Фуркад завоевал все личные «Малые хрустальные глобусы» в сезоне-2017/18
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте
Перед началом гонки у Фуркада было 228 очков, а у его ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Бё — 174. Таким образом, Бё мог набрать максимум 234 очка — за победу полагается 60. Даже в случае победы норвежца Мартену было достаточно занять 27-е место, за которое в
Мартен после победного дубля в спринте и гонке преследования на тюменском этапе Кубка мира в
Йоханнес Бё, финишировав третьим, набрал 222 балла. Третье место занял немец Бенедикт Долль — 184 очка. Лучший из россиян, Антон Шипулин, стал пятым — 174 очка. У Максима Цветкова, победившего в
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Итоговый зачёт масс-стартов
1. Мартен Фуркад (Франция) — 250
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 222
3. Бенедикт Долль (Германия) — 184
4. Тарьей Бё — 183
5. Антон Шипулин — 174…
19. Александр Логинов — 90…
24. Антон Бабиков — 84.
25. Максим Цветков — 80…
30. Евгений Гараничев — 45…
41. Дмитрий Малышко — 13.
47. Матвей Елисеев (все — Россия) — 2.