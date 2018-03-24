Мякяряйнен или Кузьмина? Масс-старт станет финальной схваткой за большой глобус
Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования и перед заключительным
Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования и перед заключительным
Если у мужчин обладатель Большого хрустального глобуса не меняется последние семь лет — конечно, это Мартен Фуркад, то у женщин со времен Магдалены Форсберг никто не выигрывал главный приз Кубка мира даже два раза подряд. Трехкратная обладательница титула еще одна Магдалена — Нойнер каждый раз делала это с перерывом в сезон. Кайса Мякяряйнен побеждала в общем зачете дважды — в 11-м и 14-м годах. И вот Финская молния близка к тому, чтобы выиграть Большой глобус в третий раз.
Кто — она или Анастасия Кузьмина? Это решится в завтрашнем
У Кузьминой
А вот упустить сейчас Большой глобус было бы очень обидно.
Став первой сегодня, финка Кайса Мякяряйнен обошла в зачете словацкую спортсменку и она же завтра выйдет на
Первое место в пасьюте досталось Мякяряйнен не так просто — в то время как «отвалилась» на стрельбе Кузьмина, в лидеры вырвалась также Анаис Бескон, и именно она преследовала финку до самого финиша. Незадолго до конца дистанции француженка даже вышла вперед, но финишная прямая стала счастливой для Кайсы — в итоге спортсменок разделили 0,2 секунды — и кто знает, может именно они принесут неуступчивой финке третью победу в карьере в общем зачете Кубка мира.
За Кузьмину говорит ее скорость на лыжне — она
Что же касается Насти сегодня, то она, хоть и была быстрее Кайсы, четыре раза промахнулась на рубежах и финишировала только шестой.
А вслед за ней, на седьмом месте — лучшая из россиянок Дарья Виролайнен.
И между прочим в десятке из наших спортсменок сегодня она была не одна, а еще и Ирина Услугина — она стала девятой после 22-го результата в спринте. Вот что делают с биатлонистами нули на рубежах.