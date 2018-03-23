Скардино: Сложно закончить карьеру на такой высокой ноте

«Гонка сегодня не выдалась. Но самое главное — глобус. Наверное, я об этом и думала. Наверное, это второй по значимости приз в этом сезоне. Потрясающий сезон, очень интересный — то вниз, то вверх. Самый знаменательный для меня. Я очень рада, что он так заканчивается.

Вопрос о планах сложный для меня. В начале сезона я уже говорила, что хочу закончить карьеру. Но пока думаю. Очень сложно закончить карьеру на такой высокой ноте. Хотя, наверно, это и лучший выход. Не знаю, я пока буду думать. Сейчас главное — отдых, а летом, может быть, появятся силы, чтобы ещё продолжать, — сказала Скардино.