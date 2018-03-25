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16:53 (мск), источник: TeamRussia.pro

Цветков посвятил победу своей семье

Российский биатлонист Максим Цветков на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени впервые в карьере выиграл масс-старт.

«Я сейчас очень счастлив! Хочу сказать спасибо своей семье — супруге и сыну Марку. Эту победу я посвящаю им. Партнёры по команде, поздравляя, сказали: «У тебя был правильный настрой».

Я ещё утром думал, что как-то нехорошо получается — в этом году в личных гонках только Антон Шипулин заезжал на подиум. Очень счастлив, что в последней гонке, дома, получилось порадовать болельщиков. Я просто безумно рад.

Что касается серьёзного подъёма, я знал, что у меня лыжи неплохо работают на выход. Это была тактика — ещё до гонки я понимал, что если с кем-то пойду, надо убегать — там после крутого подъёма есть тяжёлая равнина. Именно там у меня и получилось. Я знал, где нужно сделать рывок.

Я видел, что постоянно впереди были то Антон (Бабиков — Team Russia), то Александр (Логинов — Team Russia)… Ещё подъезжая на последнюю стрельбу, думал, что Саня «ноль» стрельнёт, и я порадуюсь за него. Так получилось, что они за меня, наверное, порадуются. Все ребята поздравили, все счастливы, что так получилось, — сказал Цветков во флеш-интервью.

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