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19:25 (мск), источник: Р-Спорт

Бессеберг: Никто не принуждает биатлонистов ехать на этап Кубка мира в Тюмени

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заверил, что никто не заставляет спортсменов выступать на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени на текущей неделе.

Источник: РИА "Новости"

Американский биатлонист Лоулл Бэйли в интервью норвежскому изданию nrk.no сообщил, что многие национальные федерации и спортсмены хотят бойкотировать российский этап, но «люди должны понимать, что IBU обладает большими возможностями, они принуждают биатлонистов приехать в Россию». По его словам, IBU не прислушивается к мнению спортсменов и федераций.

«Это не правда, — ответил на критику Бессеберг. — Есть одна страна, которая сообщила, что не хочет участвовать, — это Канада. Все остальные страны и спортсмены приглашены на этап. Никакого принуждения нет, эта информация абсолютно неверна».

Заключительный этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Ранее о бойкоте соревнований заявили национальные федерации биатлона США, Канады, Украины и Чехии.

Исполком IBU в феврале принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске согласно запланированному календарю. Президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что считает правильным решение исполкома организации. Первый вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров, в свою очередь, заявил, что Бессеберг дал личные гарантии сохранности допинг-проб на тюменском этапе.

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