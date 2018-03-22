Тюмень раздора: чего ждать от самого скандального этапа года

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Соревнования в Тюмени пропускают сборные Чехии, Украины, США и Канады, а также 21-летний призер Олимпийских игр из Швеции Себастьян Самуэльссон. Вряд ли отсутствие этих спортсменов заметно ослабит уровень конкуренции, но скандальная обстановка точно не способствует радостной атмосфере в финале Кубка мира. Великолепный биатлонный комплекс «Жемчужина Сибири» в Тюмени принимает турнир такого ранга в первый и, вероятно, в последний раз.

Бойкотирующие финал Кубка мира портят жизнь не только российским болельщикам, но и самим себе. Так, чешка Вероника Виткова сейчас идет на шестой позиции в общем зачете Кубка мира — это стало бы лучшим результатом в ее карьере. Но теперь Виткова, скорее всего, скатится в конец первой десятки, сразу за украинкой Юлией Джимой (она пока идет девятой и в Тюмени тоже не выступит). Руководство Союза биатлонистов Чехии уже обещало компенсировать спортсменке разницу в призовых, которых она не досчитается из-за политического решения. Но вряд ли Витковой будет приятно смотреть по телевизору, как честно заработанное ей место уплывает в другие руки.

То же самое касается и женской сборной Украины. Пока украинки идут четвертыми в Кубке наций, но после Тюмени, вероятно, опустятся в район седьмой позиции и утратят одну квоту на следующий сезон. А вот россиянки, напротив, благодаря отсутствию Украины, имеют все шансы вернуть утраченное место на Кубке мира и получат право на будущий год выставлять на гонки по пять спортсменок.

КУЗЬМИНА: ТВОРИТЬ ИСТОРИЮ В 200 МЕТРАХ ОТ ДОМА

Свой первый в карьере Большой Хрустальный глобус Анастасия Кузьмина должна выиграть именно на «Жемчужине Сибири». Том самом стадионе, где она делала свои первые шаги на лыжах и который расположен в 200 метрах от ее родного дома. В Тюмени за Кузьмину будут болеть, как за свою.

Сейчас в кубковом «тотале» Кузьмина выигрывает у преследующей ее финки Кайсы Мякяряйнен порядка 40 очков. Это довольно весомый отрыв, особенно учитывая, что Кайса сейчас находится не в лучшей форме. А вот Кузьмина сверхмотивирована, чтобы завершить сезон и карьеру в целом единственной недостающей в ее активе победой.

«Жемчужина Сибири», кстати, является родной и для брата Анастасии — российского биатлониста Антона Шипулина. Антону тоже есть, за что побороться в «тотале»: сейчас он идет третьим, немного опережая немца Арнда Пайффера. Итоговая бронза стала бы для Шипулина отличным завершением для не слишком удачного сезона. Ну, а за первое место в общем зачете у мужчин в Тюмени сразятся француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бе. У Фрукада серьезный гандикап, и, если он не провалит все гонки, то наверняка снова получит Большой хрустальный глобус, который не отдает никому с 2012 года.

НАШИ. РЕЗЦОВА И МАЛИНОВСКИЙ ПОЛУЧАТ ШАНС

В Тюмени выступит больше российских биатлонистов, чем где-либо еще на Кубке мира. Расширенная квота позволяет нам заявить в спринт по семь человек у женщин и восемь у мужчин. Правда, у мужчин в заявку россиян попали аж десять человек, то есть двое все равно останутся лишними. Очень хочется надеяться, что ими станут не молодые Игорь Малиновский и Эдуард Латыпов. Ведь шансов попасть в масс-старт у юниоров нет, в отличие от, скажем, Антона Шипулина или Антона Бабикова.

Пожалуй, именно выступление Малиновского и станет главной интригой Тюмени для российской команды. 21-летний спортсмен уже стал самым титулованным юниором за всю историю, одержав пять побед на первенствах мира. Таких ярких молодых надежд у нас не было со времен Шипулина. Вряд ли в первой же гонке Кубка мира за сезон от Малиновского стоит ожидать слишком яркого результата, но продемонстрировать потенциал он способен. Игорь уже амбициозно заявил, что намерен продолжить выступления на уровне Кубка мира и следующей зимой.

У женщин дебютирует на таком уровне Кристина Резцова — младшая сестра Дарьи Виролайнен и дочь легендарной Анфисы Резцовой. Свою квоту Кристина заработала сама, достойно выступая весь сезон на уровне Кубка IBU. Резцовой тоже 21 год, но даже на турнирах уровнем ниже Кубка мира она лишь однажды была в призах в личной гонке. Хотя накануне сезона олимпийская чемпионка Светлана Слепцова именно Кристину называла главной надеждой российской команды. Физически одаренная и сильная психологически биатлонистка должна в Тюмени доказать свое право находиться в основной сборной на следующий сезон.

РАСПИСАНИЕ ЭТАПА

22 марта. 16.45. Спринт, мужчины.

23 марта. 16.45. Спринт, женщины.

24 марта. 15.00. Преследование, мужчины. 17.00. Преследование, женщины.

25 марта. 14.00. Масс-старт, мужчины. 16.00. Масс-старт, женщины.

СБОРНАЯ РОССИИ

Мужчины . Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов.



Женщины . Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ирина Услугина.

Общий зачет Кубка мира

Мужчины . 1. Мартен ФУРКАД Франция — 996. 2. Йоханнес БЕ Норвегия — 947. 3. Антон ШИПУЛИН Россия — 627. 4. Арнд ПАЙФФЕР Германия — 590. 5. Яков ФАК Словения — 550. 6. Лукас ХОФЕР Италия — 531