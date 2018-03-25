Почему Устюгову не хочется вернуться в биатлон
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов посетил в качестве гостя этап Кубка мира в Тюмени.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов посетил в качестве гостя этап Кубка мира в Тюмени.
«Четыре года я не присутствовал на Кубках мира и в большом биатлоне. Я рад посмотреть на вот эту огромную русскую публику, которая с добром и радушием принимает разные соревнования. Ну и рад посмотреть со стороны не спортсмена, а болельщика.
Возвращаться в биатлон точно не хочется. Я понимаю, что это невозможно и тяжело. Хочется вспомнить и поностальгировать.
Почему я остановился: не могу точно ответить на этот вопрос.
32-летний биатлонист является двукратным олимпийским чемпионом: в