Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на заключительный этап КМ в Тюмени

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В женской команде выступят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Надежда Писарева. Мужская сборная будет представлена Сергеем Бочарниковым, Романом Елетновым, Антоном Смольским, Максимом Воробьем.

Первая гонка состоится 22 марта. В спринте посоревнуются мужчины. 23 марта на старт выйдут женщины. 24 марта состоятся гонки преследования у мужчин и женщин, а завершится девятый этап мужской и женской гонками с массового старта. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямые трансляцию из Тюмени.

В общем зачете Кубка мира сезона-2017/2018 у женщин лидирует Анастасия Кузьмина из Словакии — 727 балла, финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен занимает вторую позицию с 686 баллами. Белоруска Дарья Домрачева благодаря успешному выступлению на этапах Кубка мира в Контиолахти и Холменколлене поднялась на третью строку рейтинга — 641 балл.

Надежда Скардино перед заключительным этапом Кубка мира занимает 18-е место — 371 очко, Ирина Кривко 19-я — 355, Надежда Писарева в общем зачете 75-я — 18 баллов, 76-е место у Динары Алимбековой — 14, на 89-й позиции располагается Дарья Юркевич — 5 баллов.