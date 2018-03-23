Владимир Драчев: Кравцов — молодец

Источник: Спорт-Экспресс

— Наверное, ожидал такого решения от Кравцова, — сказал Драчев, узнав новость от корреспондента «СЭ». — Наверное, это правильное решение, молодец Александр Михайлович. Он же политик, молодец!

— Вы общались с Кравцовым после последнего вашего интервью «СЭ» в середине марта?

— Мы с ним общались, но он не говорил, что собирается принять такое решение. Поэтому весь наш разговор был исключительно о биатлоне.

— Ваши с ним оценки состояния российского биатлона разнятся?

— Тут много нюансов. Он молодец и многое сделал. Поддерживал биатлон через ЦСП и структуры, которые финансируют российский биатлон. Были и упущения, и о них мы говорили. В любом случае сейчас надо развиваться и идти дальше. Считаю, что только сообща мы сможем поднять наш биатлон на должный уровень. Надо все взвесить и дальше шагать вперед большими шагами.

— Смена руководства в СБР поможет наладить отношения с IBU и остальным биатлонным сообществом?

— Вопрос отношений с международными федерациями глубокий. Вряд ли он будет обсуждаться открыто, но думаю, что можно наладить отношения и с Международным союзом биатлонистов, и с остальным международным сообществом. Все отношения можно сделать качественными, поэтому не вижу никаких проблем в этом, когда придет новое руководство в СБР. Оно должно отстаивать свою точку зрения и наши интересы. Нужно адекватно все оценивать, нас ждет чемпионат мира в Тюмени, новый олимпийский цикл. И сейчас мы в вместе с IBU должны провести продуктивную совместную работу. Новое руководство должно работать только сообща.

— Ваш прогноз: сможем наладить непростые отношения?

— Однозначно сможем. Были ситуации, которые приводили к конфликтам, но они забываются, и спорт идет вперед.

— Вам решение Александра Кравцова не переизбираться на пост президента СБР упростит борьбу за должность главы российского биатлона?