Домрачева: в конце сезона все силы оставляю на лыжной трассе

Лидер белорусской сборной уверенно провела гонку, лишь после второго огневого рубежа испытала небольшие проблемы с ходом, немного уступая финке Кайсе Мякяряйнен. Однако на финише белоруска смогла отыграть у соперницы чуть более одной секунды и одержать победу.

«В конце сезона все силы стараюсь оставлять на лыжной трассе и не отвлекаться на другие вещи. Выхожу и выкладываюсь на полную. В Тюмени была непростая гонка для меня, особенно при снежной погоде. Стараюсь и сражаюсь из последних сил. На последнем круге было очень тяжело, поэтому хотела сделать все возможное. Важно было доработать до конца, энергично толкаться, несмотря на усталость, и пересечь финиш первой», — рассказала Дарья Домрачева.