Тихонов: Четырехлетие в биатлоне было проведено безграмотно
Член Правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов поделился мнением о том, как сборная России провела олимпийский цикл.
Член Правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов поделился мнением о том, как сборная России провела олимпийский цикл.
«Мы говорим о восьмых местах Кайшевой как о
Можно уже подвести итоги сезона. Сейчас лидеры уже не так свежи, они свои задачи в своём большинстве выполнили, но даже сейчас на их фоне мы не можем ничего показать. Ответственность за этот провал должна взять вся команда во главе с президентом СБР Александром Кравцовым. Никаких корректив в работу не вносилось, нигде ничего не обсуждалось, и вот результат. Всё четырёхлетие было проведено безграмотно.
Что мы получили за четыре года в женском биатлоне. Кате Юрловой один раз удалось прыгнуть выше головы, но ещё тогда я сказал, что подобных результатов у неё больше не будет и не ошибся. Я даже сказал Кате, что на такой высокой ноте можно красиво завершить карьеру, после чего на меня многие обиделись. Но разве в этом году у неё был хоть один шанс повторить тот успех? Обижаться на правду не стоит.
Считаю, что итоги можно было подвести сразу после Олимпиады, а не дожидаться Тюмени. Мы видим в каком состоянии Шипулин, до чего его довели безграмотные тренеры.
Александр Михайлович собрал безграмотную команду, которая не способна провести работу над ошибками. Эти люди всё развалили при Кущенко и его команде, а сейчас добивают.
Что дальше? Ни одного внятного ответа не было нет и не будет. Кравцов и его коллеги по правлению СБР, которые голосовали за принятые решения, в Тюмени должны извиниться перед биатлонной общественностью и снять с себя полномочия. Я будучи президентом всегда нёс ответственность за результат, теперь пришла их пора, — написал Тихонов в блоге на своём официальном сайте.