Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен

Источник: Газета.Ру

Биатлон закончился. Такой, каким мы его знаем, скорее всего закончился навсегда. Сезон-2017/18 стал предвестником больших изменений не только в российском, но и мировом биатлоне.

Россия выдала в последние четыре месяца один из худших сезонов за всю свою историю. Мартен Фуркад установил уникальное историческое достижение, а в будущем возможны большие изменения.

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Повторение пройденного

Подводить итог выступлению россиян особо смысла нет. Всего две победы за весь сезон, да и то у мужчин, и в гонках, где многие сильнейшие либо приходили в себя после Олимпиады, либо им уже ничего не было нужно. Про Олимпиаде сказать нечего, так как на Игры было допущено всего четыре атлета, которые не показали ни малейшего намека на борьбу за медали.

Состояние мужской российской сборной не меняется уже который год.

Есть Антон Шипулин, который тянет за собой всю команду и добывает ей максимальную квоту. В этом сезоне Антон одержал одну победу и пять раз финишировал третьим.

Только в заключительной гонке Кубка мира состоялась еще одна виктория россиянина. Большую победную точку в спортивнум году поставил в тюменском масс-старте Максим Цветков. На этом все. Причем, для всей команды. Женщины лишь в отдельных случаях отмечались в «цветах».

Шипулин — выдающийся спортсмен. Уже четыре сезона подряд Антон завершает в тройке сильнейших общего зачета Кубка мира.

Конечно, был даже Большой хрустальный глобус Владимира Драчева в 90-х, но чтобы на протяжении целого олимпийского цикла кто-то из российских или же советских биатлонистов показывал стабильно высокие результаты — такого еще не было в истории.

Однако Антону в чем-то не повезло родиться всего лишь на год раньше Фуркада и, как следствие, выступать в его эпоху. Француз в Тюмени обеспечил себе седьмую победу в общем зачете Кубка мира. Такого не добивался даже Уле-Эйнар Бьорндален, у которого шесть Больших глобусов. И как бороться с Мартеном, не знает не только Шипулин, а вообще никто.

Максимально приблизиться к французу смог в этом сезоне норвежец Йоханнес Бё, однако на решающем этапе в Тюмени Фуркад показал, кто главный, и не дал своему сопернику ни единого шанса атаковать себя в таблице Кубка мира.

К сожалению, французско-норвежские баталии с периодическим вкраплением немцев, по большому счету, оставили россиян в стороне. И только Шипулин изредка радовал болельщиков удачными стартами.

Однако семья Шипулиных могла в этом сезоне выиграть Большой хрустальный глобус усилиями старшей сестры Антона — Анастасии Кузьминой. Да, Кузьмина выступает за Словакию, но это не проблемы российских болельщиков, которые в большинстве своем ее поддерживают. Это проблемы руководства отечественного биатлона, о котором речь пойдет позже.

Анастасия долгое время лидировала в общем зачете Кубка мира, но на финише сезона ее все-таки обогнала Кайса Мякяряйнен из Финляндии, ставшая трехкратной обладательницей заветного приза.

Судьба глобуса решилась в последнем выстреле Кузьминой в тюменском масс-старте.

Попади тогда Анастасия, сегодня она с чувством полного удовлетворения поставила бы Большой хрустальный глобус на полку рядом с многочисленными наградами.

И снова, как и в ситуации с мужчинами, российские болельщики отстраненно следили за борьбой сильнейших мира сего, параллельно наблюдая, как тонет отечественная женская команда.

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Ветер перемен

С другой стороны, форменный провал почти по всем фронтам может послужить поводом для больших изменений. А состояние биатлона в стране такое, что любые изменения могут быть только к лучшему — хуже уже некуда. Разве что Шипулин, не дай бог, закончит карьеру. Но до этого пока еще далеко.

Во время заключительного этапа Кубка мира в Тюмени президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов объявил о том, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы организации в предстоящих выборах, которые состоятся 18 марта.

На сегодняшний день озвучена пока только одна кандидатура — Владимир Драчев. Но в течение полутора месяцев наверняка появятся другие. Тем не мене Драчев выглядит наиболее логичным и, пожалуй, желаемым, президентом СБР.

Напомним, что единственный российский обладатель Кубка мира уже сотрудничал с отечественной федерацией. В 2010 году он был приглашен в сборную в качестве консультанта, однако после ряда конфликтов с тренерами и серии откровенных интервью о состоянии команды его отстранили от должности.

Теперь у Драчева появилась возможность реализовать свои идеи уже в статусе главного по биатлону в стране.

То, что нынешнее руководство показало свою несостоятельность, сомнений нет. Прошедший сезон обнажил грубейшие ошибки в тренировочных процессах, в результате чего Ольга Подчуфарова оказалась даже на грани завершения карьеры — настолько плохо себя чувствовала спортсменка в конце прошлого года.

Татьяна Акимова после Олимпийских игр не вернулась в Кубок мира, так как тоже обнаружила серьезные проблемы. Отсутствие скорости на лыжне даже у Шипулина кричало о том, что спортсменов элементарно не подготовили должным образом в межсезонье.

Акимова и Антон Бабиков под конце сезона уже не смогли сдерживаться и открыто заявляли, что в сборной нет никакого порядка, а тренеры отказываются прислушиваться даже к лидерам команды, продолжая гнуть свою, одни им понятную, линию.

Поэтому, по всей видимости, изменения будут не только в руководстве СБР, но и в тренерском составе.

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Кто наследник Бессеберга?

Но и это еще не все. Бессменный президент международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что не будет баллотироваться на пост главы организации. А это уже может повлечь за собой крупные изменения.

Биатлон в том виде, в каком мы его знаем, существует именно благодаря усилиям 72-летнего норвежца. Бессеберг создал IBU в 1993 году.

До этого вид спорта входил в состав Международного союза по современному пятиборью и биатлону. А в 1998 году Мждународный олимпийский комитет окончательно признал IBU в качестве независимой международной федерации по олимпийскому виду спорта.

Что произойдет с уходом норвежца, предсказать сложно. Очевидно, что в первые годы каких-то серьезных потрясений не будет — организация работает надежно, популярность вида спорта велика и у IBU остаются в силе хорошие рекламные контракты.

Тем не менее уход Бессеберга прежде всего может отразиться на России. Ни для кого не секрет, что норвежец всегда был лоялен к нашей стране, и даже во время колоссального допингового скандала 2009 года с Дмитрием Ярошенко, Екатериной Юрьевой и Альбиной Ахатовой президент IBU не делал резких движений и поспешных выводов.

Никаких особых наказаний на СБР наложено не было — были лишь дисквалификации провинившихся спортсменов.

Да и в нынешней ситуации с санкциями МОК Бессеберг не поддавался общей истерике, и все российские биатлонисты, за исключением Екатерины Глазыриной, допущены до международных соревнований под эгидой IBU.

Неопределенность заключается в наследнике норвежца. Неизвестно, кто им станет, и какова будет его позиция по отношению к СБР.

Однако, пока будущее IBU покрыто туманом, лучше заняться более насущными проблемами и постараться вытащить российский биатлон из ямы, в которую он провалился.