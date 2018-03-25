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17:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Тюмени

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку Кубка мира сезона-2017/18 — масс-старт на 12,5 км на финальном этапе в Тюмени.

Источник: AP 2018

Второй финишировала словачка Паулина Фиалкова, третьей — француженка Анаис Шевалье.

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В борьбе за «Большой хрустальный глобус» финка Кайса Мякяряйнен заняла шестое место, а представляющая Словакию Анастасия Кузьмина была только 11-й. Мякяряйнен завоевала Кубок мира и выиграла зачёт масс-стартов.

Все россиянки — Ирина Услугина, Екатерина Юрлова-Перхт и Дарья Виролайнен — финишировали друг за другом в третьем десятке.

Биатлон. Финал Кубка мира. Тюмень, Россия
Масс-старт, 12,5 км. Женщины.

1. Дарья Домрачева (Беларусь) — 35.27,4 (1)
2. Паулина Фиалкова (Словакия) — отставание 1,8
3. Анаис Шевалье (Франция) — +6,6…
21. Ирина Услугина (Россия) — +1.16,8 (1)
22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.24,7 (3)
23. Дарья Виролайнен (Россия) — +1.33,2 (3).

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1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Фиалкова П.
Словакия
3.
Шевалье А.
Франция
25.03.2018, 17:00 Тюмень (Россия) Масс-старт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 35.27,4
2 Паулина Фиалкова Словакия +01,8
3 Анаис Шевалье Франция +06,6
4 Ванесса Хинц Германия +09,6
5 Франциска Пройсс Германия +09,8
6 Кайса Мякяряйнен Финляндия +17,4
7 Тирил Экхофф Норвегия +26,1
8 Каролин Хорхлер Германия +26,4
9 Фуюко Татизаки Япония +29,1
10 Анна Фролина Южная Корея +35,9
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