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16:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Отченаш встал на сторону России в допинговом скандале

Словацкий биатлонист Мартин Отченаш рассказал о том, почему он поддерживает российских спортсменов, которых коснулся допинг-скандал. Слова атлета приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Потому что все разговоры относительно допинговых проблем ведутся только о России. Это нечестно. Правильно было бы говорить обо всех странах, где есть проблемы с допингом», — уверен Отченаш.

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Спортсмен прокомментировал и ситуацию вокруг бойкота рядом сборных этапа кубка мира по биатлону в Тюмени. «Пусть делают, что хотят. Мое мнение, что не нужно мешать политику в спорт. Ситуация получается сложная, ее нужно решать», — заявил биатлонист.

Из-за допингового скандала сборная России на Олимпиаде в Пхенчхане была представлена в усеченном составе и вынуждена была выступать под нейтральным олимпийским флагом вместо российского. Ряд ведущих биатлонистов, в частности лидер национальной команды Антон Шипулин, не получили приглашения на Игры от Международного олимпийского комитета. Команда не сумела выиграть ни одной медали на турнире.

Также на фоне разбирательств биатлонные сборные США, Чехии, а также Украины выступили с бойкотом российских этапов Кубка мира и Кубка Международной федерации биатлона (IBU).

Отченаш участвовал на Олимпиадах в Турине и в Сочи. В активе словака — три золотых медали на этапах Кубка мира по биатлону. Спортсмен женат на украинской биатлонистке Наталье Бурдыге.

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