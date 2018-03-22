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М. Фуркад побил рекорд Бьорндалена, выиграв Кубок мира в седьмой раз кряду
Французский биатлонист Мартен Фуркад обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира.
Французский биатлонист Мартен Фуркад обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира.
Спортсмен выиграл спринтерскую гонку на заключительном этапе в Тюмени и упрочил своё лидерство в общей классификации.
Этот успех позволил Фуркаду досрочно обеспечить себе завоевание «Большого хрустального глобуса». Француз стал недосягаемым для норвежца Йоханнеса Бё, который находится на второй позиции, с учётом вычета двух худших результатов сезона.
Фуркад получит «Большой хрустальный глобус» в седьмой раз кряду. Француз побил рекорд норвежца