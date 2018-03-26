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12:36 (мск), источник: TeamRussia.pro

Поршнев и Васильева стали чемпионами России по биатлону

В Увате разыграли первые медали чемпионата России.

В Увате в рамках Кубка России были разыграны медали чемпионата России по биатлону в суперпреследовании.

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У женщин гонку на шесть километров выиграла Маргарита Васильева, представляющая Красноярский край. В тройку лучших также вошли Лариса Куклина и Екатерина Шумилова.

У мужчин золото выиграл Никита Поршнев из Ханты-Мансийского автономного округа, серебро — у Алексея Волкова, бронза — у Евгения Идинова.

Отметим, что медали чемпионата России в основных дисциплинах будут разыграны с 30 марта по 5 апреля в Ханты-Мансийске.

Уват
Чемпионат России
Суперпреследование
Женщины
1. Маргарита Васильева (Красноярский край) — 21.16,3 (3 штрафных круга)
2. Лариса Куклина (ЯНАО) — +30,7 (2)
3. Екатерина Шумилова (ХМАО) — +35,5 (2).

Мужчины
1. Никита Поршнев (ХМАО) — 20.44,5 (2)
2. Алексей Волков (ХМАО) — +31,5 (2)
3. Евгений Идинов (Тюменская область) — +31,7 (2).

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