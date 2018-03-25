Тихонов: Надо гнать поганой метлой руководство СБР, буду голосовать за Драчёва

Источник: РИА "Новости"

«Заканчивается десятый год правления безграмотной команды, сначала одной, потом другой. Прохоров своё дело делал, финансировал, но набрал самую безграмотную команду. Кравцов что мог делал. Я предупреждал его 25 раз: «Саша, поменяй команду». Когда он только заступил, я говорил, что нельзя брать никого из тех, кто разваливал биатлон. Ни одного нормального отчёта, ни одного нормального обсуждения.

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Что делать? Так, как делалось в нашей команде, когда работали всего 11 человек. Надо гнать поганой метлой всех, я не вижу ни одного человека, который пригодился бы, чтобы поправить дела в российском биатлоне. Все хорошие, но где медали? Где конечный результат? Я не могу найти ответ. Когда мы работали 13 лет с моей командой, было 24 золота, 27 серебра и 19 бронзы, а тут за десять лет три медали. Скажите, пожалуйста, чем мы не устраивали? А сейчас всё всех устраивает.