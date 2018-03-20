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19:50 (мск), источник: Советский спорт

Александр Касперович: Логинов находится в идеальной форме и готов показывать высокий результат

Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович оценил шансы своих подопечных на этапе Кубка мира в Тюмени.

Источник: РИА "Новости"

«Тюменец Александр Логинов находится сейчас в идеальной форме. Вы сами видели его результаты в Увате и Ханты-Мансийске. Логинов готов бороться и показывать высокий результат.

Тюменка Ирина Услугина и Кристина Резцова из Югры тоже в хорошем состоянии. Хотя у Ирины уже пошёл, честно говоря, небольшой спад формы, но дома, я уверен, она соберётся. Резцова пока молодая биатлонистка, но в Ханты-Мансийске в последней гонке Кубка IBU она стала в пасьюте четвёртой. Думаю, что для неё финал Кубка мира — колоссальный опыт и хорошая мотивация на будущее.

Что касается юного омича Игоря Малиновского, то надеемся, что ему дадут шанс в Тюмени. Будем обсуждать это с тренерским штабом 21 марта. На первенстве мира он был хорош и в стрелковой части, и ходом. В Увате на этапе Кубка IBU в спринте он проявил себя не лучшим образом, но на следующий день в пасьюте исправился. Ему нужно показать себя и сравнить свой уровень с другими, — заявил специалист, чьи слова приводит «Тюменская арена».

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