Майгуров принял решение баллотироваться на пост президента СБР
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Первый
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Первый
На протяжении последних четырех лет СБР возглавляет руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Александр Кравцов, который ранее заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.
«Я как следует все обдумал и пришел к решению участвовать в выборах, — сказал Майгуров. — Биатлон — это моя жизнь, я восемь лет отработал в СБР в качестве
Майгуров дважды становился призером Олимпийских игр (1998 и 2002), трижды побеждал на чемпионатах мира (1996, 1997, 2000). Ему 49 лет.