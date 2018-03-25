Цветков — чемпион! Шипулин — ещё круче! Как биатлонисты осчастливили Россию

Источник: РИА "Новости"

Шесть россиян. Последняя гонка. И только одно третье место

Такой весёлый и бесконечно креативный слоган можно бы придумать к мужскому масс-старту в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону.

Тюмень прощалась с сезоном невероятными зрительскими рекордами, после которых никакие Канада или США ни в жизни не должны получить право проводить биатлон.

Разве только право пожизненно бойкотировать его этим странам можно подарить. А лучше — задорого продать.

Ладно, это всё не так важно, как борьба Антона Шипулина за третье место в общем зачёте Кубка мира. Он мог в четвёртый раз подряд войти в тройку лучших — могучий результат, доселе недоступный ни советским, ни российским биатлонистам. И всё было в его руках: занимай любое место в топ-15 и не оглядывайся на Пайффера — единственного, кто мог помешать.

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В числе лидеров

И Антон со старта вышел на первое место и потихоньку потащил всех за собой. Хватило лидера сборной России ненадолго, к отсечке 2,4 км он уже был восьмым, зато к верхам подбирался Александр Логинов. Перед заходом на рубеж Шипулин уступал лидеру уже 7 секунд, допустил промах и вместе с Логиновым отправился на один штрафной круг. Лучшим из наших стал Бабиков, он, как и Малышко с Цветковым, отработал на ноль.

Пайффер, кстати, всё попал и вышел на девятое место. Ему обязательно нужно было финишировать в первой тройке, в противном случае немец терял даже теоретические шансы на третье место в общем зачёте. Однако Арнд как-то очень вяло передвигался по дистанции и к отсечке 4,5 км уступил даже Цветкову. А Макс, вместе с Бабиковым, окончательно догнал лидирующего немца Долля.

Те самые похороны

И мало того, что они догнали — они ещё и возглавили гонку после второго рубежа. Цветков был первым, Бабиков уступал ему полсекунды. Тут же катили Линдстрём, Кристиансен и Пайффер. Шипулин отстрелял удачно и располагался на 16-м месте. Пока его бронзе общего зачёта особо ничего не угрожало. К отсечке 7,5 км к группе лидеров подкрался ещё и Логинов, а ведь у него имелся промах.

На рубеж одновременно прибыли сразу 12 биатлонистов, любой из них при удачной и быстрой стрельбе мог выйти на первое место.

И сделал это Логинов. Чуть медленнее стрелял Цветков, он на выходе с рубежа оказался шестым. И тут же Пайффер окончательно проиграл Шипулину то самое третье место. Два его промаха против идеальной стрельбы россиянина — и вот Антон уже десятый, а немец — 19-й. Это те самые похороны…

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А может быть медаль?

Теперь можно было полноценно переживать за российскую медаль. Логинов лидировал, но в пяти секундах за ним ехали сразу семь соперников, в числе которых находился и Цветков. Шипулин уступал Логинову 14 секунд, в прежние времена всё равно оставался бы одним из фаворитов и почти наверняка отъел бы это отставание ещё до четвёртой стрельбы.

Но не сегодня. Даже соседство с Йоханнесом Бё ничего россиянину не давало: норвежец сам находился в, мягко говоря, неидеальной форме. То есть — все надежды связывались только с Логиновым и Цветковым. И, в первую очередь, с их идеальной стрельбой на второй «стойке».

А может быть — золото?!

Логинов промазал два раза, но Цветков всё попал. И, с учётом того, что мазали все и от души, Максим оказался лидером гонки.

Вместе с норвежцем Бьонтегордом они убежали со стрельбища, в десяти секундах за ними поспешал Яков Фак, его подъедали братья Бё. Никакой медали, естественно, в кармане у Цветкова пока не лежало, потому что отставание было невелико, а соперники — серьёзны.

Но за 1,5 км до финиша мы просто вынуждены были поверить в нашу медаль. Тарьей Бё и Фак отвалились, остался только младший Бё, но он почти ничего не отыграл и отставал на 10 секунд.

Цветков вышел на первое место и рванул вперёд…

Победа

По сантиметру, по секунде россиянин ускользал от Бьонтегорда. Тот держался и пыхтел, но догнать не мог. За полкилометра до финиша преимущество Цветкова достигло 3,5 секунд. Силы у Макса оставались, движения были легки и эффективны, так что это была победа. Неожиданная, красивая. Долгожданная, но запоздалая.



Шипулин сохранил своё третье место в общем зачёте, и теперь он, возможно, лучший биатлонист в истории СССР и России. По крайней мере, такого ранее не удавалось сделать никому. Ведь личная медаль на Олимпиаде или чемпионате мира — это всего лишь одна гонка. А четыре года подряд быть в тройке лучших из лучших — это уровень.



Круто, что биатлон заканчивается именно так. Но грустно, что он заканчивается сейчас.