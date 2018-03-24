Очень важное кино. Кому нужны эти хорошие места женской сборной России?

Источник: РИА "Новости"

Самая бессмысленная гонка

Наверное, это была самая бессмысленная гонка сезона для женской сборной России. Не для болельщиков, конечно, они-то, особенно забившие «Жемчужину Сибири» до полного отказа, готовились болеть за своих. Или за Дашу Домрачеву, Настю Кузьмину, да даже за Фуркада, который просто проходил мимо трибун.



Но именно для сборной России — бессмысленная.

Уже ничего и никому не надо было доказывать, уже в кармане лежала благословенная шестая квота. Уже можно было разъезжаться по домам и готовиться к чемпионату России, на котором действительно было за что побороться. Ведь именно там должны были раздавать деньги за альтернативные игры для не попавших на Олимпиаду. Но вот эта гонка преследования, где лучшая из россиянок Дарья Виролайнен — стартовала с 16-й позиции и с огромным отставанием от лидера, никакого значения не имела.

Уже кое-что

Дарья Домрачева в пасьюте стартовала первой, но уже на «лёжке» допустила промах и уступила лидерство Кайсе Мякяряйнен. Юрлова-Перхт, Услугина, Миронова — они стреляли точно, Виролайнен тоже допустила промах и замыкала первую двадцатку. Пока радоваться было нечему, разве что от третьего места Юрлову отделяли 35 секунд. Но это уже было кое-что.

Ещё веселее стало после второго огневого рубежа. Мякяряйнен там промахнулась один раз, как и Юрлова, зато Услугина уверенно разобралась со всеми мишенями и вышла аж на седьмое место. До бронзы ей, впрочем, было чуть больше сорока секунд, но настроение болельщиков определённо улучшалось.

Пропасть

К третьему огневому рубежа лидером приехала уже Дальмайер, но Домрачева и Мякяряйнен проигрывали немки чисто символическую секунду. Даша и Лаура отработали точно, плюс примкнувшая к ним француженка Бескон. Финская блондинка отправилась покорять штрафной круг и существенно осложнила себе борьбу за медали.



Услугина тоже всё попала. И Виролайнен. Но Ирина при этом стреляла очень долго и на рубеже растеряла 15 секунд преимущества над Дарьей. Теперь лучшей из наших снова была Виролайнен, но даже её шестое место не давало ни малейших шансов на медали. Ведь от бронзы россиянку отделяла пропасть в 55 секунд.

Невероятно, но Кайса!

Кайса отчаянно догоняла убежавшее вперёд трио. Она понимала, что сокращать отставание нужно сейчас, только в этом случае ошибки соперниц могут дать ей надежду. И соперницы ошиблись. Причём — все. А Домрачева — дважды.

Теперь финке нужно было всего лишь попадать. И она попала. Это было невероятно: Дальмайер, Бескон, Домрачева мажут, а Мякяряйнен, на «стойке», закрывает пять мишеней. На выходе с рубежа она показала одно время с Бескон, двумя секундами позже контрольную черту пересекла Дальмайер. Обладатели медалей определились, но кому — что?

Россия — в десятке, Мякяряйнен — круче всех