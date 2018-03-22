Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Британца убило кресло в кинотеатре
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО
Тест: какой город России вам подходит больше всего?
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Текущие события
Биатлон. Биатлон
16:45
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
18.03
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.03
Осло (Норвегия)
Эстафета (М)
Все события
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Как сборная России проходила допинг-тесты. Рассказывает Безуглов
Фуркад — молодец. Наши болельщики простили француза
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Как собственный дом убивает вас
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
24Армейское чудо: ЦСКА прошел «Лион»
19:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский биатлонист занял 43-е место на Кубке мира и расплакался

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление на этапе Кубка мира в Тюмени. Его слова приводит Матч ТВ.

Источник: РИА "Новости"

Во время интервью россиянин расплакался. «У меня папа и два брата ночью приехали сюда из Уфы, остановились в хостеле в городе. А я бегу так плохо… Я понимаю, что все равно счастлив, что я здесь бегу, борюсь, что семья все равно приезжает сюда. Для них это праздник, они очень рады за меня, несмотря на то, что я в такой форме нахожусь», — рассказал Бабиков.

Читайте также
Фуркад — молодец! Наши болельщики простили француза и получили от него букет

Биатлонист выразил желание попасть в масс-старт. «Думаю, не побегу пасьют — нет сил бороться, нет сил совершенно. Если попаду в масс-старт — возможно, стартану. Не попаду — будем дальше работать», — отметил спортсмен.

Россиянин занял 43-е место в спринте. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад. Вторым стал другой француз Симон Дестье, на третьем месте расположился швед Фредрик Линдстрем. Лучшим из россиян стал Максим Цветков, занявший шестое место. Антон Шипулин замкнул первую десятку.

Этап в Тюмени продлится до 25 марта.

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Дестье С.
Франция
3.
Линдстрем Ф.
Швеция
22.03.2018, 16:45 Тюмень (Россия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 25.49,0
2 Симон Дестье Франция +33,2
3 Фредрик Линдстрем Швеция +33,5
4 Андрей Расторгуев Латвия +35,2
5 Эрик Лессер Германия +38,4
6 Максим ЦВЕТКОВ Россия +43,0
6 Кантен Фийон Майе Франция +43,0
8 Арнд Пайффер Германия +50,0
9 Александр ЛОГИНОВ Россия +58,6
10 Антон ШИПУЛИН Россия +01.07,0
Смотреть полные результаты гонки

Кубок мира
 Медведева раскрыла правду об отъезде из России
Капитан «Спартака» ответил на «проститутку»
Как сборная России проходила допинг-тесты. Рассказывает Безуглов
Фуркад — молодец. Наши болельщики простили француза
Ибрагимович решил сбежать из МЮ ради жизни в США
Коляда не упал. Его второе место на ЧМ — не сенсация
Стал известен вероятный состав бразильцев на матч с россиянами
Хоккейный клуб СКА стал вторым в Европе по посещаемости матчей в сезоне-2017/18
М. Фуркад взял «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте
Новости
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь