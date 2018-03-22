Фуркад — молодец! Наши болельщики простили француза и получили от него букет
Мартен Фуркад выиграл спринт в Тюмени, а вместе с ним — малый хрустальный глобус в спринтерском зачете, опередив в нем Йоханнеса Бе всего на два очка.
Мартен Фуркад выиграл спринт в Тюмени, а вместе с ним — малый хрустальный глобус в спринтерском зачете, опередив в нем Йоханнеса Бе всего на два очка.
Не раз случалось, что последние этапы Кубка мира становились проходными, а лидеры отказывались от участия в них, потому что и так все ясно. Но только не в этот раз — и для Тюмени это настоящий подарок. Даже учитывая бойкоты некоторых сборных и участников, этап не много потерял — главные звезды на месте, потому что до Тюмени они не выяснили, чей Большой глобус. У прекрасной половины биатлонной семьи за него
Цена одного промаха — малый глобус
Главный вопрос мужской программы этапа решился на первой стрельбе Йоханнеса Бе в этом спринте. Один промах, попытка сделать поправку, нервная регулировка прицела, второй промах… Это, кажется, все. А потом еще и промах на стойке. Теоретическая возможность опередить Фуркада у Йоханнеса еще есть, но она именно теоретическая. И совсем скоро француза можно будет официально поздравлять с седьмым подряд Большим хрустальным глобусом. А сегодня он выиграл еще и малый — всего лишь два балла уступил ему Йоханнес Бе в зачете спринтерских гонок. Вот какова может быть цена
Любопытно было наблюдать за тем, как Мартена Фуркада поддерживали российские болельщики. Не хочется вспоминать плохое, но оно вспоминается само: все помнят прошлогоднее противостояние Шипулин — Фуркад, Логинов — Фуркад, российские болельщики — Фуркад, вся Россия — Фуркад, возникшее
Фуркад даже запомнил это непростое русское слово и произнес его после гонки на камеру «Матч ТВ».
Шипулин как Фуркад
Шипулин в этой гонке был, как Фуркад, только на стрельбе — Антон даже превзошел француза в скорости стрельбы на 10 секунд, но это ему не помогло. Еще в Холменколлене стало понятно, что на трассе Антон сейчас не конкурентоспособен — в частности сегодня он проиграл в скорости и Логинову, и Цветкову, и Гараничеву, заняв по этому показателю только 28-е место.
Единственный наш биатлонист, которому скорость при удачной стрельбе позволила бы занять место на пьедестале — это Александр Логинов, но все испортил единственный промах. В итоге лучшим из российских парней уже не в первой гонке стал Максим Цветков — они вместе с Кентеном
Он 61-й, а нужно было заруливать в топ-60. Печаль!
Наталья Кузина
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|22.03.2018, 16:45
|Тюмень (Россия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|25.49,0
|2
|Симон Дестье
|Франция
|+33,2
|3
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+33,5
|4
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+35,2
|5
|Эрик Лессер
|Германия
|+38,4
|6
|Максим ЦВЕТКОВ
|Россия
|+43,0
|6
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+43,0
|8
|Арнд Пайффер
|Германия
|+50,0
|9
|Александр ЛОГИНОВ
|Россия
|+58,6
|10
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+01.07,0