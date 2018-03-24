Бьорндален еще не решил, продолжит ли карьеру

Источник: РИА "Новости"

Телекомментатор канала NRK Андреас Стабурн Смит в эфире из Тюмени предположил, что прошедшая в субботу гонка преследования стала для одного из самых титулованных биатлонистов всех времен заключительной в карьере, сказав: «Мы не знаем, последний ли это старт для Бьорндалена, но уверен, такое вполне возможно. И если так, то спасибо тебе, Оле Эйнар, за эти 25 лет, что ты радовал нас».

Сам спортсмен после финиша, впрочем, не смог дать норвежским журналистам однозначного ответа.

— Прощальный сезон должен быть блестящим, а в нынешнем этого не было сделано. Останусь ли я еще на год? Я должен все проанализировать, когда сезон закончится.

А вот товарищ великого норвежца по команде Йоханнес Бе и вовсе уверен в том, что Бьорндален уйдёт из спорта.