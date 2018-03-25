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17:33 (мск), источник: Р-Спорт

Бё: На этапе КМ в Тюмени было ощущение, что я — русский спортсмен

ТЮМЕНЬ, 25 мар — РИА Новости, Сергей Смышляев. Олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил РИА Новости, что на этапе Кубка мира в Тюмени чувствовал себя русским спортсменом.

Источник: РИА "Новости"

Бё, занявший второе место в общем зачете Кубка мира, в воскресенье в Тюмени стал третьим в масс-старте, а днем ранее финишировал вторым в гонке преследования.

«Чувствовал себя в Тюмени так, будто я русский спортсмен. Не знаю, только ли меня так поддерживали или вообще всех спортсменов. Это прекрасные ощущения, мы чувствовали огромное гостеприимство. Мне очень нравится здесь, и, возможно, местные болельщики — лучшие во всем биатлонном мире», — заявил Бё корреспонденту РИА Новости.

Говоря о ближайших планах, спортсмен заявил, что будет готовиться к свадьбе. На вопрос журналистов, пригласит ли он своего главного соперника и обладателя большого Хрустального глобуса Мартена Фуркада, Бё рассмеялся, отметив: «Он и так всегда в моей голове!».

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