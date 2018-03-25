5 биатлонистов, которые удивили в этом сезоне
Team Russia подводит итоги сезона.
Team Russia подводит итоги сезона.
Анастасия Кузьмина
Сестра Антона Шипулина вернулась в спорт полтора года назад, после рождения второго ребенка. Сезон-2017/2018 Кузьмина объявила последним в карьере, но умудрилась подойти к нему на пике формы. Секрет Насти, как уверяет её муж Даниэль, в том, как много она работает.
На этапах в Хохфильцене, Анси и Оберхофе Кузьмина лишь раз проехала мимо призовой тройки. Ну, а главный фурор она произвела на Олимпиаде. Не случайно три — счастливое число Настиной семьи. Со своих третьих Игр Кузьмина увезла сразу три медали.
Ещё один, не менее волшебный камбэк, совершила Дарья Домрачева. Спустя 97 дней после родов она провела первую гонку и, как и Кузьмина, уже имеет пять побед на этапах Кубка мира.
Ханна Эберг
Главная олимпийская сенсация сезона. В 2016-м Эберг оформила золотой дубль на молодёжном чемпионате мира, проводит всего второй взрослый сезон и считала на этапах Кубка мира за успех попадание в десятку. Но впервые заехала в призы уже в Рупольдинге, пусть и в эстафете.
К Пхёнчхану Вольфганг Пихлер так натаскал сборную Швеции, что она поразила всех. 20-летний Себастьян Самуэльссон выиграл серебро в гонке преследования и золото — в составе эстафеты. А 22-летняя Эберг стала первой в индивидуальной гонке (без единого промаха), а через неделю разделила с подругами по команде эстафетное серебро.
Габриэла Коукалова
Весну 2017-го Коукалова заканчивала с тремя медалями чемпионата мира и с Малыми хрустальными глобусами по спринтерским гонкам и
«Это хронические проблемы. Мне кажется, дело в технике лыжного хода, которую я применяла последние два года, — объясняла спортсменка. — Никогда не была уверена, что она мне подходит». Смену техники тело Габриэлы принять отказалось. Когда ей пришлось остановить тренировки, окружение, по словам Коукаловой, восприняло это как предательство и отвернулось от неё.
Хенрик Л’Абе-Лунд
На этапах Кубка мира Л’Абе-Лунд семь раз выигрывал медаль в эстафете, на чемпионате мира в
«После стрельбы Йоханнеса я ушёл переодеваться, потому что был уверен, что он победит. Потом увидел его финиш и не поверил своим глазам», — восхищённо рассказывал Хенрик.
Тимофей Лапшин
В канун олимпийского сезона три российских биатлониста сменили гражданство на южнокорейское — Тимофей Лапшин, Анна Фролина и Екатерина Аввакумова. Фролина пошла на этот шаг ещё в 2015-м, а вот Лапшин — только прошлой весной. И выдал один из лучших сезонов в карьере. Уже давно никого не удивляет, что Фролина финиширует выше бывших соотечественниц от одного этапа Кубка мира к другому, но то же самое часто исполнял и Лапшин. Впервые за три года он добрался до десятки сильнейших (в Анси), а на Олимпийских играх стал 16-м в спринте. Возможно, в Пхёнчхане Тимофея отвлекал просмотр матчей любимого футбольного «Спартака» в Лиге Европы.