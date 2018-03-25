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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Фуркад: Шипулин чувствует, что мы его предали, когда не встали на защиту

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о российском спортсмене Антоне Шипулине, который не получил приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Источник: РИА "Новости"

«У меня не было возможности поговорить с Антоном. Если честно, в этой ситуации мало приятного. Шипулин — один из моих главных соперников, у нас прекрасные отношения. Думаю, он чувствует, что мы его предали, когда не встали на его защиту и защиту России. Нам пришлось делать непростой выбор.

Мы до сих пор не знаем, что там произошло в Сочи, поскольку не были в российской команде и не находились рядом с Антоном. Я не готов дать руку на отсечение, что Шипулин ничего не принимал. Так себе ситуация. Только время поможет восстановить прежние отношения. Я вижу — ему больно. Надеюсь, скоро всё наладится", — сказал Фуркад в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

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