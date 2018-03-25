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16:30 (мск), источник: Р-Спорт

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл малый Хрустальный глобус в масс-старте

ТЮМЕНЬ, 25 мар — РИА Новости. Француз Мартен Фуркад стал победителем зачета масс-стартов по итогам Кубка мира по биатлону в сезоне-2017/18.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье на девятом этапе Кубка мира в Тюмени состоялся заключительный пятый масс-старт в этом сезоне. 29-летний Фуркад занял в гонке 19-е место и в сумме набрал 250 очков, на 28 баллов опередив ближайшего преследователя норвежца Йоханнеса Бё.

Лучший из россиян Антон Шипулин стал пятым, заработав 174 очка. Также в топ-30 попали еще четверо российских биатлонистов: 20. Александр Логинов (90 баллов), 22. Антон Бабиков (84), 23. Максим Цветков (80), 30. Евгений Гараничев (45).

В нынешнем сезоне Мартен Фуркад собрал всю коллекцию Хрустальных глобусов, включая большой и малый в зачете индивидуальных гонок, где он поделил победу с Йоханнесом Бё.

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