Российские биатлонистки вернули себе максимальную квоту в Кубке мира

ТЮМЕНЬ, 23 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону вернула себе максимальную квоту в Кубке мира. В следующем сезоне на каждую личную гонку можно будет заявлять по шесть спортсменок. В последние годы у сборной было пять квот.