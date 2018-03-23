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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Владимир Драчев: Кравцов — молодец

Прославленный российский спортсмен Владимир Драчев, планирующий избираться на пост главы Союза биатлонистов России, положительно оценил решение Александра Кравцова покинуть должность президента СБР.

Источник: Спорт-Экспресс

— Наверное, ожидал такого решения от Кравцова, — сказал Драчев, узнав новость от корреспондента «СЭ». — Наверное, это правильное решение, молодец Александр Михайлович. Он же политик, молодец!

— Вы общались с Кравцовым после последнего вашего интервью «СЭ» в середине марта?

— Мы с ним общались, но он не говорил, что собирается принять такое решение. Поэтому весь наш разговор был исключительно о биатлоне.

— Ваши с ним оценки состояния российского биатлона разнятся?

— Тут много нюансов. Он молодец и многое сделал. Поддерживал биатлон через ЦСП и структуры, которые финансируют российский биатлон. Были и упущения, и о них мы говорили. В любом случае сейчас надо развиваться и идти дальше. Считаю, что только сообща мы сможем поднять наш биатлон на должный уровень. Надо все взвесить и дальше шагать вперед большими шагами.

— Смена руководства в СБР поможет наладить отношения с IBU и остальным биатлонным сообществом?

— Вопрос отношений с международными федерациями глубокий. Вряд ли он будет обсуждаться открыто, но думаю, что можно наладить отношения и с Международным союзом биатлонистов, и с остальным международным сообществом. Все отношения можно сделать качественными, поэтому не вижу никаких проблем в этом, когда придет новое руководство в СБР. Оно должно отстаивать свою точку зрения и наши интересы. Нужно адекватно все оценивать, нас ждет чемпионат мира в Тюмени, новый олимпийский цикл. И сейчас мы в вместе с IBU должны провести продуктивную совместную работу. Новое руководство должно работать только сообща.

— Ваш прогноз: сможем наладить непростые отношения?

— Однозначно сможем. Были ситуации, которые приводили к конфликтам, но они забываются, и спорт идет вперед.

— Вам решение Александра Кравцова не переизбираться на пост президента СБР упростит борьбу за должность главы российского биатлона?

— Не могу сказать, упростит или нет. Я вообще не считаю, что должны быть какая-то борьба. Не должен кто-то через кого-то переступать и занимать должность. Нашему биатлону нужна коалиция, она должна эффективно и продуктивно работать исключительно на общее благо. Не должно быть никакой борьбы, мы должны быть все вместе, биатлон — это семья, которая не должна ссориться.

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