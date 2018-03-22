Российский биатлонист занял 43-е место на Кубке мира и расплакался

Во время интервью россиянин расплакался. «У меня папа и два брата ночью приехали сюда из Уфы, остановились в хостеле в городе. А я бегу так плохо… Я понимаю, что все равно счастлив, что я здесь бегу, борюсь, что семья все равно приезжает сюда. Для них это праздник, они очень рады за меня, несмотря на то, что я в такой форме нахожусь», — рассказал Бабиков.