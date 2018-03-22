Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота соревнований в России

В борьбе за 10-е место, которое дает квоту, Украина проиграла Чехии, которая также бойкотировала соревнования, восемь очков: 4073 — у чехов и 4065 — у украинцев. После этапа в норвежском Холменколене сборные занимали восьмое и девятое место. Однако из-за бойкота этапа в Тюмени обе эти команды пропустили вперед себя сборные Словении и Швейцарии.