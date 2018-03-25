5 биатлонистов, которые удивили в этом сезоне

Источник: РИА "Новости"

Анастасия Кузьмина

Сестра Антона Шипулина вернулась в спорт полтора года назад, после рождения второго ребенка. Сезон-2017/2018 Кузьмина объявила последним в карьере, но умудрилась подойти к нему на пике формы. Секрет Насти, как уверяет её муж Даниэль, в том, как много она работает.

На этапах в Хохфильцене, Анси и Оберхофе Кузьмина лишь раз проехала мимо призовой тройки. Ну, а главный фурор она произвела на Олимпиаде. Не случайно три — счастливое число Настиной семьи. Со своих третьих Игр Кузьмина увезла сразу три медали.

Ещё один, не менее волшебный камбэк, совершила Дарья Домрачева. Спустя 97 дней после родов она провела первую гонку и, как и Кузьмина, уже имеет пять побед на этапах Кубка мира.

Ханна Эберг

Источник: РИА

Главная олимпийская сенсация сезона. В 2016-м Эберг оформила золотой дубль на молодёжном чемпионате мира, проводит всего второй взрослый сезон и считала на этапах Кубка мира за успех попадание в десятку. Но впервые заехала в призы уже в Рупольдинге, пусть и в эстафете.

К Пхёнчхану Вольфганг Пихлер так натаскал сборную Швеции, что она поразила всех. 20-летний Себастьян Самуэльссон выиграл серебро в гонке преследования и золото — в составе эстафеты. А 22-летняя Эберг стала первой в индивидуальной гонке (без единого промаха), а через неделю разделила с подругами по команде эстафетное серебро.

Габриэла Коукалова

Источник: РИА

Весну 2017-го Коукалова заканчивала с тремя медалями чемпионата мира и с Малыми хрустальными глобусами по спринтерским гонкам и масс-стартам. Олимпийский сезон должен был стать для Габи не менее успешным, чем два предыдущих — они заканчивались в топе общего зачёта. Но с июня чешку безумно мучили боли в икроножных мышцах, а потом и в ахилле. Казалось, если пропустить старт сезона, всё пройдёт — но нет, пришлось пропустить и Пхёнхчан.

«Это хронические проблемы. Мне кажется, дело в технике лыжного хода, которую я применяла последние два года, — объясняла спортсменка. — Никогда не была уверена, что она мне подходит». Смену техники тело Габриэлы принять отказалось. Когда ей пришлось остановить тренировки, окружение, по словам Коукаловой, восприняло это как предательство и отвернулось от неё.

Хенрик Л’Абе-Лунд

Источник: РИА

На этапах Кубка мира Л’Абе-Лунд семь раз выигрывал медаль в эстафете, на чемпионате мира в Нове-Место она и вовсе принесла ему золото — правда, это было ещё в 2013-м. Личных наград к 31 году у Хенрика не было. Первая внезапно пришла на домашнем этапе в Холменколлене. Л’Абе-Лунд воспользовался падением и поломкой палки Мартена Фуркада и опередил его после стойки (француз всё равно финишировал на подиуме), а потом умудрился обставить ещё и Бё.

«После стрельбы Йоханнеса я ушёл переодеваться, потому что был уверен, что он победит. Потом увидел его финиш и не поверил своим глазам», — восхищённо рассказывал Хенрик.

Уле-Эйнар Бьорндален в свои 44 года заканчивать карьеру не собирается, но из состава норвежской сборной его уже теснит как раз Л’Абе-Лунд. Так произошло на Олимпийских играх (Уле пролетел мимо заявки) — и, очевидно, тенденция продолжится. Дебютная победа на этапах мирового Кубка Хенрика точно вдохновит.

Тимофей Лапшин

Источник: РИА