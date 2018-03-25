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17:02 (мск), источник: Р-Спорт

Шипулин: Последнее время не получаю удовольствие, а терплю

ТЮМЕНЬ, 25 мар — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российский биатлонист Антон Шипулин, занявший третье место в общем зачете Кубка мира, после финальной гонки признался: последние недели он не получает удовольствия от биатлона, а только терпит.

Источник: AFP 2018

Шипулин занял 16-е место в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени и финишировал третьим в общем зачете Кубка мира. Большой Хрустальный глобус достался французу Мартену Фуркаду.

«Последние две недели я не получаю удовольствия, а только терплю, — заявил Шипулин журналистам. — Бежал лишь с одной целью — остаться третьим в “тотале”. Мы с тренером ставили перед собой цель эту, когда не поехали на Олимпиаду. Чтобы хоть какая-то цель была. И я действительно “вымучивал” каждую гонку, этот сезон был, наверное, самый сложный для меня за последнее четырехлетие. Не помню за последние годы, чтобы было так тяжело. Морально, психологически и физически».

«Сейчас понимаю, что все это закончилось, можно выдохнуть. И какой бы ни был сезон, говорю всем спасибо, кто болел за меня», — добавил он.

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