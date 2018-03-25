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17:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: Надо гнать поганой метлой руководство СБР, буду голосовать за Драчёва

Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов рассказал, какие, на его взгляд, шаги необходимо предпринять для улучшения результатов сборной России.

Источник: РИА "Новости"

«Заканчивается десятый год правления безграмотной команды, сначала одной, потом другой. Прохоров своё дело делал, финансировал, но набрал самую безграмотную команду. Кравцов что мог делал. Я предупреждал его 25 раз: «Саша, поменяй команду». Когда он только заступил, я говорил, что нельзя брать никого из тех, кто разваливал биатлон. Ни одного нормального отчёта, ни одного нормального обсуждения.

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Что делать? Так, как делалось в нашей команде, когда работали всего 11 человек. Надо гнать поганой метлой всех, я не вижу ни одного человека, который пригодился бы, чтобы поправить дела в российском биатлоне. Все хорошие, но где медали? Где конечный результат? Я не могу найти ответ. Когда мы работали 13 лет с моей командой, было 24 золота, 27 серебра и 19 бронзы, а тут за десять лет три медали. Скажите, пожалуйста, чем мы не устраивали? А сейчас всё всех устраивает.

СБР должен возглавить биатлонист, тогда мы будем разговаривать на одном языке. Не буду скрывать, что буду голосовать за Драчёва. А с тренерами пока говорить рановато. Если это случится, то буду помогать во всех вопросах, — сказал Тихонов в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

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