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18:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антон Бабиков: Никто из руководства со мной не говорил, бежал гонку для родителей

Российский биатлонист Антон Бабиков, занявший 24-е место в гонке преследования на тюменском этапе Кубка мира, рассказал, почему поменял решение не выходить на старт после 43-й позиции в спринте, и выразил мнение, что дробление национальной команды на группы не идет ей на пользу.

Источник: Спорт-Экспресс

— Ветер был сильный с самого начала, выстрелы уходили в сторону, — отметил Бабиков. — На первом рубеже у меня габарит прошел. Все время было как-то на грани. На первой стойке еще справлялся с ветром, а дальше чуть-чуть волнение, чуть-чуть усталость дали эти два промаха, которые нельзя было допускать. Концентрация упала, начались нервы, и это меня сбило.

— Уже подводите итоги сезона?

— Завтра еще будет гонка, пока лучше об итогах не думать. Надеюсь, это самый сложный сезон в моей спортивной карьере. Неоднозначный, очень насыщенный. Главное, справиться с этим психологически. Думаю, вся команда извлекла из этого урок, и мы станем гораздо сильнее, чем были.

— Есть ли идеи, как готовиться к следующему?

— Какие-то мелкие есть. У меня лично, по своему тренировочному процессу, относительно того что мы делали в этом году. Но еще надо подождать, посмотреть, кто будет тренером, узнать, какая будет у него тактика. Верю, что он будет прислушиваться, у кого из спортсменов есть какие-то свои задумки. И мы вместе придем к одному решению.

— Вариант с индивидуальной подготовкой возможен?

— Думаю, нет. Я его даже не рассматривал. Думаю, мы все-таки должны одной командой работать. В этом году было слишком много отдельных групп, сборов, и это немного мешало. Одни едут сюда, другие — туда. Я сейчас не говорю про летнюю подготовку. Если мы снова начнем сезон с очередной раздробленности, думаю, это не пойдет на пользу.

— Готовы работать с любым тренером?

— Всегда готов, что с тренером, что без.

— Что ваша семья, которая приехала в Тюмень, сказала после неудачного спринта?

— Поддерживали меня. Никаких наставлений не было. Они привыкли, что в этом деле я больший профессионал, как они, и просто пытаются поддержать меня как человека. Сказали, что даже если я решу не бежать пасьют, все равно пойдут на трассу болеть за других спортсменов. Сегодня я их слышал на трассе, надеюсь, им понравилась гонка. Вчера сходил с родными на женский спринт, была интересная гонка.

— Почему вы все-таки решили бежать гонку преследования, хотя изначально не собирались?

— Честно, я ждал, что кто-то из тренеров или руководства со мной обсудит этот момент. Думаю, они слышали, что я сказал после финиша. Но никто со мной не говорил, не пытался меня переубедить. И я решил, что всем без разницы, и все зависит только от меня. Если я выйду, особо никто и не заметит. Вышел для болельщиков и родителей.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Бе Й.
Норвегия
3.
Хофер Л.
Италия
24.03.2018, 15:00 Тюмень (Россия) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 32.09,7
2 Йоханнес Бе Норвегия +47,9
3 Лукас Хофер Италия +01.08,4
4 Фредрик Линдстрем Швеция +01.28,6
5 Эрик Лессер Германия +01.48,5
6 Арнд Пайффер Германия +01.55,7
7 Антонен Гигонна Франция +02.10,7
8 Симон Эдер Австрия +02.11,4
9 Максим ЦВЕТКОВ Россия +02.11,8
10 Ветле Кристиансен Норвегия +02.17,4
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