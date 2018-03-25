Максим Цветков: Когда в команде раздували скандалы, я сохранял спокойствие

Источник: Спорт-Экспресс

КУБОК МИРА

Тюмень (Россия). Кубок мира. Мужчины. Масс-старт 15 км

1. Максим ЦВЕТКОВ (Россия) — 37.37,3 (0 шт. кругов)

2. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — отставание 2,7 (0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) — 16,6 (2)

4. Бенедикт Долль (Германия) — 22,1 (2)

5. Хенрик Л`Абе-Лунн (Норвегия) — 22,1 (2)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — 22,2 (1)…

14. Александр ЛОГИНОВ (Россия) — 48,7 (3)

15. Антон БАБИКОВ (Россия) — 53,6 (2)

16. Антон ШИПУЛИН (Россия) — 1.09,3 (2)…

18. Евгений ГАРАНИЧЕВ (Россия) — 1.10,1 (3)

19. Мартен Фуркад (Франция) — 1.11,2 (4)…

28. Дмитрий МАЛЫШКО (Россия) — 3.19,2 (5).

— Это моя первая индивидуальная победа на Кубке мира, я очень счастлив, — сказал Цветков после финиша.

— Еще утром писал супруге, что у меня хорошее настроение, и я думаю, что все получится.

До старта говорил ребятам: последняя гонка, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Если до этого я два соревновательных дня смотрел только перед собой, был предельно настроен. То сегодня махал болельщикам, улыбался, смеялся. Весеннее настроение, так скажем.

— Что думали перед решающей стрельбой?

— Когда пришел на последний рубеж, то понимал, что шесть-семь спортсменов могут бороться за медали, и нужно просто хорошо отработать. Если честно, сейчас даже не вспомню, как стрелял.

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ЗНАЛ, ЧТО НУЖНО ЭКОНОМИТЬ СИЛЫ

— Вы сделали рывок на самом тяжелом участке круга, на подъеме.

— Да, но эта тактика была выбрана еще до гонки. Понимал, что эта часть самая сложная, потому что мы здесь тренировались. Знал, что После этого подъема есть тягун, это тяжелое место, где можно хорошо убежать. И по максимуму это использовал, сделал, то что должен и оторвался от Бьентегорда. Четыре круга я шел за спинами у ребят. Знал, что нужно экономить силы, потому что не на сто процентов уверенно себя чувствую на дистанции. Если пойду с первого-второго круга вперед, то меня не хватит на финиш. Гонка сложилась на сто процентов, и я очень рад, что все получилось как надо.

— Слышали, как за вас болели на стадионе?

— Безусловно, это сложно не ощутить. Когда тысячи людей так кричат. Когда мы уходили с рубежа, уже на ту петлю в лес, где нет фанатов, было слышно стадион.

— На последних стартах вы были недалеко от пьедестала. Можете ли назвать этот успех закономерным?

— Я еще за три последних этапа решил, что хорошим завершением сезона будет, если несколько раз в личных гонках буду в цветах и один раз поднимусь на пьедестал. В принципе, так и получилось. Конечно, знал, что чуть-чуть не хватает, я все время рядом, ждал этого. И хорошо, что это случилось в последней гонке Кубка мира.

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ПОБЕДУ ПОСВЯЩАЮ ЖЕНЕ И СЫНУ

— Недавно вы стали капитаном сборной. Теперь можете сказать, что справляетесь с ответственностью?

— После этого назначения как раз результаты пошли в гору. Надеюсь, это связано (смеется).

— Кому посвящаете победу?

— Конечно, своей семье. Супруге и сыну.

— У спортсменов предусмотрена традиционная вечеринка по окончании соревнований.

— Не уверен, поеду ли на нее. Скорее всего, пропустим это мероприятие. Мы завтра рано утром уезжаем в Ханты-Мансийск на чемпионат России — в четверг там медальная гонка, и я готов ее бежать.

— Какие виды побежите в Ханты-Мансийске?

