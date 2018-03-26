Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Черчесов: Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Очевидец в Кемерово: охранники мешали детям спасаться из здания
Выпрыгнувшие из окон горящего ТЦ подростки выжили
Фоторепортажи
17Сотникова на трибунах — ЦСКА побеждает
12Спартаковцы усилили сборную Бразилии
14:45 (мск), источник: Р-Спорт

Майгуров принял решение баллотироваться на пост президента СБР

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров заявил РИА Новости, что принял решение выставить свою кандидатуру на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

Источник: РИА "Новости"

На протяжении последних четырех лет СБР возглавляет руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Александр Кравцов, который ранее заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

«Я как следует все обдумал и пришел к решению участвовать в выборах, — сказал Майгуров. — Биатлон — это моя жизнь, я восемь лет отработал в СБР в качестве вице-президента, параллельно четыре года проработал в техническом комитете IBU, еще четыре — в качестве первого вице-президента этой организации, и, думаю, обладаю необходимой компетенцией, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя СБР».

Майгуров дважды становился призером Олимпийских игр (1998 и 2002), трижды побеждал на чемпионатах мира (1996, 1997, 2000). Ему 49 лет.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Загитова рассказала, как справилась с подавленностью после неудачи на ЧМ
Казахстанская модель Анна Шарипова, вдохновляющая чемпиона мира по футболу. Фото
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен
Время сходить на футбол: Петербург готовится к игре РФ и Франции
Проклятье над «Спартаком», или почему у игроков «летят кресты»
Черчесов: Если нас не ласкают, мы в депрессию не впадаем
Обойти американца: Карякин тянется к шахматной короне
Ананидзе будет прооперирован в среду в Риме
Лео Месси пропускает матчи сборной. Он нездоров
Новости
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь