Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответит Польше на высылку дипломатов: будет хуже, чем Лондону
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Поклонники считают, что Пэрис Хилтон беременна
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:45
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
18.03
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.03
Осло (Норвегия)
Эстафета (М)
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Все события
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
В Сети РФ грубо ответили ФРГ об обходе Украины «Северным потоком»
Украинцы рассказали правду о своей жизни в Крыму
Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
16Еврофутбол: покер Салаха, покер Роналду и другие события
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
19:28 (мск), источник: БЕЛТА

Домрачева: в конце сезона все силы оставляю на лыжной трассе

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конце сезона все силы оставляю на лыжной трассе. Об этом сказала Дарья Домрачева после победного финиша в спринте на девятом этапе Кубка мира в Тюмени, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Лидер белорусской сборной уверенно провела гонку, лишь после второго огневого рубежа испытала небольшие проблемы с ходом, немного уступая финке Кайсе Мякяряйнен. Однако на финише белоруска смогла отыграть у соперницы чуть более одной секунды и одержать победу.

«В конце сезона все силы стараюсь оставлять на лыжной трассе и не отвлекаться на другие вещи. Выхожу и выкладываюсь на полную. В Тюмени была непростая гонка для меня, особенно при снежной погоде. Стараюсь и сражаюсь из последних сил. На последнем круге было очень тяжело, поэтому хотела сделать все возможное. Важно было доработать до конца, энергично толкаться, несмотря на усталость, и пересечь финиш первой», — рассказала Дарья Домрачева.

В общем зачете Кубка мира сезона-2017/2018 четырехкратная олимпийская чемпионка занимает третье место — 701 балл. Всего на 39 очков белоруску опережает финка Кайса Мякяряйнен (740), лидирует Анастасия Кузьмина из Словакии — 756 баллов.

1.
Домрачева Д.
Беларусь
2.
Мякяряйнен К.
Финляндия
3.
Экхофф Т.
Норвегия
23.03.2018, 16:45 Тюмень (Россия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Дарья Домрачева Беларусь 21.42,8
2 Кайса Мякяряйнен Финляндия +01,2
3 Тирил Экхофф Норвегия +33,3
4 Анаис Бескон Франция +43,7
5 Лиза Виттоцци Италия +49,7
6 Лаура Дальмайер Германия +50,0
7 Доротея Вирер Италия +52,2
8 Лена Хекки Швейцария +01.01,0
9 Анаис Шевалье Франция +01.01,1
10 Марта Ольсбу Норвегия +01.02,3
Смотреть полные результаты гонки

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Гороскоп на неделю с 26 марта по 1 апреля
Бензовоз столкнулся с легковушкой в Минске
От ухода Кравцова биатлон лучше не станет. Объясняем, почему
Пападакис и Сизерон выиграли короткий танец на ЧМ с рекордом
Ибрагимович подписал контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси»
Бесконечные овертаймы нельзя отменять. ЦСКА не хватило смелости
Семеренко: Бойкот тюменского этапа? Какую проблему мы решили?
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Бразилией
Ари готов сыграть на ЧМ за сборную России в паре со Смоловым
Новости
Авто
Новый Volkswagen Touareg: первые впечатления от машины (онлайн) В Пекине прямо сейчас идёт презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» ведёт прямую трансляцию из Китая. Так что почаще обновляйте эту страницу, задавайте свои вопросы (на которые мы постараемся сразу же ответить), смотрите фото
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь