Российские биатлонистки вернули себе максимальную квоту в Кубке мира

Национальные квоты были распределены по итогам спринта на этапе Кубка мира в Тюмени, который завершает международный сезон. Результаты этой гонки шли в зачет Кубка наций, в котором женская команда России сохранила место в пятерке сильнейших — с 5237 очками она стала четвертой.
Победу в Кубке наций одержала сборная Германии, набравшая 6179 баллов. Второе место заняла команда Франции (5887 очков), третье — команда Италии (5407). Россиянки заняли четвертое место, опередив сборные Норвегии (5232) и Украины (5097). Пять лучших сборных получили максимальную квоту на следующий сезон.
В четверг мужская сборная России сохранила максимальную квоту на следующий сезон, заняв четвертое место.