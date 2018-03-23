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20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Скардино: Сложно закончить карьеру на такой высокой ноте

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино, ставшая 47-й в спринтерской гонке на финальном этапе Кубка мира в Тюмени, после финиша получила Малый хрустальный глобус за победу в зачёте индивидуальных гонок и прокомментировала своё достижение.

«Гонка сегодня не выдалась. Но самое главное — глобус. Наверное, я об этом и думала. Наверное, это второй по значимости приз в этом сезоне. Потрясающий сезон, очень интересный — то вниз, то вверх. Самый знаменательный для меня. Я очень рада, что он так заканчивается.

Вопрос о планах сложный для меня. В начале сезона я уже говорила, что хочу закончить карьеру. Но пока думаю. Очень сложно закончить карьеру на такой высокой ноте. Хотя, наверно, это и лучший выход. Не знаю, я пока буду думать. Сейчас главное — отдых, а летом, может быть, появятся силы, чтобы ещё продолжать, — сказала Скардино.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Экхофф Т.
Норвегия
23.03.2018, 16:45 Тюмень (Россия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 21.42,8
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01,2
3 Тирил Экхофф Норвегия +33,3
4 Анаис Бескон Франция +43,7
5 Лиза Виттоцци Италия +49,7
6 Лаура Дальмайер Германия +50,0
7 Доротея Вирер Италия +52,2
8 Лена Хекки Швейцария +01.01,0
9 Анаис Шевалье Франция +01.01,1
10 Марта Ольсбу Норвегия +01.02,3
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