Домрачева: Круто закончить сезон на такой ноте
Четырёхкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева, выигравшая
Четырёхкратная олимпийская чемпионка белоруска Дарья Домрачева, выигравшая
«Форма была прекрасная с самого начала сезона. Были большие проблемы с лыжами, с инвентарём, до сих пор они до конца не решены. А биатлон — это такой вид спорта, в котором многие нюансы влияют на результаты. И я очень рада, что стою здесь, на первой ступени пьедестала. Конечно, круто закончить сезон на такой ноте.
Хотелось ли бы продолжить? Это смотря с какой стороны посмотреть. Если ещё пара стартов и побороться за «Большой хрустальный глобус», то конечно да. Но, с другой стороны, такая усталость уже накопилась, я очень рада, что сейчас мы отправимся на весеннее катание на лыжах, с дочкой, с санками. Жду этих дней уже.
Поддержка в Тюмени вообще суперская, давно такого не ощущала уже, на каждом метре дистанции. Заезжаешь на стадион и чувствуешь, как трибуны взрываются аплодисментами, овациями, криком. Это очень здорово", — сказала Домрачева.
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|25.03.2018, 17:00
|Тюмень (Россия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|35.27,4
|2
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01,8
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+06,6
|4
|Ванесса Хинц
|Германия
|+09,6
|5
|Франциска Пройсс
|Германия
|+09,8
|6
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+17,4
|7
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+26,1
|8
|Каролин Хорхлер
|Германия
|+26,4
|9
|Фуюко Татизаки
|Япония
|+29,1
|10
|Анна Фролина
|Южная Корея
|+35,9