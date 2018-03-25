Цветков посвятил победу своей семье
Российский биатлонист Максим Цветков на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени впервые в карьере выиграл
Российский биатлонист Максим Цветков на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени впервые в карьере выиграл
«Я сейчас очень счастлив! Хочу сказать спасибо своей семье — супруге и сыну Марку. Эту победу я посвящаю им. Партнёры по команде, поздравляя, сказали: «У тебя был правильный настрой».
Я ещё утром думал, что
Что касается серьёзного подъёма, я знал, что у меня лыжи неплохо работают на выход. Это была тактика — ещё до гонки я понимал, что если с
Я видел, что постоянно впереди были то Антон (Бабиков — Team Russia), то Александр (Логинов — Team Russia)… Ещё подъезжая на последнюю стрельбу, думал, что Саня «ноль» стрельнёт, и я порадуюсь за него. Так получилось, что они за меня, наверное, порадуются. Все ребята поздравили, все счастливы, что так получилось, — сказал Цветков во