«Все могут короли»: Фуркад посягнул на наследие Бьорндалена
Французский биатлонист Мартен Фуркад побил «бессмертный» рекорд норвежца
Французский биатлонист Мартен Фуркад побил «бессмертный» рекорд норвежца
25 марта в Тюмени двумя гонками завершилась программа Кубка мира по биатлону сезона-2017/18.
И если победа в общем зачете турнира у женщин разыгрывалась именно в заключительном старте, то вот последние соревнования мужчин в этом плане превратились в формальность — накануне Мартен Фуркад забрал в свою коллекцию еще пять хрустальных глобусов, один из которых сделал его рекордсменом.
Широкая общественность впервые услышала имя француза 21 февраля 2010 года. В тот день Фуркад завоевал свою первую олимпийскую медаль, финишировав вторым вслед за Евгением Устюговым в гонке с общего старта.
Мартену на тот момент исполнился только 21 год, и специалисты сразу провели параллель между ним и другим легендарным биатлонистом —
В настоящее время Фуркад уже побил некоторые рекорды скандинава.
Особняком стоит и другой его рекорд — за свою карьеру Мартен выиграл 12 индивидуальных гонок. Такое не удавалось ни одному из предшественников звезды сборной Франции. Но ведь и Бьорндален в свое время установил такие планки, дотянуться до которых Фуркаду оказалось не под силу.
Так кто же
Олимпийские игры
В этом пункте явное преимущество наблюдается у норвежца.
Бьорндален является одним из самых титулованных спортсменов в истории зимних Олимпиад, имея в своем активе восемь золотых медалей.
Фуркад же может похвастать «лишь» пятью олимпийскими медалями высшего достоинства.
Но нельзя упускать из вида и другую статистику — норвежец принял участие в шести Олимпиадах, в то время как его визави пока что участвовал только в трех.
Однако Бьорндалену принадлежит еще одно уникальное достижение — в 2002 году в
Чемпионаты мира
И вновь локальная победа достается
Норвежец 20 раз поднимался на высшую ступень пьедестала в гонках на чемпионатах мира, а Фуркад имеет в своем активе 11 побед.
Но и тут в глаза бросается колоссальная разница в количестве участий спортсменов в мировых первенствах. Бьорндален побывал на 18-ти чемпионатах мира, а его более молодой французский коллега — только на семи.
В 2016 году в норвежском Холменколлене Фуркад чуть было не выиграл все личные гонки, однако в
Кубки мира
А вот в данном аспекте победу с минимальным преимуществом одерживает французский биатлонист.
В минувший уикенд Фуркад выиграл гонку преследования в Тюмени и обеспечил себе седьмую победу в общем зачете Кубка мира. У норвежца в активе только шесть подобных викторий.
Но дополнительную ценность хрустальным глобусам француза обеспечивает то обстоятельство, что они были завоеваны подряд, начиная с сезона-2011/12. Такое достижение вряд ли удастся повторить в обозримом будущем.
Количество побед в карьере
Фуркад начал заниматься биатлоном лишь в 2002 году. В то время его оппонент уже находился в ранге пятикратного олимпийского чемпиона — норвежец дебютировал на этапах Кубка мира еще в 1993 году.
За 25 лет Бьорндален 95 раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета в личных соревнованиях, а Мартен, несмотря на огромную разницу в количестве участий в гонках Кубка мира, отстает совсем ненамного.
В активе Фуркада 74 победы в личных забегах. Если француз в своей нынешней форме будет выступать еще хотя бы
Отношения с болельщиками
Чтобы верно оценить короля, нужно обратить внимание на его отношения с простым народом, в данном случае — с болельщиками.
Бьорндален всегда был любимцем публики, отличаясь своей простотой и покладистостью. Да, у норвежца, как и у каждого человека, есть свои особенности — он редко здоровается за руку и везде возит с собой пылесос, опасаясь болезней и микробов. Но что касается отношений с фанатами и другими спортсменами — у
Мартен Фуркад не может похвастаться таким же поведением. Француз нередко грязно ведет себя на трассе, закрывая финишный коридор соперникам, и вступает в различные перепалки.
Например, совсем недавно француз ответил гневным сообщением на твит президента США Дональда Трампа. А год назад на чемпионате мира произошла очень неоднозначная ситуация, по итогам которой француза возненавидели многие российские фанаты.
После финиша российские биатлонисты не стали пожимать руку опальному французу, а тот в свою очередь попытался покинуть церемонию награждения раньше срока.
Итого
Можно бесконечно сравнивать достижения двух спортсменов, но, если вернуться к объективности, то у Фуркада есть еще много шансов для того, чтобы побить рекорды норвежца. Разница в возрасте между спортсменами составляет 13 лет.
Вопрос в том, найдутся ли у француза мотивация и силы для того, чтобы выступать на таком же высоком уровне еще
Бьорндален — самый возрастной победитель этапов Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону в личных дисциплинах — в 41 год, 10 месяцев и 5 дней он выиграл индивидуальную гонку.
Этот факт только подтверждает величие спортсмена, которого именуют королем биатлона.
Ответ на вопрос, станет ли француз новым «королем», находится в его руках. И ногах.
Илья Пивень