В биатлоне обнаружились спортсменки нетрадиционной ориентации

Елена Пидгрушная, которая выступает за сборную Украину, считает, что в биатлоне тоже есть лесбиянки. Но говорит, что именно в украинской сборной таких нет. И шутит, что на это не проверяют, как на допинг.



Пидгрушная — капитан своей сборной. В 2014 году она выигрывала Олимпийские игры в Сочи.



Пока что в биатлоне о своей нетрадиционной ориентации открыто не заявлял еще никто.