Подборка кадров из Instagram чемпионки Пхенчхана, российской фигуристки Алины Загитовой
Миронова — лучший новичок года
Международный союз биатлонистов (IBU) назвал лучших новичков.
Международный союз биатлонистов (IBU) назвал лучших новичков.
Биатлонистка Светлана Миронова признана лучшим новичком года среди женщин. Россиянка приняла участие в семи из девяти этапов Кубка мира. Лучшим результатом Мироновой стало девятое место в Хохфильцене. 24-летняя биатлонистка занимает 57-е место в общем зачёте Кубка мира.
Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал лучшим новичком у мужчин. 22-летний спортсмен идёт на 46-м месте в общем зачете.
Сегодня в Тюмени пройдут заключительные соревнования сезона — две гонки с общего старта.