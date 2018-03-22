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15:32 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В биатлоне обнаружились спортсменки нетрадиционной ориентации

Об этом говорит действующая биатлонистка.

Источник: РИА "Новости"

Елена Пидгрушная, которая выступает за сборную Украину, считает, что в биатлоне тоже есть лесбиянки. Но говорит, что именно в украинской сборной таких нет. И шутит, что на это не проверяют, как на допинг.

Пидгрушная — капитан своей сборной. В 2014 году она выигрывала Олимпийские игры в Сочи.

Пока что в биатлоне о своей нетрадиционной ориентации открыто не заявлял еще никто.

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