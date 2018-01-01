Коукалова: Многие люди отвернулись от меня. Этот опыт причинил мне сильную боль
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о травме ноги и конфликте с тренерами
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о травме ноги и конфликте с тренерами
«Окончательное решение по Играм принималось в последние недели прошлого года. Я не видела света в конце туннеля. Мои ноги сильно болели, участие было невозможным. Организм сказал, что он хочет покоя. Когда поняла, что не способна готовиться на сто процентов, не имело смысла рассматривать себя как спортсмена.
В начале весны я была здоровой, чувствовала себя превосходно, с нетерпением ждала Олимпиады, была готова выложиться на двести процентов. Но затем состояние стало ухудшаться. На весеннем сборе была очень уставшей. Были положительные моменты, но мне становилось хуже. После отдыха организм снова уставал и отказывался работать.
Я говорю не только о команде, но и о других людях. Как будто я вещь, которую убрали в сторону, когда она перестала работать. Но, наверное, мне был нужен такой опыт, чтобы
Врачи говорят, что тело не справилось со сменой лыжной техники. После этого возникла проблема с ахиллом. Эксперты говорят, что единственный способ лечения — предоставить организму долгий отдых, что с этим можно справиться, если быть терпеливым. Однако команде и тренерам не понравилось, что у меня свободное время во время олимпийского сезона.
Олимпиада ускользала, но я не могла ничего сделать — на самом деле. Неожиданно я поняла, что они видят во мне предателя. Я сказала: «Извините, не могу ничего сделать. Это хроническая травма!» — цитирует Коукалову журнал GLANC.