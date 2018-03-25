Биатлонист Цветков намерен выступить на Олимпиаде-2022

Эта гонка завершила мужскую соревновательную программу Кубка мира нынешнего сезона, для российского биатлониста победа стала первой в личных гонках турнира.

«Безусловно, я буду продолжать тренироваться следующее четырехлетие, сто процентов. Даже несмотря на то, что после этих Олимпийских игр, которые были моей главной целью последние четыре года, у меня пропала мотивация. Сейчас попробую найти новую мотивацию, возможно, в этом поможет семья, которая будет заряжать меня энергией следующее четырехлетие», — сказал Цветков.

26-летний биатлонист без объяснения причин не получил приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, которые прошли в феврале этого года.