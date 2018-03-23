Семеренко: Бойкот? Какую проблему мы решили?

Источник: РИА "Новости"

— В эти дни в Тюмени проходит заключительный этап Кубка мира. Хотели бы выступить там?

— Для меня девятый этап Кубка мира по биатлону — это соревнование, проводимые IBU, организацией, под эгидой которой я соревнуюсь уже более пятнадцати лет и которой я всецело доверяю.

— В данной ситуации бойкот — это решение проблемы? Украинская команда, пропуская этап, скорее всего, лишится одной квоты на следующий сезон, как у женщин, так и у мужчин.

— О какой проблеме вы говорите? Какую проблему мы решили? На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего. Просто так сложились обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению. И мне абсолютно понятно решение министра и федерации. Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь моей страны Украины!

СЛОВА РОДЧЕНКОВА ПОКА — ПРОСТО СЛОВА

— На днях начала тиражироваться информация, что Юлия Джима может завершить профессиональную карьеру. Учитывая, что вы много времени выступаете вместе, как можете объяснить такое заявление? Юлии только 27 лет…

— Это сугубо Юлины вопросы, мне здесь нечего сказать. По этому поводу у нее регулярно появляются интервью, там ищите информацию. Могу лишь признать, что без нее наша команда, однозначно, ситуативно станет слабее, несмотря на ту огромную работу президента федерации в направлении подготовки молодых спортсменов в Украине. Юля — сильная спортсменка.

— Олимпийский сезон, включая сами Игры, стал не только ярким спортивным зрелищем, а и периодом громких скандалов, связанных с допингом и разного рода разоблачениями. Как вы восприняли информацию Григория Родченкова будто ему поступил приказ «ликвидировать» вас накануне сочинской Олимпиады?

— До сих пор я не слышала ни о какой-то подтверждающей или опровергающей именно такое положение дел информации. Поэтому на сегодня не имею морального права относиться к словам Григория Родченкова внимательнее, чем просто к словам. А дальше — посмотрим.

— Продолжая тему допинга, хотелось бы узнать ваше мнение. Как бороться с этим явлением в современном спорте?

— Я, к моему огромному сожалению, не знаю идеального механизма борьбы с этим явлением. Однако смело можно сказать, что с ним нужно жестко сражаться во имя популяризации спорта в целом и нашего вида в частности.

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— Много вопросов в связи с темой допинга есть и к руководству IBU, в частности, к Андресу Бессебергу. В этом году выборы нового президента организации. Что изменится в мировом биатлоне, когда Бессеберг уйдет?

— Считаю, что биатлону есть куда развиваться. У нас огромные рейтинги и большая армия болельщиков. При этом персона президента меня мало интересует, главное, чтобы биатлон становился популярнее! А борьба с допингом — это одна из главных составляющих!

БЬОРНДАЛЕН НЕ СТАЛ ТРЯСТИ МЕДАЛЯМИ

— Будь вы на месте тренеров сборной Норвегии, взяли бы Бьорндалена в Корею?

— Я с трудом могу представить себя на месте тренеров сборной Норвегии… Очевидно, что решение было принято на основании определенных внутренних принципов отбора на ОИ. А Оле-Эйнар повел себя как настоящий мужчина, не стал «трясти медалями». Уверена, что именно на таких, как он, в дальнейшем должен опираться мировой биатлон.

— Перед женской эстафетой в Пхенчхане настоящей «бомбой» стал комментарий вашей сестры в социальной сети: «Знаете, дорогие болельщики, у нас не команда, а просто ж…». Неужели все настолько плохо?

— Валя, безоговорочно, повела себя слишком эмоционально. Не стоило свое недовольство, на которое, наверное, все же она имела право и основания, ставить выше интересов команды. Не хочется больше мусолить эту тему, пусть все ошибки останутся на совести тех, кто их совершил. У меня другие задачи.

— Довольно неожиданно и странно выглядит отсутствие Коукаловой на протяжении почти всего сезона. У чешки реально травма или там есть какие-то другие причины?

— Ой, не знаю ничего. Я не склонна к беспочвенным домыслам или фантазии, это не мой конек. Лично мне очень не хватает Габи в спортивной семье.

— Пять лет вы вместе с сестрой категорически опровергали слухи, что сестры Семеренко будут выступать за Россию. Были ли у вас когда-то мысли сменить спортивное гражданство, может, поступали предложения от других стран?

— Не вижу смысла сейчас об этом говорить. Я вполне смогла себя реализовать в составе сборной Украины. Огромное спасибо всем к этому причастным людям и отдельное спасибо адекватным и не очень адекватным болельщикам. Я вас люблю вы держите меня в тонусе!

КУЗЬМИНА ПОД ЛЮБЫМ ФЛАГОМ БЫЛА БЫ В ТОПЕ

— Анастасия Кузьмина или Кайса Мякяряйнен: за кого вы болеете в общем зачете Кубка мира и кто, по вашему мнению, получит Большой хрустальный глобус?

— Мне симпатичны обе. С Настей мы дружим, сложно быть объективной. Пусть победит сильнейший. Хотя у Кузьминой преимущество домашней арены в Тюмени.

— Как вам кажется, в чем феномен яркого выступления россиян и россиянок, которые представляют другие страны? Кузьмина и Домрачева уж давно в топе, по ходу сезона Лапшин и Фролина часто оказывались выше россиян во многих гонках.

— Первых двух выношу за скобки, они вундеркинды, и под любым флагом были бы в топе. Касаемо Ани и Тимофея, думаю, прежде психологически им легче сейчас, хотя, наверняка, скучают по родине.

— Натурализация спортсменов — это решение проблемы разного уровня спорта в отдельных странах? Вы «за» или «против» этого процесса?

— Я не против, если это не мешает развивать биатлон в целом и на местах. Как «экспортерам», так и «импортерам».

— В последние сезоны участились «баттлы» российского комментатора Дмитрия Губерниева со многими известными биатлонистами. В числе оппонентов комментатора были и Мартен Фуркад, и Габи Коукалова. Как на это реагируют другие биатлонисты, следите вы за этими публичными перепалками?

— Не слежу, да простит меня Дима. Совсем не в теме. Но знаю наверняка, что в споре рождается истина, а она уж точно полезна всем. Главное, чтобы все в рамках этики…

— Официальный сезон уже завершен, какие у вас дальнейшие планы?