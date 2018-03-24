Очень важное кино. Кому нужны эти хорошие места женской сборной России?
Сразу две россиянки попали в топ-10 по итогам гонки преследования на 9-м этапе КМ в Тюмени. Это, наверное, хорошо. Но совершенно не важно.
Сразу две россиянки попали в топ-10 по итогам гонки преследования на 9-м этапе КМ в Тюмени. Это, наверное, хорошо. Но совершенно не важно.
Самая бессмысленная гонка
Наверное, это была самая бессмысленная гонка сезона для женской сборной России. Не для болельщиков, конечно,
Но именно для сборной России — бессмысленная.
Уже ничего и никому не надо было доказывать, уже в кармане лежала благословенная шестая квота. Уже можно было разъезжаться по домам и готовиться к чемпионату России, на котором действительно было за что побороться. Ведь именно там должны были раздавать деньги за альтернативные игры для не попавших на Олимпиаду. Но вот эта гонка преследования, где лучшая из россиянок Дарья Виролайнен — стартовала с 16-й позиции и с огромным отставанием от лидера, никакого значения не имела.
Уже
Дарья Домрачева в пасьюте стартовала первой, но уже на «лёжке» допустила промах и уступила лидерство Кайсе Мякяряйнен.
Ещё веселее стало после второго огневого рубежа. Мякяряйнен там промахнулась один раз, как и Юрлова, зато Услугина уверенно разобралась со всеми мишенями и вышла аж на седьмое место. До бронзы ей, впрочем, было чуть больше сорока секунд, но настроение болельщиков определённо улучшалось.
Пропасть
К третьему огневому рубежа лидером приехала уже Дальмайер, но Домрачева и Мякяряйнен проигрывали немки чисто символическую секунду. Даша и Лаура отработали точно, плюс примкнувшая к ним француженка Бескон. Финская блондинка отправилась покорять штрафной круг и существенно осложнила себе борьбу за медали.
Услугина тоже всё попала. И Виролайнен. Но Ирина при этом стреляла очень долго и на рубеже растеряла 15 секунд преимущества над Дарьей. Теперь лучшей из наших снова была Виролайнен, но даже её шестое место не давало ни малейших шансов на медали. Ведь от бронзы россиянку отделяла пропасть в 55 секунд.
Невероятно, но Кайса!
Кайса отчаянно догоняла убежавшее вперёд трио. Она понимала, что сокращать отставание нужно сейчас, только в этом случае ошибки соперниц могут дать ей надежду. И соперницы ошиблись. Причём — все. А Домрачева — дважды.
Теперь финке нужно было всего лишь попадать. И она попала. Это было невероятно: Дальмайер, Бескон, Домрачева мажут, а Мякяряйнен, на «стойке», закрывает пять мишеней. На выходе с рубежа она показала одно время с Бескон, двумя секундами позже контрольную черту пересекла Дальмайер. Обладатели медалей определились, но кому — что?
Россия — в десятке, Мякяряйнен — круче всех
Услугина в четвёртый раз отработала чисто. Она была шестой, но не имела особых шансов догнать бегущую впереди Домрачеву. Виролайнен занимала восьмое место и готовилась бороться за попадание в десятку.
Но главные события развивались на финише. Дальмайер неожиданно сдулась и согласилась на бронзу, а Бескон никак не отпускала Мякяряйнен. За 600 метров до финиша француженка уступала всего секунду и на финишную прямую сохранила больше сил. Вот только прямая эта должна была стать метров на 30 длиннее, тогда Бескон опередила бы соперницу. А так… Мякяряйнен вырвала 0,2 секунды и праздновала победу.
У нас Виролайнен заняла седьмое место, Услугина — девятое. Хорошо это? Наверное. Важно? Точно нет.
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|24.03.2018, 17:00
|Тюмень (Россия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|30.52,7
|2
|Анаис Бескон
|Франция
|+0,2
|3
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+17,5
|4
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|+35,1
|5
|Каролин Хорхлер
|Германия
|+46,8
|6
|Анастасия Кузьмина
|Словакия
|+59,9
|7
|Дарья ВИРОЛАЙНЕН
|Россия
|+01.05,6
|8
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+01.07,9
|9
|Ирина УСЛУГИНА
|Россия
|+01.09,5
|10
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.10,8