Поршнев и Васильева стали чемпионами России по биатлону
В Увате разыграли первые медали чемпионата России.
В Увате разыграли первые медали чемпионата России.
В Увате в рамках Кубка России были разыграны медали чемпионата России по биатлону в суперпреследовании.
У женщин гонку на шесть километров выиграла Маргарита Васильева, представляющая Красноярский край. В тройку лучших также вошли Лариса Куклина и Екатерина Шумилова.
У мужчин золото выиграл Никита Поршнев из
Отметим, что медали чемпионата России в основных дисциплинах будут разыграны с 30 марта по 5 апреля в
Уват
Чемпионат России
Суперпреследование
Женщины
1. Маргарита Васильева (Красноярский край) — 21.16,3 (3 штрафных круга)
2. Лариса Куклина (ЯНАО) — +30,7 (2)
3. Екатерина Шумилова (ХМАО) — +35,5 (2).
Мужчины
1. Никита Поршнев (ХМАО) — 20.44,5 (2)
2. Алексей Волков (ХМАО) — +31,5 (2)
3. Евгений Идинов (Тюменская область) — +31,7 (2).