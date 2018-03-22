М. Фуркад побил рекорд Бьорндалена, выиграв Кубок мира в седьмой раз кряду

Этот успех позволил Фуркаду досрочно обеспечить себе завоевание «Большого хрустального глобуса». Француз стал недосягаемым для норвежца Йоханнеса Бё, который находится на второй позиции, с учётом вычета двух худших результатов сезона.



Фуркад получит «Большой хрустальный глобус» в седьмой раз кряду. Француз побил рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, у которого шесть побед в общем зачёте Кубка мира. Кроме того, Фуркад стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в спринтерском зачёте.