Российский биатлонист занял 43-е место на Кубке мира и расплакался
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление на этапе Кубка мира в Тюмени. Его слова приводит Матч ТВ.
Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление на этапе Кубка мира в Тюмени. Его слова приводит Матч ТВ.
Во время интервью россиянин расплакался. «У меня папа и два брата ночью приехали сюда из Уфы, остановились в хостеле в городе. А я бегу так плохо… Я понимаю, что все равно счастлив, что я здесь бегу, борюсь, что семья все равно приезжает сюда. Для них это праздник, они очень рады за меня, несмотря на то, что я в такой форме нахожусь», — рассказал Бабиков.
Биатлонист выразил желание попасть в
Россиянин занял 43-е место в спринте. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Вторым стал другой француз Симон Дестье, на третьем месте расположился швед Фредрик Линдстрем. Лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший шестое место. Антон Шипулин замкнул первую десятку.
Этап в Тюмени продлится до 25 марта.
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|22.03.2018, 16:45
|Тюмень (Россия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|25.49,0
|2
|Симон Дестье
|Франция
|+33,2
|3
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+33,5
|4
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+35,2
|5
|Эрик Лессер
|Германия
|+38,4
|6
|Максим ЦВЕТКОВ
|Россия
|+43,0
|6
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+43,0
|8
|Арнд Пайффер
|Германия
|+50,0
|9
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+58,6
|10
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+01.07,0