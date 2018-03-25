Проклятье семьи Шипулиных. Как Кузьмина упустила победу в Кубке мира
Да, промахнулась последним выстрелом и отдала кубок Кайсе. А вы думали, есть ещё
Да, промахнулась последним выстрелом и отдала кубок Кайсе. А вы думали, есть ещё
Организованная интрига
Заключительная гонка сезона Кубка мира — и невероятная борьба за «Большой хрустальный глобус». Да, Тюмень сумела организовать для болельщиков даже это — сумасшедшую интригу в женском
Перед стартом гонки Мякяряйнен вроде бы опережала Кузьмину на 6 очков, но с учётом будущих вычетов двух худших гонок в сезоне получалось, что как раз Настя выигрывает у Кайсы 5 баллов. Разумеется, были ещё варианты с полным провалом обеих соперниц, но их мы, конечно, не рассматривали. Так что финской блондинке точно нужно было опережать соперницу. Вот только на сколько мест?
А Юрлова — лидер
Вся гонка должна была проходить под знаком борьбы этих двух биатлонисток, но мы не можем не упомянуть трёх россиянок — Екатерину
Кайса и Настя, разумеется, сразу вышли вперёд и начали навязывать свой темп. Юрлова мужественно держала этот темп, тогда как Виролайнен и Услугина к отсечке 1,9 км проигрывали уже по 16 секунд. Кузьмина и Мякяряйнен по разу промазали на первом огневом рубеже, тогда как Юрлова попала и вместе с француженкой Шевалье и итальянкой Вирер возглавила гонку. Настя и Кайса покинули штрафной круг на 17-м и 18-м местах.
Настю всё устраивает
Конечно, Юрлова не смогла долго держаться на вершине и к отсечке 4 км опустилась на седьмое место, но проигрывала всего пару секунд. Пелотон тащила норвежка Олсбу, ей помогали немки Хильдебранд и Дальмайер. Мякяряйнен понемногу отрывалась от Кузьминой, но пока только в секундах, а не в местах.
На второй «лёжке» почти никто не промазал, разве что Олсбу и Хильдебранд отправились на штрафной круг. Юрлова снова вышла на второе место, Виролайнен — на шестое, Мякяряйнен и Кузьмина опять катили вместе, но теперь на 10-м и 11-м местах. Настю это устраивало, а вот Кайсе нужно было выигрывать ещё пару мест. Но впереди маячили две «стойки», и вот там всё могло измениться.
Если это была
Юрлова, кстати, достаточно бодро катила на первом месте и явно показывала, что находится в неплохой форме. Кузьмина и Мякяряйнен не стали экономить силы, а может быть, Настя просто решила задёргать Кайсу перед «стойкой» и включила максимальные скорости. На отсечке 6,9 км Кузьмина уже вышла на первое место, Мякяряйнен сидела за её спиной.
На «стойку» они приехали лидерами и стреляли на двух первых щитах. Кузьмина первой попала и первой промазала, Кайса закрыла три мишени подряд, а потом… два раза промахнулась. И если это была тактика Насти, то она себя полностью оправдала. На выходе с рубежа она выигрывала у соперницы 26 секунд и 15 мест. Почти победа.
Варианты Кайсы
Все россиянки мазали на третьей стрельбе и прекратили борьбу за медали. Лучшей теперь была Услугина, с отставанием от лидера в 40 секунд, так что можно было полностью сосредоточиться на борьбе Кузьминой и Мякяряйнен.
У Кайсы, собственно, не было иных вариантов, как отработать круг изо всех сил, сократить отставание до минимума и надеяться на чистую стрельбу и ошибки соперницы. Так и получилось. На отсечке 9 км между ними было уже 7 мест и 18 секунд, спустя полкилометра — 6 мест. Настя ехала в своём темпе и закладывалась на чистую стрельбу. Она гарантировала ей победу в Кубке мира.
Четыре. Четыре точных выстрела и пятый — промах. Настя поехала на штрафной круг и не видела, как Кайса закрыла все мишени. И на выходе с рубежа они снова были рядом — Кузьмина на 8-м месте, Мякяряйнен — на 9-м. Это было
И в этом диапазоне мест разница составляла 2 очка. То есть Кайса не могла опередить Настю только на две позиции, нужно было как минимум три, только они дали бы необходимые 6 очков. Если, конечно, Макяряйнен не забралась бы выше пятого места.
Цена последнего промаха
И у Насти сил не хватило. За километр до финиша Кайса вышла на 6-е место, Кузьмина осталась 10-й. Ей нужно было вылезать хотя бы на пару позиций вверх, опережать Экхофф и Татизаки… Но нет и нет.
Кайса Мякяряйнен финишировала шестой и завоевала «Большой хрустальный глобус». Кузьмина стала лишь 11-й, до нужного места ей не хватило 10 секунд — вот она, цена того самого промаха последним выстрелом. Катастрофа. Проклятье семьи Шипулиных.
А гонку выиграла Даша Домрачева, второй стала словачка Фиалкова, третьей — француженка Шевалье. Россиянок в топ-20 нет.
Вот теперь можно заканчивать вообще всё. Большой биатлон завершён. Приходите через восемь месяцев.
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|25.03.2018, 17:00
|Тюмень (Россия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|35.27,4
|2
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01,8
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+06,6
|4
|Ванесса Хинц
|Германия
|+09,6
|5
|Франциска Пройсс
|Германия
|+09,8
|6
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+17,4
|7
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+26,1
|8
|Каролин Хорхлер
|Германия
|+26,4
|9
|Фуюко Татизаки
|Япония
|+29,1
|10
|Анна Фролина
|Южная Корея
|+35,9