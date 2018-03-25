Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Тюмени
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку Кубка мира сезона-2017/18 —
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку Кубка мира сезона-2017/18 —
Второй финишировала словачка Паулина Фиалкова, третьей — француженка Анаис Шевалье.
В борьбе за «Большой хрустальный глобус» финка Кайса Мякяряйнен заняла шестое место, а представляющая Словакию Анастасия Кузьмина была только 11-й. Мякяряйнен завоевала Кубок мира и выиграла зачёт
Все россиянки — Ирина Услугина, Екатерина
Биатлон. Финал Кубка мира. Тюмень, Россия
1. Дарья Домрачева (Беларусь) — 35.27,4 (1)
2. Паулина Фиалкова (Словакия) — отставание 1,8
3. Анаис Шевалье (Франция) — +6,6…
21. Ирина Услугина (Россия) — +1.16,8 (1)
22. Екатерина
23. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.33,2 (3).
|
|
|
|25.03.2018, 17:00
|Тюмень (Россия)
|Масс-старт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|35.27,4
|2
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01,8
|3
|Анаис Шевалье
|Франция
|+06,6
|4
|Ванесса Хинц
|Германия
|+09,6
|5
|Франциска Пройсс
|Германия
|+09,8
|6
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+17,4
|7
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+26,1
|8
|Каролин Хорхлер
|Германия
|+26,4
|9
|Фуюко Татизаки
|Япония
|+29,1
|10
|Анна Фролина
|Южная Корея
|+35,9