Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в масс-старте
ТЮМЕНЬ, 25 мар — РИА Новости. Француз Мартен Фуркад стал победителем зачета
ТЮМЕНЬ, 25 мар — РИА Новости. Француз Мартен Фуркад стал победителем зачета
В воскресенье на девятом этапе Кубка мира в Тюмени состоялся заключительный пятый
Лучший из россиян Антон Шипулин стал пятым, заработав 174 очка. Также в топ-30 попали еще четверо российских биатлонистов: 20. Александр Логинов (90 баллов), 22. Антон Бабиков (84), 23. Максим Цветков (80), 30. Евгений Гараничев (45).
В нынешнем сезоне Мартен Фуркад собрал всю коллекцию Хрустальных глобусов, включая большой и малый в зачете индивидуальных гонок, где он поделил победу с Йоханнесом Бё.