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В биатлоне обнаружились спортсменки нетрадиционной ориентации
Об этом говорит действующая биатлонистка.
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Об этом говорит действующая биатлонистка.
Елена Пидгрушная, которая выступает за сборную Украину, считает, что в биатлоне тоже есть лесбиянки. Но говорит, что именно в украинской сборной таких нет. И шутит, что на это не проверяют, как на допинг.
Пидгрушная — капитан своей сборной. В 2014 году она выигрывала Олимпийские игры в Сочи.
Пока что в биатлоне о своей нетрадиционной ориентации открыто не заявлял еще никто.