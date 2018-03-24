Биатлонистка Дальмайер о бойкоте этапа в Тюмени: Такой же старт, как и другие

«Я считаю, что здесь хороший стадион, также здесь хорошая атмосфера, но гонки всегда поздние, и это заставляет быть сконцентрированными в течение дня. Бойкоты? Я думаю, что все делают свой выбор. Но наша команда, спортсмены решили приехать, потому что мы хотим бороться за очки на официальном этапе. Для меня этот этап такой же, как и все в календаре IBU. И именно IBU принимает все решения», — сказала Дальмайер.