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17:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Шипулин четвёртый раз подряд финишировал в топ-3 в общем зачёте Кубка мира

Французский биатлонист Мартен Фуркад в последней официальной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени — впервые выпавший из призовой тройки и ставший 19-м, остался первым в общем зачёте Кубка мира, завоевав «Большой хрустальный глобус» в рекордный, седьмой раз подряд.

Источник: РИА "Новости"

Это достижение он гарантировал себе ещё после первой гонке на этом этапе, спринта, где одержал победу. Ранее за всю историю биатлона ни одному спортсмену не удавалось получить эту награду больше шести раз. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален выигрывал «Глобус» шесть раз, но при этом не более двух подряд.

Фуркад, выигравший в этом сезоне девять личных гонок на этапах Кубка мира (и две — на Олимпиаде), набрал 1116 очков с учётом вычета двух худших результатов. Норвежец Йоханнес Бё третий раз подряд и четвёртый в карьере попал в тройку лучших, заняв второе место с 1027 очками. Россиянин Антон Шипулин (697), год назад ставший вторым, замкнул первую тройку, из которой он не выпадает с сезона-2014/15. В пятёрку попали также немец Арнд Пайффер (668) и итальянец Лукас Хофер (637).

Максим Цветков, выигравший масс-старт, поднялся на 22-е место, став вторым среди российских биатлонистов — благодаря этому результату он опередил Александра Логинова. Антон Бабиков стал 25-м, Евгений Гараничев — 31-м, Матвей Елисеев — 38-м. Дмитрий Малышко замкнул топ-50.

Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий итоговый зачёт

1. Мартен Фуркад (Франция) — 1116
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1027
3. Антон Шипулин (Россия) — 697.
4. Арнд Пайффер (Германия) — 668.
5. Лукас Хофер (Италия) — 637…
22. Максим Цветков — 352.
23. Александр Логинов — 332…
25. Антон Бабиков — 323…
31. Евгений Гараничев — 212…
38. Матвей Елисеев — 145…
50. Дмитрий Малышко — 87…
67. Алексей Волков — 35…
84. Пётр Пащенко (все — Россия) — 12.

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