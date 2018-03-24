Антон Бабиков: Никто из руководства со мной не говорил, бежал гонку для родителей

Источник: Спорт-Экспресс

— Ветер был сильный с самого начала, выстрелы уходили в сторону, — отметил Бабиков. — На первом рубеже у меня габарит прошел. Все время было как-то на грани. На первой стойке еще справлялся с ветром, а дальше чуть-чуть волнение, чуть-чуть усталость дали эти два промаха, которые нельзя было допускать. Концентрация упала, начались нервы, и это меня сбило.

— Уже подводите итоги сезона?

— Завтра еще будет гонка, пока лучше об итогах не думать. Надеюсь, это самый сложный сезон в моей спортивной карьере. Неоднозначный, очень насыщенный. Главное, справиться с этим психологически. Думаю, вся команда извлекла из этого урок, и мы станем гораздо сильнее, чем были.

— Есть ли идеи, как готовиться к следующему?

— Какие-то мелкие есть. У меня лично, по своему тренировочному процессу, относительно того что мы делали в этом году. Но еще надо подождать, посмотреть, кто будет тренером, узнать, какая будет у него тактика. Верю, что он будет прислушиваться, у кого из спортсменов есть какие-то свои задумки. И мы вместе придем к одному решению.

— Вариант с индивидуальной подготовкой возможен?

— Думаю, нет. Я его даже не рассматривал. Думаю, мы все-таки должны одной командой работать. В этом году было слишком много отдельных групп, сборов, и это немного мешало. Одни едут сюда, другие — туда. Я сейчас не говорю про летнюю подготовку. Если мы снова начнем сезон с очередной раздробленности, думаю, это не пойдет на пользу.

— Готовы работать с любым тренером?

— Всегда готов, что с тренером, что без.

— Что ваша семья, которая приехала в Тюмень, сказала после неудачного спринта?

— Поддерживали меня. Никаких наставлений не было. Они привыкли, что в этом деле я больший профессионал, как они, и просто пытаются поддержать меня как человека. Сказали, что даже если я решу не бежать пасьют, все равно пойдут на трассу болеть за других спортсменов. Сегодня я их слышал на трассе, надеюсь, им понравилась гонка. Вчера сходил с родными на женский спринт, была интересная гонка.

— Почему вы все-таки решили бежать гонку преследования, хотя изначально не собирались?