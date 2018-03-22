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21:24 (мск), источник: Чемпионат.com

М. Фуркад побил рекорд Бьорндалена, выиграв Кубок мира в седьмой раз кряду

Французский биатлонист Мартен Фуркад обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен выиграл спринтерскую гонку на заключительном этапе в Тюмени и упрочил своё лидерство в общей классификации.

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Этот успех позволил Фуркаду досрочно обеспечить себе завоевание «Большого хрустального глобуса». Француз стал недосягаемым для норвежца Йоханнеса Бё, который находится на второй позиции, с учётом вычета двух худших результатов сезона.

Фуркад получит «Большой хрустальный глобус» в седьмой раз кряду. Француз побил рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого шесть побед в общем зачёте Кубка мира. Кроме того, Фуркад стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте.

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