский этап Кубка мира: что о нём нужно знать

Team Russia — об одном из лидеров сборной России по биатлону. Он выиграл масс-старт в Тюмени.

Источник: РИА "Новости"

Про лыжи и биатлон

Максим Цветков родился в Вологодской области, в небольшом городке Бабаево. В советские годы там был центр гиревого спорта, привозили даже чемпионат мира.

«Это маленький городок. Для России — вообще крохотный. Но когда я рассказываю о нём Рикко Гроссу, он всё время удивляется: “Сколько? 12 тысяч человек? Это огромный город”».

Читайте также
Российский биатлон после печального урока уходит на большую перемену

Цветкова привёл в спорт отец-тренер. До 16-ти лет они успешно работали вместе. Максим выезжал на соревнования и регулярно привозил оттуда награды.

— У меня получалось в лыжах, но я не видел возможностей для дальнейшего развития в своём регионе. Был 10-й класс, заканчивалась школа, нужно было определяться с будущим, — говорит Максим.

В это время в Москве решили создать экспериментальную биатлонную команду «Сочи-2014». Ответственным за функциональную подготовку назначили супертренера Николая Лопухова. Спортсменов собирали по всей стране. 16-летний лыжник Цветков оказался в том составе самым младшим.

«Я перешёл в эту команду с подачи отца. Он понимал, что так для меня будет лучше, что у меня будет больше возможностей. Я смогу постоянно выезжать на сборы, буду работать с командой и с очень сильным тренером. Николая Петровича Лопухова в лыжных гонках и биатлоне знали и знают все.

После первого сбора сказали, что большую часть времени буду работать дома. Я расстроился — понимал, что упускаю шанс из маленького городка попасть в большую и серьёзную команду. Но в конце сбора показывал хорошую стрельбу. Решение пересмотрели. И я начал ездить с командой.

В те годы Лопухов, помимо прочего, готовил к Олимпийским играм в Сочи главную биатлонную сборную и удивлял Шипулина и компанию сверхнагрузками. Вспоминая тренировки с Лопуховым, Шипулин обычно рассказывает про тренерскую изобретательность: «Среди прочего было занятное устройство: две направляющие крепились под углом 30 градусов к полу, по ним ездила компактная платформа на колёсиках. Способов передвигать её — масса. Хотели с ребятами поджечь эту штуку».

Цветкову тоже досталось.

— Упражнения с этими платформами — одни из самых тяжелых, которые я когда-либо встречал. Иногда их устанавливали практически под углом в 60 градусов, и надо было себя тянуть. У меня даже осталось одно неприятное воспоминание. Перед Сочи на одной из таких тренировок потянул немного спину. Но без такой работы результата не добиться.

А результаты были.

Цветков — двукратный чемпион мира среди юниоров (до 21 года) и трёхкратный чемпион мира среди юношей (до 19 лет). На взрослом уровне тоже есть чем похвастаться: золото чемпионата мира-2017 в эстафете и три личных подиума в Кубке мира, включая первую кубковую победу в карьере, которая случилась на этапе в Тюмени.
Читайте также
Максим Цветков: Когда в команде раздували скандалы, я сохранял спокойствие

Про режим и питание

К спорту у Цветкова системный подход. Он активно интересуется тренерскими методиками, отдельное внимание уделяет правильному питанию, а свой интерес объясняет предельно просто: «Питание — это основной источник энергии для человека и его восстановления. У спортсменов две тренировки в день, и для нас важно быстро восстанавливаться для того, чтобы в полном объёме выполнять тренировочный план. Также то, что ты ешь влияет на твоё самочувствие и настроение».

В конце сезона-2013/14, который стал для Цветкова дебютным во взрослом биатлоне, могло показаться, что он притормозил в развитии. А лучшим результатом в карьере так и останется восьмое место в дебютном спринте в Холменколлене. Максим долго искал причины неудач и, в конце концов, полностью пересмотрел режим жизни и питания.

