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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Проклятье семьи Шипулиных. Как Кузьмина упустила победу в Кубке мира

Да, промахнулась последним выстрелом и отдала кубок Кайсе. А вы думали, есть ещё какое-то проклятье?

Источник: РИА "Новости"

Организованная интрига

Заключительная гонка сезона Кубка мира — и невероятная борьба за «Большой хрустальный глобус». Да, Тюмень сумела организовать для болельщиков даже это — сумасшедшую интригу в женском масс-старте. Одной из участниц которой, на минутку, была как раз уроженка Тюмени — Анастасия Кузьмина. Ей противостояла финская молния — Кайса Мякяряйнен. И шансы их были практически равны.

Перед стартом гонки Мякяряйнен вроде бы опережала Кузьмину на 6 очков, но с учётом будущих вычетов двух худших гонок в сезоне получалось, что как раз Настя выигрывает у Кайсы 5 баллов. Разумеется, были ещё варианты с полным провалом обеих соперниц, но их мы, конечно, не рассматривали. Так что финской блондинке точно нужно было опережать соперницу. Вот только на сколько мест?

А Юрлова — лидер

Вся гонка должна была проходить под знаком борьбы этих двух биатлонисток, но мы не можем не упомянуть трёх россиянок — Екатерину Юрлову-Перхт, Дарью Виролайнен иИрину Услугину. Они стартовали, они готовы были бороться, и они вряд ли претендовали на медали. Объективная реальность, реальная объективность.

Кайса и Настя, разумеется, сразу вышли вперёд и начали навязывать свой темп. Юрлова мужественно держала этот темп, тогда как Виролайнен и Услугина к отсечке 1,9 км проигрывали уже по 16 секунд. Кузьмина и Мякяряйнен по разу промазали на первом огневом рубеже, тогда как Юрлова попала и вместе с француженкой Шевалье и итальянкой Вирер возглавила гонку. Настя и Кайса покинули штрафной круг на 17-м и 18-м местах.

Настю всё устраивает

Конечно, Юрлова не смогла долго держаться на вершине и к отсечке 4 км опустилась на седьмое место, но проигрывала всего пару секунд. Пелотон тащила норвежка Олсбу, ей помогали немки Хильдебранд и Дальмайер. Мякяряйнен понемногу отрывалась от Кузьминой, но пока только в секундах, а не в местах.

На второй «лёжке» почти никто не промазал, разве что Олсбу и Хильдебранд отправились на штрафной круг. Юрлова снова вышла на второе место, Виролайнен — на шестое, Мякяряйнен и Кузьмина опять катили вместе, но теперь на 10-м и 11-м местах. Настю это устраивало, а вот Кайсе нужно было выигрывать ещё пару мест. Но впереди маячили две «стойки», и вот там всё могло измениться.

Если это была какая-то тактика…

Юрлова, кстати, достаточно бодро катила на первом месте и явно показывала, что находится в неплохой форме. Кузьмина и Мякяряйнен не стали экономить силы, а может быть, Настя просто решила задёргать Кайсу перед «стойкой» и включила максимальные скорости. На отсечке 6,9 км Кузьмина уже вышла на первое место, Мякяряйнен сидела за её спиной.

На «стойку» они приехали лидерами и стреляли на двух первых щитах. Кузьмина первой попала и первой промазала, Кайса закрыла три мишени подряд, а потом… два раза промахнулась. И если это была тактика Насти, то она себя полностью оправдала. На выходе с рубежа она выигрывала у соперницы 26 секунд и 15 мест. Почти победа.

Варианты Кайсы

Все россиянки мазали на третьей стрельбе и прекратили борьбу за медали. Лучшей теперь была Услугина, с отставанием от лидера в 40 секунд, так что можно было полностью сосредоточиться на борьбе Кузьминой и Мякяряйнен.

У Кайсы, собственно, не было иных вариантов, как отработать круг изо всех сил, сократить отставание до минимума и надеяться на чистую стрельбу и ошибки соперницы. Так и получилось. На отсечке 9 км между ними было уже 7 мест и 18 секунд, спустя полкилометра — 6 мест. Настя ехала в своём темпе и закладывалась на чистую стрельбу. Она гарантировала ей победу в Кубке мира.

Что-то нереальное

Четыре. Четыре точных выстрела и пятый — промах. Настя поехала на штрафной круг и не видела, как Кайса закрыла все мишени. И на выходе с рубежа они снова были рядом — Кузьмина на 8-м месте, Мякяряйнен — на 9-м. Это было что-то нереальное.

И в этом диапазоне мест разница составляла 2 очка. То есть Кайса не могла опередить Настю только на две позиции, нужно было как минимум три, только они дали бы необходимые 6 очков. Если, конечно, Макяряйнен не забралась бы выше пятого места.

Цена последнего промаха

И у Насти сил не хватило. За километр до финиша Кайса вышла на 6-е место, Кузьмина осталась 10-й. Ей нужно было вылезать хотя бы на пару позиций вверх, опережать Экхофф и Татизаки… Но нет и нет.

Кайса Мякяряйнен финишировала шестой и завоевала «Большой хрустальный глобус». Кузьмина стала лишь 11-й, до нужного места ей не хватило 10 секунд — вот она, цена того самого промаха последним выстрелом. Катастрофа. Проклятье семьи Шипулиных.

А гонку выиграла Даша Домрачева, второй стала словачка Фиалкова, третьей — француженка Шевалье. Россиянок в топ-20 нет.

Вот теперь можно заканчивать вообще всё. Большой биатлон завершён. Приходите через восемь месяцев.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Фиалкова П.
Словакия
3.
Шевалье А.
Франция
25.03.2018, 17:00 Тюмень (Россия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 35.27,4
2 Паулина Фиалкова Словакия +01,8
3 Анаис Шевалье Франция +06,6
4 Ванесса Хинц Германия +09,6
5 Франциска Пройсс Германия +09,8
6 Кайса Мякяряйнен Финляндия +17,4
7 Тирил Экхофф Норвегия +26,1
8 Каролин Хорхлер Германия +26,4
9 Фуюко Татизаки Япония +29,1
10 Анна Фролина Южная Корея +35,9
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