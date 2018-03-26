Российский биатлон после печального урока уходит на большую перемену

Источник: РИА "Новости"

Позитива под конец добавил только заключительный в сезоне-2017/18 этап Кубка мира в Тюмени, который украсили дебютная победа Максима Цветкова и многочисленные российские поклонники биатлона, создавшие атмосферу праздника во время соревнований.

Туманное будущее

Этап Кубка мира в Тюмени прошел с 22 по 25 марта. По его итогам определились обладатели главных наград сезона в биатлоне. Если победа француза Мартена Фуркада в общем зачете была ожидаемой, то первое место Кайсы Мякяряйнен для многих стало большим сюрпризом, в том числе и для самой финской спортсменки. В итоговой классификации ее и Анастасию Кузьмину из Словакии, которая являлась безоговорочным фаворитом перед стартом этапа, разделили всего три очка.

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33-летняя Кузьмина, ставшая в этом сезоне трехкратной олимпийской чемпионкой, могла красиво завершить карьеру, завоевав большой Хрустальный глобус у себя на родине в Тюмени, однако в гонке с общего старта на последнем огневом рубеже допустила промах, который стоил ей общей победы.

Не лучшим образом завершился сезон и для ее брата Антона Шипулина из сборной России, который в итоге стал третьим в общем зачете. Лучший российский биатлонист последних лет в заключительных гонках сезона, по собственному признанию, больше мучился, чем соревновался. Виной всему — спад физической формы. Неудивительно, что нынешний сезон он признал самым сложным за последние четыре года, ведь ко всем невзгодам добавился и пропуск Игр в Пхёнчхане, на которые он по необъяснимым причинам не был приглашен Международным олимпийским комитетом (МОК).

При этом 30-летний спортсмен еще в прошлом году не исключил, что нынешний сезон может стать для него заключительным в карьере. Однако пока на вопросы о своем будущем он предпочитает не отвечать.

Как и другие титулованные биатлонисты, среди которых четырехкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева, ее муж, восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален, упомянутые выше Мякяряйнен и Кузьмина. Все эти спортсмены летом будут принимать решение относительно целесообразности продолжения спортивной карьеры. Что и говорить, если даже 29-летний Мартен Фуркад заявляет, что пока не видит себя в спорте через два года.

В российской команде также время на раздумье взяла чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт. Собственно, 33-летняя спортсменка показала лучший результат среди всех россиянок в Кубке мира — шестое место в спринте на этапе в Антхольце. В эстафетах российская женская команда выше четвертого места не поднималась.

На пороге перемен

На этом фоне позитивными моментами стали четвертое место женской команды в Кубке наций, что позволило ей вернуть максимальную квоту на следующий сезон (по шесть спортсменок на каждую гонку), а также награда Светлане Мироновой как лучшему новичку сезона (58-е место в общем зачете). Кроме того, неплохие для себя результаты в отдельных гонках продемонстрировала Ульяна Кайшева, которая несмотря на очень успешное выступление в Кубке IBU, впервые получила шанс выступить в Кубке мира только после нового года.

В мужской сборной заметный прогресс продемонстрировал только чемпион мира 2017 года в эстафете Цветков, который в Тюмени одержал первую для себя победу в личных гонках Кубка мира. Неспроста ближе к концу сезона он был выбран капитаном сборной России. Вот только занести данный сезон себе в актив он тоже не может — на Олимпиаду 26-летний спортсмен не был приглашен МОК.

На Играх в Пхёнчхане выступали Кайшева, Татьяна Акимова, Матвей Елисеев и Антон Бабиков, не сумевшие показать достойные результаты. Акимова и Бабиков в прошлом сезоне побеждали на этапах Кубка мира, в этом — всякий раз были далеки от пьедестала. У Бабикова терпение лопнуло еще до старта Олимпиады, у Акимовой — уже в Пхёнчхане. Оба высказали недовольство работой тренерского штаба сборной России, в которой Сергей Коновалов отвечает за женскую команду, а Рикко Гросс и Андрей Падин — за мужскую.

Оценку их работе в первых числах апреля даст тренерский совет СБР, который пройдет во время чемпионата России в Ханты-Мансийске. Однако есть основания полагать, что перестановки в тренерском штабе сборной перед новым сезоном обязательно будут. Кроме того, большие перемены грядут в самом СБР. Действующий президент организации Александр Кравцов во время этапа в Тюмени сообщил ТАСС, что покидает свой пост, он не собирается участвовать в выборах главы федерации, которые пройдут 18 мая.

Пока о своем желании прийти ему на смену объявил только четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев, который уже заручился поддержкой многократных олимпийских чемпионов Сергея Чепикова, Анатолия Алябьева и Александра Тихонова.

Допинговый след

Именно новому руководству СБР предстоит решать накопившиеся в российском биатлоне проблемы, которые тянутся из года в год. В том числе и по вопросу восстановления репутации российского биатлона после допингового скандала.

На декабрьском исполкоме Международного союза биатлонистов (IBU) было принято решение частично приостановить членство СБР, который сейчас не может претендовать на организацию новых соревнований на территории страны, иметь право голоса в IBU и выдвигать своих кандидатов на руководящие посты в этой организации. В том числе и на президентский пост, который освободится в сентябре — норвежец Андерс Бессеберг, руководящий IBU c 1993 года, подтвердил намерение передать власть.

СБР может быть восстановлен только в первых числах июня, при условии, что к тому времени в российском биатлоне не будет новых допинговых нарушений. С учетом того, что даже на Олимпиаде в Пхёнчхане, куда россияне были допущены под олимпийским флагом и после многократных проверок, произошло два случая нарушения антидопинговых правил, исключать наихудшего сценария также нельзя. При полной дисквалификации СБР права выступать на международных соревнованиях лишаться все российские биатлонисты, которые присоединятся к печальной компании легкоатлетов, тяжелоатлетов и паралимпийцев.

Тюмень пишем, Монреаль — в уме

Пока же Россия может гордиться тем, что провела один из лучших этапов Кубка мира в сезоне. Имеющие явный политический окрас решения сборных США, Канады, Чехии и Украины отказаться от выступления в Тюмени, не отразились на общей атмосфере праздника, которая на протяжении четырех дней царила на «Жемчужине Сибири» — местном биатлонном стадионе.

Высокую организацию турнира отметили как IBU, так и сами спортсмены. А что касается беспокойства ряда «отказников» относительно несовершенства антидопинговой системы в России, то на эту тему хорошо сказал Мартен Фуркад. «Моя моча не боится летать на самолетах», — заметил он в одном из своих комментариев, подразумевая, что все допинг-пробы, взятые в Тюмени, будут проверяться в зарубежной лаборатории.