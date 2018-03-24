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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Тихонов: Четырехлетие в биатлоне было проведено безграмотно

Член Правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов поделился мнением о том, как сборная России провела олимпийский цикл.

Источник: РИА "Новости"

«Мы говорим о восьмых местах Кайшевой как о каком-то невероятном прорыве, хотя близки к тому, что женская команда впервые в истории не завоюет ни одной награды за весь сезон. Может, если бы соревнования проводились до мая, мы бы поднялись и на четвёртое место. Мы уже не первый год ждём какого-то прогресса от молодёжи, но у этой команды тренеров и руководителей их быть не может. Нужно стремиться совсем к другим результатам.

Можно уже подвести итоги сезона. Сейчас лидеры уже не так свежи, они свои задачи в своём большинстве выполнили, но даже сейчас на их фоне мы не можем ничего показать. Ответственность за этот провал должна взять вся команда во главе с президентом СБР Александром Кравцовым. Никаких корректив в работу не вносилось, нигде ничего не обсуждалось, и вот результат. Всё четырёхлетие было проведено безграмотно.

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Что мы получили за четыре года в женском биатлоне. Кате Юрловой один раз удалось прыгнуть выше головы, но ещё тогда я сказал, что подобных результатов у неё больше не будет и не ошибся. Я даже сказал Кате, что на такой высокой ноте можно красиво завершить карьеру, после чего на меня многие обиделись. Но разве в этом году у неё был хоть один шанс повторить тот успех? Обижаться на правду не стоит.

Считаю, что итоги можно было подвести сразу после Олимпиады, а не дожидаться Тюмени. Мы видим в каком состоянии Шипулин, до чего его довели безграмотные тренеры.

Александр Михайлович собрал безграмотную команду, которая не способна провести работу над ошибками. Эти люди всё развалили при Кущенко и его команде, а сейчас добивают.

Что дальше? Ни одного внятного ответа не было нет и не будет. Кравцов и его коллеги по правлению СБР, которые голосовали за принятые решения, в Тюмени должны извиниться перед биатлонной общественностью и снять с себя полномочия. Я будучи президентом всегда нёс ответственность за результат, теперь пришла их пора, — написал Тихонов в блоге на своём официальном сайте.

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