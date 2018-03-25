Шипулин четвёртый раз подряд финишировал в топ-3 в общем зачёте Кубка мира
Французский биатлонист Мартен Фуркад в последней официальной гонке сезона —
Французский биатлонист Мартен Фуркад в последней официальной гонке сезона —
Это достижение он гарантировал себе ещё после первой гонке на этом этапе, спринта, где одержал победу. Ранее за всю историю биатлона ни одному спортсмену не удавалось получить эту награду больше шести раз. Норвежец
Фуркад, выигравший в этом сезоне девять личных гонок на этапах Кубка мира (и две — на Олимпиаде), набрал 1116 очков с учётом вычета двух худших результатов. Норвежец Йоханнес Бё третий раз подряд и четвёртый в карьере попал в тройку лучших, заняв второе место с 1027 очками. Россиянин Антон Шипулин (697), год назад ставший вторым, замкнул первую тройку, из которой он не выпадает с сезона-2014/15. В пятёрку попали также немец Арнд Пайффер (668) и итальянец Лукас Хофер (637).
Максим Цветков, выигравший
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий итоговый зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 1116
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1027
3. Антон Шипулин (Россия) — 697.
4. Арнд Пайффер (Германия) — 668.
5. Лукас Хофер (Италия) — 637…
22. Максим Цветков — 352.
23. Александр Логинов — 332…
25. Антон Бабиков — 323…
31. Евгений Гараничев — 212…
38. Матвей Елисеев — 145…
50. Дмитрий Малышко — 87…
67. Алексей Волков — 35…
84. Пётр Пащенко (все — Россия) — 12.