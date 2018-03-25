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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Домрачева: Круто закончить сезон на такой ноте

Четырёхкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева, выигравшая масс-старт на этапе Кубка мира в Тюмени, подвела итоги сезона-2017/18.

Источник: РИА "Новости"

«Форма была прекрасная с самого начала сезона. Были большие проблемы с лыжами, с инвентарём, до сих пор они до конца не решены. А биатлон — это такой вид спорта, в котором многие нюансы влияют на результаты. И я очень рада, что стою здесь, на первой ступени пьедестала. Конечно, круто закончить сезон на такой ноте.

Хотелось ли бы продолжить? Это смотря с какой стороны посмотреть. Если ещё пара стартов и побороться за «Большой хрустальный глобус», то конечно да. Но, с другой стороны, такая усталость уже накопилась, я очень рада, что сейчас мы отправимся на весеннее катание на лыжах, с дочкой, с санками. Жду этих дней уже.

Поддержка в Тюмени вообще суперская, давно такого не ощущала уже, на каждом метре дистанции. Заезжаешь на стадион и чувствуешь, как трибуны взрываются аплодисментами, овациями, криком. Это очень здорово", — сказала Домрачева.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Фиалкова П.
Словакия
3.
Шевалье А.
Франция
25.03.2018, 17:00 Тюмень (Россия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 35.27,4
2 Паулина Фиалкова Словакия +01,8
3 Анаис Шевалье Франция +06,6
4 Ванесса Хинц Германия +09,6
5 Франциска Пройсс Германия +09,8
6 Кайса Мякяряйнен Финляндия +17,4
7 Тирил Экхофф Норвегия +26,1
8 Каролин Хорхлер Германия +26,4
9 Фуюко Татизаки Япония +29,1
10 Анна Фролина Южная Корея +35,9
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