Кузьмина без победы, но с глобусом
Спринт на этапе Кубка мира в Тюмени выиграла Дарья Домрачева из Белоруссии, Кайса Мякяряйнен осталась второй, а лучшая из россиянок Дарья Виролайнен — 16-й.
Спринт на этапе Кубка мира в Тюмени выиграла Дарья Домрачева из Белоруссии, Кайса Мякяряйнен осталась второй, а лучшая из россиянок Дарья Виролайнен — 16-й.
Малый же хрустальный глобус в этой дисциплине достался Анастасии Кузьминой.
КАЙСА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
После того, как на прошлой неделе в Холменколлене Кайса Мякяряйнен провалила спринт, став 40-й, и, соответственно, не смогла побороться за высокие позиции в гонке преследования, Анастасия Кузьмина перехватила лидерство в общем зачете Кубка мира и даже организовала небольшой отрыв — 727 очков против 686.
Было бы очень красиво, если бы в Тюмени — городе, где она родилась и выросла, — Кузьмина, а в девичестве Шипулина, получила бы Большой хрустальный глобус. Впереди еще две гонки — преследование и
Мякяряйнен была и быстра (они с Кузьминой прошли дистанцию почти в одни ноги — разница всего в 0,2 секунды), и стреляла точно. А это было крайне важно. Белокурая спортсменка, которая едва не ушла из спорта еще три года назад, закрыла все десять мишеней и на финише уступила только Дарье Домрачевой.
А вот Кузьмина ошиблась раз на лежке, и еще два на стойке, и это дорого ей стоило. Словачка оказалась только 12-й.
«Вы же знаете, как это бывает: чем сильнее хочешь, тем хуже получается», — констатировала Анастасия во
Одну победу, правда, сестра Антона Шипулина на родине все же одержала: отстояла свое лидерство в спринтерском зачете и получила Малый хрустальный глобус.
ДОМРАЧЕВА СТАВИТ ПОБЕДЫ НА ПОТОК
Домрачева выиграла вторую личную гонку подряд — вслед за преследованием в Холменколлене, она стала лучшей и в спринте в Тюмени. Залогом высокого результата стала точная стрельба. Да и ходам Кузьминой и Мякяряйнен представительница Белоруссии уступила всего две секунды. Очевидно, ей хорошо удается концовка олимпийского сезона. Вообще же для Домрачевой это пятая победа и восьмой подиум в Кубке мира-2017/18.
НАШИМ ТЯЖЕЛО
Большинство российских биатлонисток выглядели небезнадежно. Но ни одной из них не удалось совместить безошибочную работу на рубеже с достойным (о высоких скоростях не говорим) ходом. Светлана Миронова впервые в карьере отстреляла «на ноль», но ее ход — только в конце четвертого десятка. Такую бы стрельбу той стремительной Мироновой, какой она была в декабре, получилось бы очень интересно. А сейчас биатлонистке, как говорит она сама, очень тяжело.
Точно стреляла и Ирина Услугина, но осталась только 22-й, уступив промахнувшимся Дарье Виролайнен и Екатерине
Ульяна Кайшева, которая стала одним из лидеров в Холменколлене, показав свои лучшие результаты в Кубке мира, в заснеженной Тюмени на мягкой трассе выглядела уже не так хорошо. «Мне с самого начала было так трудно, что я думала только о том, как бы дойти до финиша», — констатировала она. С одним промахом Кайшева финишировала 25-й в полутора минутах от победительницы.
Кристина Резцова, о которой так много говорила ее знаменитая мама Анфиса, в дебютной гонке в Кубке мира с двумя промахами заняла 62-е место, проиграв победительнице 3.06,5. Тюменка Виктория Сливко финишировала 64-й, уступив 3.11,3.
МАКСИМАЛЬНАЯ КВОТА — НАША
Тем не менее, достаточно плотные результаты лучших из россиянок — четыре человека в тop-25 перевесили даже призовое место норвежки Тириль Экхофф, которую не поддержали партнерши по команде. Россия на пять очков опередила Норвегию и финишировала четвертой в Кубке наций. Это позволит в следующем сезоне выставлять на личные гонки максимально возможное количество спортсменок — шесть.
Кубок мира. Женщины. Общий зачет
1 (1). Анастасия Кузьмина (Словакия) — 756 (+29)
2 (2). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 740 (+54)
3 (3). Дарья Домрачева (Белоруссия) — 701 (+60)
4 (4). Лаура Дальмайер (Германия) — 653 (+38)
5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 636 (+36)
6 (7). Лиза Виттоцци (Италия) — 549 (+40)…
12 (14). Екатерина
34 (34). Татьяна АКИМОВА (Россия) — 166 (0)…
43 (45). Дарья ВИРОЛАЙНЕН (Россия) — 135 (+25)…
48 (50). Ульяна КАЙШЕВА (Россия) — 100 (+16)…
60 (68). Светлана МИРОНОВА (Россия) — 55 (+23)…
68 (66). Виктория СЛИВКО (Россия) — 33 (0)…
73 (94). Ирина УСЛУГИНА (Россия) — 22 (+19)…
85 (83). Ольга ПОДЧУФАРОВА (Россия) — 9 (0).
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|23.03.2018, 16:45
|Тюмень (Россия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Дарья Домрачева
|Беларусь
|21.42,8
|2
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01,2
|3
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+33,3
|4
|Анаис Бескон
|Франция
|+43,7
|5
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+49,7
|6
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+50,0
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+52,2
|8
|Лена Хекки
|Швейцария
|+01.01,0
|9
|Анаис Шевалье
|Франция
|+01.01,1
|10
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.02,3