Отченаш встал на сторону России в допинговом скандале
Словацкий биатлонист Мартин Отченаш рассказал о том, почему он поддерживает российских спортсменов, которых коснулся
Словацкий биатлонист Мартин Отченаш рассказал о том, почему он поддерживает российских спортсменов, которых коснулся
«Потому что все разговоры относительно допинговых проблем ведутся только о России. Это нечестно. Правильно было бы говорить обо всех странах, где есть проблемы с допингом», — уверен Отченаш.
Спортсмен прокомментировал и ситуацию вокруг бойкота рядом сборных этапа кубка мира по биатлону в Тюмени. «Пусть делают, что хотят. Мое мнение, что не нужно мешать политику в спорт. Ситуация получается сложная, ее нужно решать», — заявил биатлонист.
Также на фоне разбирательств биатлонные сборные США, Чехии, а также Украины выступили с бойкотом российских этапов Кубка мира и Кубка Международной федерации биатлона (IBU).
Отченаш участвовал на Олимпиадах в Турине и в Сочи. В активе словака — три золотых медали на этапах Кубка мира по биатлону. Спортсмен женат на украинской биатлонистке Наталье Бурдыге.