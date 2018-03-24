Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Кейт Миддлтон рассказала о кулинарных экспериментах своих детей
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как Елена Перминова выглядит в купальнике
Текущие события
Биатлон. Биатлон
17:00
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
15:00
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
18.03
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.03
Осло (Норвегия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Все события
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Кому нужны эти хорошие места женской сборной России по биатлону?
Два последних чемпиона мира по футболу сыграли вничью
Как Елена Перминова выглядит в купальнике
Дима Билан успокоил поклонников, волнующихся о его здоровье
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Москве построят новые бомбоубежища
Фоторепортажи
20Без Неймара, но с хорошим настроением. Как Бразилия готовится к России
16ЦСКА — «Йокерит»: бессонница в Москве
21:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бьорндален еще не решил, продолжит ли карьеру

Норвежский суперветеран Оле Эйнар Бьорндален пока не может сказать, станет ли нынешний сезон для него последним.

Источник: РИА "Новости"

Телекомментатор канала NRK Андреас Стабурн Смит в эфире из Тюмени предположил, что прошедшая в субботу гонка преследования стала для одного из самых титулованных биатлонистов всех времен заключительной в карьере, сказав: «Мы не знаем, последний ли это старт для Бьорндалена, но уверен, такое вполне возможно. И если так, то спасибо тебе, Оле Эйнар, за эти 25 лет, что ты радовал нас».

Сам спортсмен после финиша, впрочем, не смог дать норвежским журналистам однозначного ответа.

— Прощальный сезон должен быть блестящим, а в нынешнем этого не было сделано. Останусь ли я еще на год? Я должен все проанализировать, когда сезон закончится.

А вот товарищ великого норвежца по команде Йоханнес Бе и вовсе уверен в том, что Бьорндален уйдёт из спорта.

— Думаю, он останется, — считает Бе. — Мы слышали, что он говорил по ходу сезона. Но мы в любом случае его поддержим. (Антон БАБОШИН).

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
У французов — золото и рекорд, у России — снова две квоты
СКА сыграет с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ
Кому нужны эти хорошие места женской сборной России по биатлону?
Два последних чемпиона мира по футболу сыграли вничью
«Бразильцы показали нам мастер-класс». Сборная России не унывает
Сборную Испании обвиняют в употреблении допинга и подкупе судьи
Мякяряйнен: Россия является важным местом для биатлона
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь