Цветков посвятил победу своей семье

«Я сейчас очень счастлив! Хочу сказать спасибо своей семье — супруге и сыну Марку. Эту победу я посвящаю им. Партнёры по команде, поздравляя, сказали: «У тебя был правильный настрой».

Я ещё утром думал, что как-то нехорошо получается — в этом году в личных гонках только Антон Шипулин заезжал на подиум. Очень счастлив, что в последней гонке, дома, получилось порадовать болельщиков. Я просто безумно рад.

Что касается серьёзного подъёма, я знал, что у меня лыжи неплохо работают на выход. Это была тактика — ещё до гонки я понимал, что если с кем-то пойду, надо убегать — там после крутого подъёма есть тяжёлая равнина. Именно там у меня и получилось. Я знал, где нужно сделать рывок.