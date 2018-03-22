М. Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте

Спортсмен одержал победу на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Тюмени, и сумел опередить на два очка норвежца Йоханнеса Бё, который провалил заключительную спринтерскую гонку и упустил возможность завоевать «Малый хрустальный глобус».
Лучший из россиян Антон Шипулин занял четвёртую позицию, он отстал на три очка от немца Арнда Пайффера, который стал 3-м.
Кубок мира. Общий зачёт. Спринтерские гонки
1. Мартен Фуркад (Франция) — 384 очка
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 382
3. Арнд Пайффер (Германия) — 259
4. Антон Шипулин (Россия) — 256
5. Андрей Расторгуев (Латвия) — 224.