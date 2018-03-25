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14:40 (мск), источник: TeamRussia.pro

Миронова — лучший новичок года

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал лучших новичков.

Биатлонистка Светлана Миронова признана лучшим новичком года среди женщин. Россиянка приняла участие в семи из девяти этапов Кубка мира. Лучшим результатом Мироновой стало девятое место в Хохфильцене. 24-летняя биатлонистка занимает 57-е место в общем зачёте Кубка мира.

Французский биатлонист Эмильен Жаклен стал лучшим новичком у мужчин. 22-летний спортсмен идёт на 46-м месте в общем зачете.

Сегодня в Тюмени пройдут заключительные соревнования сезона — две гонки с общего старта.

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