Владимир Драчев: Кравцов — молодец
Прославленный российский спортсмен Владимир Драчев, планирующий избираться на пост главы Союза биатлонистов России, положительно оценил решение Александра Кравцова покинуть должность президента СБР.
Прославленный российский спортсмен Владимир Драчев, планирующий избираться на пост главы Союза биатлонистов России, положительно оценил решение Александра Кравцова покинуть должность президента СБР.
— Наверное, ожидал такого решения от Кравцова, — сказал Драчев, узнав новость от корреспондента «СЭ». — Наверное, это правильное решение, молодец Александр Михайлович. Он же политик, молодец!
— Вы общались с Кравцовым после последнего вашего интервью «СЭ» в середине марта?
— Мы с ним общались, но он не говорил, что собирается принять такое решение. Поэтому весь наш разговор был исключительно о биатлоне.
— Ваши с ним оценки состояния российского биатлона разнятся?
— Тут много нюансов. Он молодец и многое сделал. Поддерживал биатлон через ЦСП и структуры, которые финансируют российский биатлон. Были и упущения, и о них мы говорили. В любом случае сейчас надо развиваться и идти дальше. Считаю, что только сообща мы сможем поднять наш биатлон на должный уровень. Надо все взвесить и дальше шагать вперед большими шагами.
— Смена руководства в СБР поможет наладить отношения с IBU и остальным биатлонным сообществом?
— Вопрос отношений с международными федерациями глубокий. Вряд ли он будет обсуждаться открыто, но думаю, что можно наладить отношения и с Международным союзом биатлонистов, и с остальным международным сообществом. Все отношения можно сделать качественными, поэтому не вижу никаких проблем в этом, когда придет новое руководство в СБР. Оно должно отстаивать свою точку зрения и наши интересы. Нужно адекватно все оценивать, нас ждет чемпионат мира в Тюмени, новый олимпийский цикл. И сейчас мы в вместе с IBU должны провести продуктивную совместную работу. Новое руководство должно работать только сообща.
— Ваш прогноз: сможем наладить непростые отношения?
— Однозначно сможем. Были ситуации, которые приводили к конфликтам, но они забываются, и спорт идет вперед.
— Вам решение Александра Кравцова не переизбираться на пост президента СБР упростит борьбу за должность главы российского биатлона?
— Не могу сказать, упростит или нет. Я вообще не считаю, что должны быть