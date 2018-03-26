Майгуров принял решение баллотироваться на пост президента СБР

На протяжении последних четырех лет СБР возглавляет руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Александр Кравцов, который ранее заявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

«Я как следует все обдумал и пришел к решению участвовать в выборах, — сказал Майгуров. — Биатлон — это моя жизнь, я восемь лет отработал в СБР в качестве вице-президента, параллельно четыре года проработал в техническом комитете IBU, еще четыре — в качестве первого вице-президента этой организации, и, думаю, обладаю необходимой компетенцией, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя СБР».