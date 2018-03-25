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16:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Цветков — чемпион! Шипулин — ещё круче! Как биатлонисты осчастливили Россию

Максим Цветков красиво и изящно выиграл масс-старт в Тюмени. Антон Шипулин завоевал бронзу в общем зачёте КМ. Россия — биатлонная держава.

Источник: РИА "Новости"

Шесть россиян. Последняя гонка. И только одно третье место

Такой весёлый и бесконечно креативный слоган можно бы придумать к мужскому масс-старту в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону.

Тюмень прощалась с сезоном невероятными зрительскими рекордами, после которых никакие Канада или США ни в жизни не должны получить право проводить биатлон.

Разве только право пожизненно бойкотировать его этим странам можно подарить. А лучше — задорого продать.

Ладно, это всё не так важно, как борьба Антона Шипулина за третье место в общем зачёте Кубка мира. Он мог в четвёртый раз подряд войти в тройку лучших — могучий результат, доселе недоступный ни советским, ни российским биатлонистам. И всё было в его руках: занимай любое место в топ-15 и не оглядывайся на Пайффера — единственного, кто мог помешать.

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В числе лидеров

И Антон со старта вышел на первое место и потихоньку потащил всех за собой. Хватило лидера сборной России ненадолго, к отсечке 2,4 км он уже был восьмым, зато к верхам подбирался Александр Логинов. Перед заходом на рубеж Шипулин уступал лидеру уже 7 секунд, допустил промах и вместе с Логиновым отправился на один штрафной круг. Лучшим из наших стал Бабиков, он, как и Малышко с Цветковым, отработал на ноль.

Пайффер, кстати, всё попал и вышел на девятое место. Ему обязательно нужно было финишировать в первой тройке, в противном случае немец терял даже теоретические шансы на третье место в общем зачёте. Однако Арнд как-то очень вяло передвигался по дистанции и к отсечке 4,5 км уступил даже Цветкову. А Макс, вместе с Бабиковым, окончательно догнал лидирующего немца Долля.

Те самые похороны

И мало того, что они догнали — они ещё и возглавили гонку после второго рубежа. Цветков был первым, Бабиков уступал ему полсекунды. Тут же катили Линдстрём, Кристиансен и Пайффер. Шипулин отстрелял удачно и располагался на 16-м месте. Пока его бронзе общего зачёта особо ничего не угрожало. К отсечке 7,5 км к группе лидеров подкрался ещё и Логинов, а ведь у него имелся промах.

На рубеж одновременно прибыли сразу 12 биатлонистов, любой из них при удачной и быстрой стрельбе мог выйти на первое место.

И сделал это Логинов. Чуть медленнее стрелял Цветков, он на выходе с рубежа оказался шестым. И тут же Пайффер окончательно проиграл Шипулину то самое третье место. Два его промаха против идеальной стрельбы россиянина — и вот Антон уже десятый, а немец — 19-й. Это те самые похороны…

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А может быть медаль?

Теперь можно было полноценно переживать за российскую медаль. Логинов лидировал, но в пяти секундах за ним ехали сразу семь соперников, в числе которых находился и Цветков. Шипулин уступал Логинову 14 секунд, в прежние времена всё равно оставался бы одним из фаворитов и почти наверняка отъел бы это отставание ещё до четвёртой стрельбы.

Но не сегодня. Даже соседство с Йоханнесом Бё ничего россиянину не давало: норвежец сам находился в, мягко говоря, неидеальной форме. То есть — все надежды связывались только с Логиновым и Цветковым. И, в первую очередь, с их идеальной стрельбой на второй «стойке».

А может быть — золото?!

Логинов промазал два раза, но Цветков всё попал. И, с учётом того, что мазали все и от души, Максим оказался лидером гонки.

Вместе с норвежцем Бьонтегордом они убежали со стрельбища, в десяти секундах за ними поспешал Яков Фак, его подъедали братья Бё. Никакой медали, естественно, в кармане у Цветкова пока не лежало, потому что отставание было невелико, а соперники — серьёзны.

Но за 1,5 км до финиша мы просто вынуждены были поверить в нашу медаль. Тарьей Бё и Фак отвалились, остался только младший Бё, но он почти ничего не отыграл и отставал на 10 секунд.

Цветков вышел на первое место и рванул вперёд…

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Победа

По сантиметру, по секунде россиянин ускользал от Бьонтегорда. Тот держался и пыхтел, но догнать не мог. За полкилометра до финиша преимущество Цветкова достигло 3,5 секунд. Силы у Макса оставались, движения были легки и эффективны, так что это была победа. Неожиданная, красивая. Долгожданная, но запоздалая.

Шипулин сохранил своё третье место в общем зачёте, и теперь он, возможно, лучший биатлонист в истории СССР и России. По крайней мере, такого ранее не удавалось сделать никому. Ведь личная медаль на Олимпиаде или чемпионате мира — это всего лишь одна гонка. А четыре года подряд быть в тройке лучших из лучших — это уровень.

Круто, что биатлон заканчивается именно так. Но грустно, что он заканчивается сейчас.

Андрей Иванов

Российский биатлонист Максим Цветков выиграл заключительную гонку Кубка мира
Во время загрузки произошла ошибка.
16:42 (мск)© Ньюстюб
1.
ЦВЕТКОВ М.
Россия
2.
Бьентегорд Э.
Норвегия
3.
Бе Й.
Норвегия
25.03.2018, 15:00 Тюмень (Россия) Масс-старт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Максим ЦВЕТКОВ Россия 37.37,3
2 Эрленн Бьентегорд Норвегия +02,7
3 Йоханнес Бе Норвегия 16,6
4 Бенедикт Долль Германия 22,1
5 Хенрик Л`Абе-Лунн Норвегия 22,1
6 Тарьей Бе Норвегия 22,2
7 Лукас Хофер Италия
8 Йоханнес Кюн Германия
9 Эрик Лессер Германия
10 Арнд Пайффер Германия
Смотреть полные результаты гонки

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