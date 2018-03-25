Фуркад завоевал все личные «Малые хрустальные глобусы» в сезоне-2017/18

Перед началом гонки у Фуркада было 228 очков, а у его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Бё — 174. Таким образом, Бё мог набрать максимум 234 очка — за победу полагается 60. Даже в случае победы норвежца Мартену было достаточно занять 27-е место, за которое в масс-старте начисляется 8 очков, чтобы гарантировать себе сохранение лидерства. В результате Мартен собрал все личные «Глобусы» в этом сезоне, поделив один из них (в индивидуальных гонках) с Йоханнесом Бё .

Мартен после победного дубля в спринте и гонке преследования на тюменском этапе Кубка мира в масс-старте стал 19-м, единственный раз в сезоне не попав в десятку лучших. До того его худшим результатом было восьмое место в спринте на Олимпиаде, а во всех гонках на этапах Кубка мира он попадал на подиум.



Йоханнес Бё, финишировав третьим, набрал 222 балла. Третье место занял немец Бенедикт Долль — 184 очка. Лучший из россиян, Антон Шипулин, стал пятым — 174 очка. У Максима Цветкова, победившего в масс-старте, до того было всего 20 очков в зачёте этих гонок, и он занял 25-е место с 80 баллами.