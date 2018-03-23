От ухода Кравцова лучше не станет. Объясняем, почему

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья МАРЬЯНЧИК

Само по себе заявление Кравцова о скором уходе никого не удивило. С учетом провальной Олимпиады и обстановки внутри сборной нет никаких сомнений, что шансов на успех на очередных выборах президента у действующего главы федерации все равно не было. И самоотвод стал для Кравцова лучшим выходом. Тем более, что он остается руководителем Центра спортивной подготовки Минспорта.

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В ФЕДЕРАЦИИ ВСЕ НА ЧЕМОДАНАХ

Четыре года работы Кравцова в биатлоне на бумаге получились самыми провальными в новейшей истории. Были побиты сразу несколько «достижений»: ноль медалей на Олимпийских играх-2018, ноль наград на чемпионате мира-2016, потерянная квота в женских гонках, нынешний сезон, который по результатам на Кубке мира стал худшим вообще за все время российских выступлений. Кем нужно быть, чтобы после всего этого выдвинуться на очередной срок?

Честно говоря, сложилось впечатление, что Кравцов последнее время вообще потерял интерес к происходящему в биатлоне. Его не «завели» ни скандалы в прямом эфире на Олимпиаде, ни унизительные сравнения с коллегами из лыж и других видов спорта. Президент СБР словно пустил происходящее на самотек. А тренеры в таких обстоятельствах поплыли: отсюда непонятные решения по составу и конфликты с рядом лидеров.

В СБР последние месяцы практически все сидят на чемоданах. Кравцов ждет ухода, тренеры — увольнения. Кто бы ни пришел на место президента, нет никаких сомнений, что тренерский штаб изменится почти полностью. Принесет ли это сиюминутный результат? Вряд ли, уж слишком запущены проблемы. Нужны ли перемены? Безусловно, другого выхода у российского биатлона просто нет.

ДРАЧЕВ КАК ДВОЙНИК ВЯЛЬБЕ

Единственным заявившим о себе кандидатом на пост президента СБР пока остается четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев. Он, судя по всему, настроен очень серьезно и готов подхватить выпавшее из рук Кравцова руководящее знамя.

Драчев — это такой биатлонный двойник президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Тоже титулованный в прошлом спортсмен, фактически живая легенда.

Как и Вяльбе, Драчев не лезет за острым словцом в карман и не стесняется критиковать спортсменов и тренеров. При этом ни у Вяльбе, ни у Драчева нет личных учеников и вообще заметных успехов в тренерской деятельности.

При общих и весьма заметных плюсах у Драчева с Вяльбе есть и общие болевые точки. Прежде всего, здесь стоит иметь в виду непростые и давно сложившиеся отношения внутри тусовки. В наличии любимчиков и врагов раньше активно упрекали Кравцова. Тот в спорте работает давно, и естественно, тоже не вполне свободен от личных предпочтений. Но у Драчева в силу яркости характера разнообразных конфликтов было очень много. Вряд ли он что-то забудет, а значит, круг тренеров, из которых будут выбирать наставников сборной, заметно сузится. Просто у Кравцова в личных врагах ходили одни люди, а у Драчева будут другие. И помимо чисто профессиональных качеств каждому из тренеров и менеджеров придется решать еще одну непростую задачу — находить общий язык с президентом федерации.

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Вяльбе, надо отдать ей должное, с годами научилась признавать собственную неправоту и искать компромиссы. В лыжной сборной сейчас успешно работает Юрий Бородавко, ранее была еще и Изабель Кнауте. А ведь с этими специалистами у Вяльбе были острые конфликты, которые она сгладила для пользы дела. Сможет ли пойти по этому пути Драчев, и сколько лет у него на это уйдет? Ведь в биатлоне разнообразных склок всегда было куда больше, чем в лыжах.

Конкурентов у Драчева в борьбе за пост президента СБР пока не видно. И дело тут даже не в том, что он обладает весомой репутацией, а в том, что федерация в ее нынешнем виде мало кого может заинтересовать. Отсутствие спонсорских денег, отсутствие спортивных результатов и каких-то заметных перспектив. Кому нужна организация с таким багажом?

При этом популярность биатлона по-прежнему никуда не делась. И не исключено, что мы еще увидим кандидата из мира бизнеса, который попытается повторить путь Михаила Прохорова и сделать из СБР отличный пример антикризисного менеджмента. Успех такого эксперимента, конечно, гарантировать невозможно. И как показал пример команды Прохорова, само по себе вливание огромного количества денег не заставляет биатлониста быстрее бежать и точнее стрелять. Но по крайней мере, всегда лучше выбирать из нескольких вариантов, чем не иметь альтернатив.