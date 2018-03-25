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14:27 (мск), источник: TeamRussia.pro

Почему Устюгову не хочется вернуться в биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов посетил в качестве гостя этап Кубка мира в Тюмени.

«Четыре года я не присутствовал на Кубках мира и в большом биатлоне. Я рад посмотреть на вот эту огромную русскую публику, которая с добром и радушием принимает разные соревнования. Ну и рад посмотреть со стороны не спортсмена, а болельщика.

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Возвращаться в биатлон точно не хочется. Я понимаю, что это невозможно и тяжело. Хочется вспомнить и поностальгировать.

Почему я остановился: не могу точно ответить на этот вопрос. Во-первых, семья. Во-вторых, я просто устал от разъездов и тренировок. И домашняя Олимпиада высосала последнюю энергию, которая была, — приводит слова Устюгова «Калашников Media».

32-летний биатлонист является двукратным олимпийским чемпионом: в масс-старте в 2010-ом году и в эстафете в 2014-ом. В сезоне 2009/2010 Евгений Устюгов стал обладателем малого Кубка мира в масс-старте. 5 апреля 2014 года биатлонист объявил о завершении карьеры.

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