Бьорндален еще не решил, продолжит ли карьеру
Норвежский суперветеран Оле Эйнар Бьорндален пока не может сказать, станет ли нынешний сезон для него последним.
Норвежский суперветеран Оле Эйнар Бьорндален пока не может сказать, станет ли нынешний сезон для него последним.
Телекомментатор канала NRK Андреас Стабурн Смит в эфире из Тюмени предположил, что прошедшая в субботу гонка преследования стала для одного из самых титулованных биатлонистов всех времен заключительной в карьере, сказав: «Мы не знаем, последний ли это старт для Бьорндалена, но уверен, такое вполне возможно. И если так, то спасибо тебе, Оле Эйнар, за эти 25 лет, что ты радовал нас».
Сам спортсмен после финиша, впрочем, не смог дать норвежским журналистам однозначного ответа.
— Прощальный сезон должен быть блестящим, а в нынешнем этого не было сделано. Останусь ли я еще на год? Я должен все проанализировать, когда сезон закончится.
А вот товарищ великого норвежца по команде Йоханнес Бе и вовсе уверен в том, что Бьорндален уйдёт из спорта.
— Думаю, он останется, — считает Бе. — Мы слышали, что он говорил по ходу сезона. Но мы в любом случае его поддержим. (Антон БАБОШИН).