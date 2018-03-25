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16:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Фуркад завоевал все личные «Малые хрустальные глобусы» в сезоне-2017/18

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте масс-стартов, набрав 250 очков в пяти гонках.

Источник: РИА "Новости"

Перед началом гонки у Фуркада было 228 очков, а у его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Бё — 174. Таким образом, Бё мог набрать максимум 234 очка — за победу полагается 60. Даже в случае победы норвежца Мартену было достаточно занять 27-е место, за которое в масс-старте начисляется 8 очков, чтобы гарантировать себе сохранение лидерства. В результате Мартен собрал все личные «Глобусы» в этом сезоне, поделив один из них (в индивидуальных гонках) с Йоханнесом Бё.

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Мартен после победного дубля в спринте и гонке преследования на тюменском этапе Кубка мира в масс-старте стал 19-м, единственный раз в сезоне не попав в десятку лучших. До того его худшим результатом было восьмое место в спринте на Олимпиаде, а во всех гонках на этапах Кубка мира он попадал на подиум.

Йоханнес Бё, финишировав третьим, набрал 222 балла. Третье место занял немец Бенедикт Долль — 184 очка. Лучший из россиян, Антон Шипулин, стал пятым — 174 очка. У Максима Цветкова, победившего в масс-старте, до того было всего 20 очков в зачёте этих гонок, и он занял 25-е место с 80 баллами.

Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Итоговый зачёт масс-стартов

1. Мартен Фуркад (Франция) — 250
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 222
3. Бенедикт Долль (Германия) — 184
4. Тарьей Бё — 183
5. Антон Шипулин — 174…
19. Александр Логинов — 90…
24. Антон Бабиков — 84.
25. Максим Цветков — 80…
30. Евгений Гараничев — 45…
41. Дмитрий Малышко — 13.
47. Матвей Елисеев (все — Россия) — 2.

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