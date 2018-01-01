Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дипломат рассказал, что будет с РФ, если Скрипаль умрет
Как собственный дом убивает вас
Семеро детей пострадали при стрельбе в школе
У бывшей жены Армена Джигарханяна забрали квартиру
«Горячее» фото Юлии Высоцкой вызвало обсуждения в Сети
Текущие события
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
15.03
Осло (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Эстафета (Ж)
Биатлон. Биатлон
17.03
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
18.03
Осло (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
18.03
Осло (Норвегия)
Эстафета (М)
Все события
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА
Инспекторы допинг-контроля нарушили распорядок сборной России
Ботфорты и тигриный принт: Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo
Как Мария Шарапова выглядит без макияжа
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
Собчак после поражения на выборах сделала признание о Путине
Сергей Хрущев: не мой отец передал Крым Украине
Фоторепортажи
13Хет-трик Левандовски, юбилей «Интера» и другие события выходных
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
rfc_date, источник: Чемпионат.com

Коукалова: Многие люди отвернулись от меня. Этот опыт причинил мне сильную боль

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова рассказала о травме ноги и конфликте с тренерами из-за пропуска Олимпиады.

Источник: РИА "Новости"

«Окончательное решение по Играм принималось в последние недели прошлого года. Я не видела света в конце туннеля. Мои ноги сильно болели, участие было невозможным. Организм сказал, что он хочет покоя. Когда поняла, что не способна готовиться на сто процентов, не имело смысла рассматривать себя как спортсмена.

В начале весны я была здоровой, чувствовала себя превосходно, с нетерпением ждала Олимпиады, была готова выложиться на двести процентов. Но затем состояние стало ухудшаться. На весеннем сборе была очень уставшей. Были положительные моменты, но мне становилось хуже. После отдыха организм снова уставал и отказывался работать.

Меня опечалила реакция некоторых людей. Они отвернулись от меня — те люди, о которых я думала, что они заботятся обо мне. Но, видимо, они заботились обо мне, только пока я успешно выступала. Это был очень болезненный опыт, он причинил мне сильную боль, и она до сих пор во мне.

Я говорю не только о команде, но и о других людях. Как будто я вещь, которую убрали в сторону, когда она перестала работать. Но, наверное, мне был нужен такой опыт, чтобы чему-то научиться.

Читайте также
Коукалова продаёт золото КМ в Рупольдинге, чтобы помочь больному мальчику

Во-первых, мне хотелось бы сказать, что я многим обязана Ондржею Рыбаржу. Он отличный тренер. Есть множество тренеров, которые могут работать с одним спортсменом, но тренеров, которые воспитывают успешное поколение, — единицы. Но сейчас у нас минимальный контакт.

Врачи говорят, что тело не справилось со сменой лыжной техники. После этого возникла проблема с ахиллом. Эксперты говорят, что единственный способ лечения — предоставить организму долгий отдых, что с этим можно справиться, если быть терпеливым. Однако команде и тренерам не понравилось, что у меня свободное время во время олимпийского сезона.

Олимпиада ускользала, но я не могла ничего сделать — на самом деле. Неожиданно я поняла, что они видят во мне предателя. Я сказала: «Извините, не могу ничего сделать. Это хроническая травма!» — цитирует Коукалову журнал GLANC.

Кубок мира
Кубок мираОлимпийский турнир
 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
Ярославская шпана. Они не побоялись СКА
Инспекторы допинг-контроля нарушили распорядок сборной России
Панарин оформил хет-трик, Овечкин осложнил жизнь Радулову
Купили на 345, продали на 185. Круговорот бразильцев в РФПЛ
«Касаткина — артистка». Секрет успеха первой ракетки России
Моуринью опять набросился на свою команду. Зачем он это делает?
Неймар хочет сделать тренером «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике
Новости
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь