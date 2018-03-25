Шипулин: Последнее время не получаю удовольствие, а терплю

Шипулин занял 16-е место в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени и финишировал третьим в общем зачете Кубка мира. Большой Хрустальный глобус достался французу Мартену Фуркаду.
«Последние две недели я не получаю удовольствия, а только терплю, — заявил Шипулин журналистам. — Бежал лишь с одной целью — остаться третьим в “тотале”. Мы с тренером ставили перед собой цель эту, когда не поехали на Олимпиаду. Чтобы хоть какая-то цель была. И я действительно “вымучивал” каждую гонку, этот сезон был, наверное, самый сложный для меня за последнее четырехлетие. Не помню за последние годы, чтобы было так тяжело. Морально, психологически и физически».
«Сейчас понимаю, что все это закончилось, можно выдохнуть. И какой бы ни был сезон, говорю всем спасибо, кто болел за меня», — добавил он.