Почему Устюгову не хочется вернуться в биатлон

«Четыре года я не присутствовал на Кубках мира и в большом биатлоне. Я рад посмотреть на вот эту огромную русскую публику, которая с добром и радушием принимает разные соревнования. Ну и рад посмотреть со стороны не спортсмена, а болельщика.

Возвращаться в биатлон точно не хочется. Я понимаю, что это невозможно и тяжело. Хочется вспомнить и поностальгировать.

Почему я остановился: не могу точно ответить на этот вопрос. Во-первых, семья. Во-вторых, я просто устал от разъездов и тренировок. И домашняя Олимпиада высосала последнюю энергию, которая была, — приводит слова Устюгова «Калашников Media».