— Три первых гонки — индивидуальную, спринт и пасьют. Потом уеду на чемпионат мира среди военнослужащих.

— Впереди отпуск, где его проведете?

— В этом году — дома, в Вологде. Побуду с семьей, с сыном.

ДОВЕРЯЮ ТРЕНЕРСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ

— Вы спокойнее всех реагировали на критику в этом сезоне.

— Уже неоднократно говорил — не считаю правильным паниковать. Если что-то не получается, лучше проанализировать это, поговорить с тренерским коллективом и найти компромисс, который поможет тебе идти к результату.

— По ходу сезона вы так и поступили, поэтому результаты пошли вверх?

— В принципе, у меня все шло по плану. Я был в неплохой форме перед Олимпиадой, на том же сборе в Мартелле себя очень хорошо чувствовал. Так получилось, что мы не поехали на Игры. Но здесь уже не в наших силах было что-то изменить. Просто продолжал подготовку, восстанавливал силы. Провел неплохой сбор в Петербурге перед этапом в Контиолахти. Знал, что мне нужно пару гонок выдать на сто процентов. То, что не получилось в Финляндии на эстафете. Немного расстроился, но знал, что готов бороться. И в следующих гонках у меня результаты были гораздо лучше.

— Не представляли себе, на что были бы способны в Пхенчхане?

— Не могу сказать, сохранил бы я форму от Мартелла до Олимпиады или нет, какой бы был результат. Это просто гадание на кофейной гуще. У нас не было возможности стартовать, поэтому нельзя сказать, какой был бы результат.

— В целом довольны, как сложился сезон?

— Во многих моментах — да.

Немного недоволен стрельбой по ходу сезона, у меня не все получалось, что я хотел. В некоторых гонках были проблемы с лыжами.

Но на три последних этапа я выполнил свой план на сто процентов. Концовкой я доволен. А началом — в принципе, тоже. Не могу сказать, что это был провальный сезон, ничего не получалось. Я знал, что готов пойти на жертвы ради Олимпиады. Я шел к ней четыре года, и глупо пытаться заработать много кубковых очков, но провалиться на Играх.

— Как боролись с трудностями?

— Я доверял тренерскому коллективу. Повторюсь — лучше не паниковать, а спокойно все обсуждать. Многие пытаются на нас давить, постоянно спрашивают, что у нас в команде не так. Но я уже это проходил в постолимпийский сезон после Сочи. Когда мы высказывались против тренеров. И больше я такого не хочу. Не хочу, чтобы к команде так относились, раздували скандалы. Поэтому сохраняю спокойствие.

— Что можете сказать болельщикам?

— Благодарен им. Спасибо всем, кто в сложной ситуации нас поддерживал. Не говорил, какие мы плохие и неудачники, и так далее.

ПОСЛЕ ИСТОРИИ С ОЛИМПИАДОЙ НЕМНОГО ПРОПАЛА МОТИВАЦИЯ

— В российском биатлоне грядут перестановки. Как к этому относитесь?

— Я спортсмен, я не принимаю эти решения. Выберут другое руководство — хорошо. Другой тренерский штаб — будем работать с ними.

— Какие планы на будущий сезон, или даже олимпийский цикл?

— Безусловно, буду тренироваться это четырехлетие, сто процентов. Хоть у меня и пропала немного мотивация после истории с этими Играми. До этого я четыре года мотивировал себя именно Олимпиадой. Теперь попробую найти другие источники — возможно, в семье, которая будет заряжать меня энергией.

— Продолжите ли вести канал на Ютубе?

— Пока новых записей не предвидится (улыбается). Если честно, не было сил и времени. Но я продолжу вести блог. Это показывает нашу команду немного с другой стороны. Не с той, как ее видят журналисты. Все видят, как мы тренируемся и выступаем. А вот именно нашу внутреннюю кухню, например, как мы ходим в столовую, общаемся с ребятами, можно видеть только на моем канале.