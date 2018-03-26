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13:26 (мск), источник: Прессбол

Дарья Домрачева: Решение о завершении карьеры зависит от моих ощущений. Я ведь еще и мама, дочка требует внимания

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева констатировала отсутствие в сборной Беларуси скамейки запасных и рассказала, что может повлиять на ее решение о завершении карьеры.

Источник: AP 2018

«Хочу сказать, что звания олимпийских чемпионок добавляют ответственности и девочки очень достойно его несут. Я вижу, насколько они мотивированы, хотят бороться, сражаться и показывать хорошие результаты.

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Думаю, что предсезонная подготовка будет проходить в хорошем, позитивом и энергично ключе. Решение о завершении карьеры будет зависеть от моих ощущений. Важно все положить на весы и взвесить все нюансы. Я ведь еще и мама. У меня подрастает дочка, которая с взрослением требует все больше моего внимания.

Любое дело важно делать хорошо, поэтому мне нужно очень хорошо обо всем подумать и вынести вердикт. Очевидно, что в нашей команде нет скамейки запасных. Если вдруг что-то случится с кем-то из команды, то заменить не кем. Важно, чтобы подрастало новое поколение и за нами была армия юниоров", — цитирует Домрачеву «Биатлон онлайн».

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