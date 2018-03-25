Домрачева: Круто закончить сезон на такой ноте

Источник: РИА "Новости"

«Форма была прекрасная с самого начала сезона. Были большие проблемы с лыжами, с инвентарём, до сих пор они до конца не решены. А биатлон — это такой вид спорта, в котором многие нюансы влияют на результаты. И я очень рада, что стою здесь, на первой ступени пьедестала. Конечно, круто закончить сезон на такой ноте.

Хотелось ли бы продолжить? Это смотря с какой стороны посмотреть. Если ещё пара стартов и побороться за «Большой хрустальный глобус», то конечно да. Но, с другой стороны, такая усталость уже накопилась, я очень рада, что сейчас мы отправимся на весеннее катание на лыжах, с дочкой, с санками. Жду этих дней уже.