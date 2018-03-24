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20:35 (мск), источник: Р-Спорт

Биатлонистка Дальмайер о бойкоте этапа в Тюмени: Такой же старт, как и другие

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила РИА Новости, что для нее этап Кубка мира в Тюмени ничем не отличается от других стартов в календаре IBU.

Источник: РИА "Новости"

Заключительный этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени бойкотируют биатлонисты сборных Канады, США, Чехии и Украины, а также швед Себастьян Самуэльссон.

«Я считаю, что здесь хороший стадион, также здесь хорошая атмосфера, но гонки всегда поздние, и это заставляет быть сконцентрированными в течение дня. Бойкоты? Я думаю, что все делают свой выбор. Но наша команда, спортсмены решили приехать, потому что мы хотим бороться за очки на официальном этапе. Для меня этот этап такой же, как и все в календаре IBU. И именно IBU принимает все решения», — сказала Дальмайер.

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен во время пресс-конференции рассказала, что ей приятно теплое отношение со стороны российских болельщиков, а также заявила, что «Россия является важным местом для биатлона».

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