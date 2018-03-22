Фуркад — молодец! Наши болельщики простили француза и получили от него букет

Источник: Советский спорт

Не раз случалось, что последние этапы Кубка мира становились проходными, а лидеры отказывались от участия в них, потому что и так все ясно. Но только не в этот раз — и для Тюмени это настоящий подарок. Даже учитывая бойкоты некоторых сборных и участников, этап не много потерял — главные звезды на месте, потому что до Тюмени они не выяснили, чей Большой глобус. У прекрасной половины биатлонной семьи за него по-прежнему сражаются Кайса Макарайнен и «наша» Анастасия Кузьмина, у мужчин не все до конца выяснили Мартен Фуркад и Йоханнес Бе. До Тюмени их разделяло 49 очков. С большим отставанием третьим был Антон Шипулин, но и его позиция не такая уж незыблемая — с четвертого места переда началом этапа его подпирал Арнд Пайффер, что тоже сенсация этого сезона. Все-таки лидером у немцев считался Симон Шемпп, но тот провалил сезон, не попав даже в десятку лучших в тотале. К слову, из немцев его опередил в общем зачете не только Арнд Пайффер, но еще и Бенедикт Долль.

Цена одного промаха — малый глобус

Главный вопрос мужской программы этапа решился на первой стрельбе Йоханнеса Бе в этом спринте. Один промах, попытка сделать поправку, нервная регулировка прицела, второй промах… Это, кажется, все. А потом еще и промах на стойке. Теоретическая возможность опередить Фуркада у Йоханнеса еще есть, но она именно теоретическая. И совсем скоро француза можно будет официально поздравлять с седьмым подряд Большим хрустальным глобусом. А сегодня он выиграл еще и малый — всего лишь два балла уступил ему Йоханнес Бе в зачете спринтерских гонок. Вот какова может быть цена одного-единственного промаха. Норвежец сегодня это узнал.

Любопытно было наблюдать за тем, как Мартена Фуркада поддерживали российские болельщики. Не хочется вспоминать плохое, но оно вспоминается само: все помнят прошлогоднее противостояние Шипулин — Фуркад, Логинов — Фуркад, российские болельщики — Фуркад, вся Россия — Фуркад, возникшее из-за едких замечаний мирового лидера в адрес Александра Логинова.

Но сейчас все забыто, Мартен прощен российскими болельщиками и буквально весь стадион приветствовал француза криками «Молодец!»

Фуркад даже запомнил это непростое русское слово и произнес его после гонки на камеру «Матч ТВ».

Шипулин как Фуркад

Шипулин в этой гонке был, как Фуркад, только на стрельбе — Антон даже превзошел француза в скорости стрельбы на 10 секунд, но это ему не помогло. Еще в Холменколлене стало понятно, что на трассе Антон сейчас не конкурентоспособен — в частности сегодня он проиграл в скорости и Логинову, и Цветкову, и Гараничеву, заняв по этому показателю только 28-е место.

Единственный наш биатлонист, которому скорость при удачной стрельбе позволила бы занять место на пьедестале — это Александр Логинов, но все испортил единственный промах. В итоге лучшим из российских парней уже не в первой гонке стал Максим Цветков — они вместе с Кентеном Фийоном-Майе заняли шестое место, показав абсолютно идентичное время.

Впервые в карьере в гонке на Кубке мира принял наш пятикратный чемпион мира по юниорам Игорь Малиновский, но в пасьют он не попал, хотя был очень к этому близок.

Он 61-й, а нужно было заруливать в топ-60. Печаль!