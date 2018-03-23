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20:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кузьмина без победы, но с глобусом

Спринт на этапе Кубка мира в Тюмени выиграла Дарья Домрачева из Белоруссии, Кайса Мякяряйнен осталась второй, а лучшая из россиянок Дарья Виролайнен — 16-й.

Источник: Спорт-Экспресс

Малый же хрустальный глобус в этой дисциплине достался Анастасии Кузьминой.

КАЙСА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

После того, как на прошлой неделе в Холменколлене Кайса Мякяряйнен провалила спринт, став 40-й, и, соответственно, не смогла побороться за высокие позиции в гонке преследования, Анастасия Кузьмина перехватила лидерство в общем зачете Кубка мира и даже организовала небольшой отрыв — 727 очков против 686.

Было бы очень красиво, если бы в Тюмени — городе, где она родилась и выросла, — Кузьмина, а в девичестве Шипулина, получила бы Большой хрустальный глобус. Впереди еще две гонки — преследование и масс-старт, и шансы представительницы Словакии по-прежнему высоки — она впереди на 16 очков. Но пятничный спринт намного лучше удался ее финской визави.

Мякяряйнен была и быстра (они с Кузьминой прошли дистанцию почти в одни ноги — разница всего в 0,2 секунды), и стреляла точно. А это было крайне важно. Белокурая спортсменка, которая едва не ушла из спорта еще три года назад, закрыла все десять мишеней и на финише уступила только Дарье Домрачевой.

А вот Кузьмина ошиблась раз на лежке, и еще два на стойке, и это дорого ей стоило. Словачка оказалась только 12-й.

«Вы же знаете, как это бывает: чем сильнее хочешь, тем хуже получается», — констатировала Анастасия во флеш-интервью после гонки.

Одну победу, правда, сестра Антона Шипулина на родине все же одержала: отстояла свое лидерство в спринтерском зачете и получила Малый хрустальный глобус.

ДОМРАЧЕВА СТАВИТ ПОБЕДЫ НА ПОТОК

Домрачева выиграла вторую личную гонку подряд — вслед за преследованием в Холменколлене, она стала лучшей и в спринте в Тюмени. Залогом высокого результата стала точная стрельба. Да и ходам Кузьминой и Мякяряйнен представительница Белоруссии уступила всего две секунды. Очевидно, ей хорошо удается концовка олимпийского сезона. Вообще же для Домрачевой это пятая победа и восьмой подиум в Кубке мира-2017/18.

НАШИМ ТЯЖЕЛО

Большинство российских биатлонисток выглядели небезнадежно. Но ни одной из них не удалось совместить безошибочную работу на рубеже с достойным (о высоких скоростях не говорим) ходом. Светлана Миронова впервые в карьере отстреляла «на ноль», но ее ход — только в конце четвертого десятка. Такую бы стрельбу той стремительной Мироновой, какой она была в декабре, получилось бы очень интересно. А сейчас биатлонистке, как говорит она сама, очень тяжело.

Точно стреляла и Ирина Услугина, но осталась только 22-й, уступив промахнувшимся Дарье Виролайнен и Екатерине Юрловой-Перхт. Виролайнен с одним промахом на злополучной стойке стала лучшей среди наших — 16-й в итоговом протоколе.

Ульяна Кайшева, которая стала одним из лидеров в Холменколлене, показав свои лучшие результаты в Кубке мира, в заснеженной Тюмени на мягкой трассе выглядела уже не так хорошо. «Мне с самого начала было так трудно, что я думала только о том, как бы дойти до финиша», — констатировала она. С одним промахом Кайшева финишировала 25-й в полутора минутах от победительницы.

Кристина Резцова, о которой так много говорила ее знаменитая мама Анфиса, в дебютной гонке в Кубке мира с двумя промахами заняла 62-е место, проиграв победительнице 3.06,5. Тюменка Виктория Сливко финишировала 64-й, уступив 3.11,3.

МАКСИМАЛЬНАЯ КВОТА — НАША

Тем не менее, достаточно плотные результаты лучших из россиянок — четыре человека в тop-25 перевесили даже призовое место норвежки Тириль Экхофф, которую не поддержали партнерши по команде. Россия на пять очков опередила Норвегию и финишировала четвертой в Кубке наций. Это позволит в следующем сезоне выставлять на личные гонки максимально возможное количество спортсменок — шесть.

Кубок мира. Женщины. Общий зачет
1 (1). Анастасия Кузьмина (Словакия) — 756 (+29)
2 (2). Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 740 (+54)
3 (3). Дарья Домрачева (Белоруссия) — 701 (+60)
4 (4). Лаура Дальмайер (Германия) — 653 (+38)
5 (5). Доротея Вирер (Италия) — 636 (+36)
6 (7). Лиза Виттоцци (Италия) — 549 (+40)…
12 (14). Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) — 450 (+20)…
34 (34). Татьяна АКИМОВА (Россия) — 166 (0)…
43 (45). Дарья ВИРОЛАЙНЕН (Россия) — 135 (+25)…
48 (50). Ульяна КАЙШЕВА (Россия) — 100 (+16)…
60 (68). Светлана МИРОНОВА (Россия) — 55 (+23)…
68 (66). Виктория СЛИВКО (Россия) — 33 (0)…
73 (94). Ирина УСЛУГИНА (Россия) — 22 (+19)…
85 (83). Ольга ПОДЧУФАРОВА (Россия) — 9 (0).

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Экхофф Т.
Норвегия
23.03.2018, 16:45 Тюмень (Россия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 21.42,8
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01,2
3 Тирил Экхофф Норвегия +33,3
4 Анаис Бескон Франция +43,7
5 Лиза Виттоцци Италия +49,7
6 Лаура Дальмайер Германия +50,0
7 Доротея Вирер Италия +52,2
8 Лена Хекки Швейцария +01.01,0
9 Анаис Шевалье Франция +01.01,1
10 Марта Ольсбу Норвегия +01.02,3
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