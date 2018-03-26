Поршнев и Васильева стали чемпионами России по биатлону

В Увате в рамках Кубка России были разыграны медали чемпионата России по биатлону в суперпреследовании.

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У женщин гонку на шесть километров выиграла Маргарита Васильева, представляющая Красноярский край. В тройку лучших также вошли Лариса Куклина и Екатерина Шумилова.

У мужчин золото выиграл Никита Поршнев из Ханты-Мансийского автономного округа, серебро — у Алексея Волкова, бронза — у Евгения Идинова.

Отметим, что медали чемпионата России в основных дисциплинах будут разыграны с 30 марта по 5 апреля в Ханты-Мансийске.

Уват

Чемпионат России

Суперпреследование

Женщины

1. Маргарита Васильева (Красноярский край) — 21.16,3 (3 штрафных круга)

2. Лариса Куклина (ЯНАО) — +30,7 (2)

3. Екатерина Шумилова (ХМАО) — +35,5 (2).