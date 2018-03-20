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19:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Домрачева: Не хочется принимать необдуманное решение, а потом кусать себе локти

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева заявила, что пока не приняла решения относительно продолжения карьеры.

Источник: РИА "Новости"

«Планирую принять решение насчёт дальнейшей карьеры до конца ноября, то есть до старта следующего сезона. Это совершенно точно, это обещаю смело! А если серьёзно, то сейчас я не сосредоточена на этом вопросе. Настраиваюсь на каждое очередное соревнование и хочу выступить как можно лучше.

Мне не хочется принимать необдуманное решение, чтобы потом через несколько месяцев жалеть, а может, и кусать себе локти. Ведь я человек ответственный, если что-то решаю, то потом стараюсь никого не подводить. Когда мы с Уле закончим сезон, то немного отдохнём и поговорим на эту тему», — приводит слова Домрачевой «Спортивная панорама».

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