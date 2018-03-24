Мякяряйнен или Кузьмина? Масс-старт станет финальной схваткой за большой глобус

Источник: Советский спорт

Если у мужчин обладатель Большого хрустального глобуса не меняется последние семь лет — конечно, это Мартен Фуркад, то у женщин со времен Магдалены Форсберг никто не выигрывал главный приз Кубка мира даже два раза подряд. Трехкратная обладательница титула еще одна Магдалена — Нойнер каждый раз делала это с перерывом в сезон. Кайса Мякяряйнен побеждала в общем зачете дважды — в 11-м и 14-м годах. И вот Финская молния близка к тому, чтобы выиграть Большой глобус в третий раз.

Кто — она или Анастасия Кузьмина? Это решится в завтрашнем масс-старте, в последней гонке сезона — только представьте, что это будет за битва!

У Кузьминой по-прежнему при всех ее успехах победы в тотале Кубка мира не было, не удавалось ей ни разу войти и в тройку. Самые главные победы в своей спортивной жизни она добывала на Олимпийских играх — стала первой в истории биатлонисткой, завоевавшей золотые награды на трех Олимпиадах — в Ванкувере, в Сочи и Пхенчхане. Золотых наград чемпионатов мира у нее тоже нет, да и черт с ними — Олимпиада главнее.

А вот упустить сейчас Большой глобус было бы очень обидно.

Став первой сегодня, финка Кайса Мякяряйнен обошла в зачете словацкую спортсменку и она же завтра выйдет на масс-старт в желтом бибе лидера Кубка мира. Сейчас их разделяют всего-навсего пять очков, и наверняка разделят совсем крохи в итоговой классификации.

Первое место в пасьюте досталось Мякяряйнен не так просто — в то время как «отвалилась» на стрельбе Кузьмина, в лидеры вырвалась также Анаис Бескон, и именно она преследовала финку до самого финиша. Незадолго до конца дистанции француженка даже вышла вперед, но финишная прямая стала счастливой для Кайсы — в итоге спортсменок разделили 0,2 секунды — и кто знает, может именно они принесут неуступчивой финке третью победу в карьере в общем зачете Кубка мира.

За Кузьмину говорит ее скорость на лыжне — она по-прежнему в прекрасной форме, так что сестре Антона Шипулина главное не разволноваться на рубежах. Напомним, что и у Антона завтра непростая гонка — ему нужно сохранить третье место в общем зачете Кубка мира, на которое теоретические шансы сохраняет немец Арнд Пайффер. Но шансы немца именно теоретические — за Антона то обстоятельство, что у него в сезоне были совсем провальные гонки — и именно их вычтут при общем подсчете очков.

Что же касается Насти сегодня, то она, хоть и была быстрее Кайсы, четыре раза промахнулась на рубежах и финишировала только шестой.

А вслед за ней, на седьмом месте — лучшая из россиянок Дарья Виролайнен.