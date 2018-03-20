Бессеберг: Никто не принуждает биатлонистов ехать на этап Кубка мира в Тюмени

Источник: РИА "Новости"

Американский биатлонист Лоулл Бэйли в интервью норвежскому изданию nrk.no сообщил, что многие национальные федерации и спортсмены хотят бойкотировать российский этап, но «люди должны понимать, что IBU обладает большими возможностями, они принуждают биатлонистов приехать в Россию». По его словам, IBU не прислушивается к мнению спортсменов и федераций.

«Это не правда, — ответил на критику Бессеберг. — Есть одна страна, которая сообщила, что не хочет участвовать, — это Канада. Все остальные страны и спортсмены приглашены на этап. Никакого принуждения нет, эта информация абсолютно неверна».

Заключительный этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. Ранее о бойкоте соревнований заявили национальные федерации биатлона США, Канады, Украины и Чехии.