«В течение сезона худел, постоянно терял вес. Просто не хватало сил всё время бегать одинаково хорошо. Решил, что нужно с этим разбираться. Изучил кучу специальной литературы. Сначала очень жёстко во всем себя ограничивал. Убрал мучное, полностью отказался от сладкого. Чипсы, газировка, фастфуд даже не обсуждались. Постоянно высчитывал белки и углеводы. Через пару месяцев понял, что с настроением что-то не так, на тренировки ходить не хочется. Еще раз пересмотрел свой рацион. И решил не бросаться из крайности в крайность. Когда ты себя ограничиваешь в чём-то очень жёстко, это сильно угнетает, становишься грустным, необщительным. Потому стараюсь не говорить себе категорично “нет”. Но стал замечать, что в магазине мимо витрин с шоколадками и мармеладками уже прохожу совершенно спокойно. Зато хлебцы и творог покупаю всегда. На тренировках поддерживаю питьевой режим. Перед гонкой не ем ничего жирного».

В свободное время Максим с удовольствием делится своими знаниями на специальных семинарах и во время мастер-классов в спортивных школах, куда его всегда охотно приглашают.

Читайте также
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен

Про английский и блог

Цветков — один из самых открытых в российском биатлоне. Он не боится давать интервью, грамотно говорит, общается с болельщиками на личном сайте, а в этом сезоне завёл бодрый канал на YouTube. Сейчас там 20 тысяч подписчиков и примерно столько же просмотров у каждого видео, в которых важные подробности о жизни сборной России.

Ограничиваться только русскоязычной аудиторией Цветков не хочет и потому вовсю учит английский язык. Для нашего спорта это редкое, но важное исключение — если мы хотим, чтобы нас слышали, надо знать язык, на котором говорит весь мир.

«В перерывах между стартами учу английский. Сначала старался сам заниматься, но было тяжело, — объясняет Максим. — Школьную программу вроде хорошо понимал, а когда началось что-то новое, понял, что не справляюсь сам. Попросил знакомого учителя позаниматься. Занимаемся по скайпу, хотя бы два раза в неделю. Прогресс почувствовал где-то через три месяца после начала занятий — начал более свободно с Рикко Гроссом разговаривать. Без помощи русских тренеров, гонки обсуждать, не одной-двумя фразами, а подробно».

Читайте также
Биатлонист Цветков намерен выступить на Олимпиаде-2022

Про психологию и семью

За пределами биатлона Максим — дипломированный психолог. Защитил диплом на тему «Влияние семейных отношений на психологию ребенка». Но до практики дело пока не дошло. В своей спортивной жизни знания, полученные в институте, он применяет с большой осторожностью.

«Психология помогает в спорте. Но не в том случае, когда тебе в голову лезут и начинают там свои порядки устанавливать. Можно воспользоваться отдельными методами. Например, есть метод фокусировки, когда учишься концентрироваться на каком-то конкретном действии. Например, на рубеже лучше не думать, что надо бежать гонку, что будет какое-то продолжение, надо сфокусироваться на стрельбе и всё. Ставить конкретные задачи и последовательно их решать.

Ещё один важный момент — нельзя зацикливаться на поражениях. Я стараюсь ко всему спокойно относиться: проиграл — проиграл, выиграл — выиграл. Меня даже близкие в этом смысле не всегда понимают. Спрашивают: «Как ты можешь быть так спокоен?» Всё очень просто: я пробежал гонку, понимаю, что это прошло и уже ни на что не смогу повлиять. Это прошлое, и оно забыто. Исправить ничего невозожно. А многие начинают копаться в прошлом, зацикливаются и часто именно поэтому перестают выдавать результат.

С точки зрения перспектив сейчас Цветкову интереснее другое направление — менеджмент в спорте. Он получает второе высшее образование. А первое, возможно, больше пригодится в личной жизни.

В январе у него родился сын Марк. И свою первую кубковую победу он посвятил ему и жене Александре.

Использованы цитаты из материалов «Матч ТВ»

Марина Крылова

Кубок мира
 Черчесов назвал капитана и вратаря сборной России на матч с Францией
ФИФА оценила готовность России к чемпионату мира
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Черчесов: Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем
Обойти американца: Карякин тянется к шахматной короне
Ананидзе будет прооперирован в среду в Риме
Лео Месси пропускает матчи сборной. Он нездоров
Новости
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь