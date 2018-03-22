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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

М. Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтерских гонок.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен одержал победу на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени, и сумел опередить на два очка норвежца Йоханнеса Бё, который провалил заключительную спринтерскую гонку и упустил возможность завоевать «Малый хрустальный глобус».

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Лучший из россиян Антон Шипулин занял четвёртую позицию, он отстал на три очка от немца Арнда Пайффера, который стал 3-м.

Кубок мира. Общий зачёт. Спринтерские гонки

1. Мартен Фуркад (Франция) — 384 очка
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 382
3. Арнд Пайффер (Германия) — 259
4. Антон Шипулин (Россия) — 256
5. Андрей Расторгуев (Латвия) — 224.

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