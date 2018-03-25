Шипулин: Последнее время не получаю удовольствие, а терплю

«Последние две недели я не получаю удовольствия, а только терплю, — заявил Шипулин журналистам. — Бежал лишь с одной целью — остаться третьим в “тотале”. Мы с тренером ставили перед собой цель эту, когда не поехали на Олимпиаду. Чтобы хоть какая-то цель была. И я действительно “вымучивал” каждую гонку, этот сезон был, наверное, самый сложный для меня за последнее четырехлетие. Не помню за последние годы, чтобы было так тяжело. Морально, психологически и физически».